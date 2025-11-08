Aktuálna dnešná cena KaratDAO je 0.0005853USD. Trhová kapitalizácia KARAT je 149,566.7402388USD. Sledujte aktualizácie cien KARAT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena KaratDAO je 0.0005853USD. Trhová kapitalizácia KARAT je 149,566.7402388USD. Sledujte aktualizácie cien KARAT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena KaratDAO (KARAT) je $ 0.0005853, s 0.42% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny KARAT na USD konverzný kurz je $ 0.0005853 za KARAT.
KaratDAO sa v súčasnosti radí na #2955 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 149.57K, pričom počet coinov v obehu je 255.54M KARAT. Počas posledných 24 hodín sa KARATobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0005788 (low) do $ 0.0006097 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.05802041506845649, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000463150077110209.
V krátkodobom vývoji sa KARAT zmenilo o -0.12% za poslednú hodinu a o +0.41% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 56.94K.
KaratDAO (KARAT) informácie o trhu
No.2955
$ 149.57K
$ 56.94K
$ 1.17M
255.54M
2,000,000,000
1,997,249,433
12.77%
ZKSYNCERA
Aktuálna trhová kapitalizácia KaratDAO je $ 149.57K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 56.94K. Počet coinov v obehu KARAT je 255.54M, pričom celková zásoba je 1997249433. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.17M.
História cien KaratDAO v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0005788
24 hod Low
$ 0.0006097
24 hod High
$ 0.0005788
$ 0.0006097
$ 0.05802041506845649
$ 0.000463150077110209
-0.12%
-0.42%
+0.41%
+0.41%
KaratDAO (KARAT) história cien USD
Sledujte zmeny cien KaratDAO za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.000002465
-0.42%
30 dní
$ -0.0000053
-0.90%
60 dní
$ +0.0000534
+10.03%
90 dní
$ -0.0000128
-2.15%
KaratDAO dnešná zmena ceny
Dnes KARAT zaznamenal zmenu o $ -0.000002465 (-0.42%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
KaratDAO zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000053 (-0.90%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
KaratDAO zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal KARAT zmenu o $ +0.0000534 (+10.03%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
KaratDAO zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0000128 (-2.15%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby KaratDAO (KARAT)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby KaratDAO, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny KaratDAO?
KaratDAO (KARAT) prices are influenced by several key factors:
Supply and Demand: Trading volume and token circulation affect price movements.
Utility and Adoption: Real-world use cases and platform growth drive demand.
Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and token distribution affect supply dynamics.
Partnership Announcements: Strategic collaborations can boost investor interest.
Regulatory News: Government policies on DeFi and DAOs influence prices.
Competition: Performance relative to other DAO tokens affects market position.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu KaratDAO?
People want to know KaratDAO (KARAT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring their portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.
Cenové predikcie pre KaratDAO
Cenová predikcia KaratDAO (KARAT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KARAT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia KaratDAO (KARAT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena KaratDAO mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne KaratDAO v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku KARAT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na KaratDAO Cenové predikcie.
O KaratDAO
KARAT (KARAT) is a cryptocurrency that is primarily used as a digital representation of physical gold. Each KARAT token is backed by a certain amount of gold, providing a stable and secure value store in the volatile world of cryptocurrencies. The primary purpose of KARAT is to enable users to trade and invest in gold in a digital format, making it more accessible and easier to transact with. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring a decentralized network and fair distribution of new tokens. KARAT's ecosystem is designed to facilitate gold trading and investment, while also offering potential use cases in sectors like finance, commerce, and asset management.
Ako nakupovať a investovať KaratDAO
Ste pripravení začať s KaratDAO? Nákup KARAT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom KaratDAO. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu KaratDAO (KARAT) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 255.54M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a KaratDAO sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s KaratDAO
Vlastníctvo KaratDAO vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je KaratDAO (KARAT)
Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.
KaratDAO Zdroj
Pre hlbšie pochopenie KaratDAO zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota KaratDAO rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do KaratDAO podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíKaratDAO?
Dnešná cena KaratDAO je $ 0.0005853. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je KaratDAO stále dobrou investíciou?
KaratDAO zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do KARAT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s KaratDAO?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo KaratDAO v hodnote $ 56.94K.
Aká je aktuálna cena KaratDAO?
Živá cena KARAT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu KaratDAO vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena KARAT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu KaratDAO?
Cenu KARAT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,281.11
+2.46%
ETH
3,448.55
+4.58%
SOL
164.08
+5.57%
COAI
1.1799
+7.98%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre KARAT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár KARAT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena KaratDAO pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena KaratDAO v tomto roku?
Cena KaratDAO by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu KaratDAO (KARAT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:44:56 (UTC+8)
KaratDAO (KARAT) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.