Aktuálna dnešná cena KaratDAO je 0.0005853USD. Trhová kapitalizácia KARAT je 149,566.7402388USD. Sledujte aktualizácie cien KARAT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

KaratDAO Logo

KaratDAO kurz (KARAT)

1 KARAT na USD aktuálnu cenu:

$0.0005845
$0.0005845
-0.42%1D
USD
KaratDAO (KARAT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:44:56 (UTC+8)

Dnešná cena KaratDAO

Aktuálna dnešná cena KaratDAO (KARAT) je $ 0.0005853, s 0.42% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny KARAT na USD konverzný kurz je $ 0.0005853 za KARAT.

KaratDAO sa v súčasnosti radí na #2955 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 149.57K, pričom počet coinov v obehu je 255.54M KARAT. Počas posledných 24 hodín sa KARATobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0005788 (low) do $ 0.0006097 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.05802041506845649, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.000463150077110209.

V krátkodobom vývoji sa KARAT zmenilo o -0.12% za poslednú hodinu a o +0.41% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 56.94K.

KaratDAO (KARAT) informácie o trhu

No.2955

$ 149.57K
$ 149.57K

$ 56.94K
$ 56.94K

$ 1.17M
$ 1.17M

255.54M
255.54M

2,000,000,000
2,000,000,000

1,997,249,433
1,997,249,433

12.77%

ZKSYNCERA

Aktuálna trhová kapitalizácia KaratDAO je $ 149.57K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 56.94K. Počet coinov v obehu KARAT je 255.54M, pričom celková zásoba je 1997249433. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.17M.

História cien KaratDAO v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0005788
$ 0.0005788
24 hod Low
$ 0.0006097
$ 0.0006097
24 hod High

$ 0.0005788
$ 0.0005788

$ 0.0006097
$ 0.0006097

$ 0.05802041506845649
$ 0.05802041506845649

$ 0.000463150077110209
$ 0.000463150077110209

-0.12%

-0.42%

+0.41%

+0.41%

KaratDAO (KARAT) história cien USD

Sledujte zmeny cien KaratDAO za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.000002465-0.42%
30 dní$ -0.0000053-0.90%
60 dní$ +0.0000534+10.03%
90 dní$ -0.0000128-2.15%
KaratDAO dnešná zmena ceny

Dnes KARAT zaznamenal zmenu o $ -0.000002465 (-0.42%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

KaratDAO zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0000053 (-0.90%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

KaratDAO zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal KARAT zmenu o $ +0.0000534 (+10.03%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

KaratDAO zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0000128 (-2.15%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby KaratDAO (KARAT)?

Pozrite si KaratDAOstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre KaratDAO

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby KaratDAO, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny KaratDAO?

KaratDAO (KARAT) prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and token circulation affect price movements.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence impact KARAT value.

Utility and Adoption: Real-world use cases and platform growth drive demand.

Tokenomics: Staking rewards, burning mechanisms, and token distribution affect supply dynamics.

Partnership Announcements: Strategic collaborations can boost investor interest.

Regulatory News: Government policies on DeFi and DAOs influence prices.

Competition: Performance relative to other DAO tokens affects market position.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu KaratDAO?

People want to know KaratDAO (KARAT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring their portfolio value, timing buy/sell orders, assessing market trends, and evaluating investment performance. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and manage risk effectively.

Cenové predikcie pre KaratDAO

Cenová predikcia KaratDAO (KARAT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena KARAT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia KaratDAO (KARAT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena KaratDAO mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne KaratDAO v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku KARAT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na KaratDAO Cenové predikcie.

O KaratDAO

KARAT (KARAT) is a cryptocurrency that is primarily used as a digital representation of physical gold. Each KARAT token is backed by a certain amount of gold, providing a stable and secure value store in the volatile world of cryptocurrencies. The primary purpose of KARAT is to enable users to trade and invest in gold in a digital format, making it more accessible and easier to transact with. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, ensuring a decentralized network and fair distribution of new tokens. KARAT's ecosystem is designed to facilitate gold trading and investment, while also offering potential use cases in sectors like finance, commerce, and asset management.

Ako nakupovať a investovať KaratDAO

Čo je KaratDAO (KARAT)

Karat leverages on-chain MPC and ZK technologies to create a sharable Web 2 & 3 ID data layer. Karat encrypts user data such as email and Twitter, links it to the user’s wallet, and stores it on IPFS. Users and nodes are then given the MPC private key, allowing them to completely decentralize control over all data access permissions. This infrastructure is intended to be the infrastructure of all future Dapps that require Web3 social, data indexing, advertising delivery, and login permission calls.

KaratDAO Zdroj

Pre hlbšie pochopenie KaratDAO zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna KaratDAO webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o KaratDAO

Akú hodnotu bude mať 1 KaratDAO v roku 2030?
Ak by hodnota KaratDAO rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do KaratDAO podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:44:56 (UTC+8)

KaratDAO (KARAT) dôležité aktualizácie v odvetví

$0.0005845
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$20.20

$0.00006980

$0.009647

$0.20251

$0.000010467

$0.02223

