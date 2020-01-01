KANGO (KANGO) tokenomika
KANGO (KANGO) informácie
KANGO is a pixelized chameleon who was RUNNING down a bamboo tree one day until a lightning bolt sent him FLYING through the window of a secret tropical lab where he was SUCKED into an ASIC miner and became SPEED. He quickly rose to the top of the ecosystem...IN 10 DAYS! $KANGO is now a viral meme loved by $KAS enthusiasts. Our purpose is to help humans exit the matrix by introducing them to and getting them to use $KAS.
KANGO (KANGO) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre KANGO (KANGO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
KANGO (KANGO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky KANGO (KANGO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet KANGO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu KANGO tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili KANGO tokenomiku, preskúmajte cenu KANGO tokenu naživo!
Ako kúpiť KANGO
Máte záujem pridať KANGO (KANGO) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu KANGO vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
KANGO (KANGO) história cien
Analýza histórie cien KANGO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
KANGO cenová predikcia
Chcete vedieť, kam KANGO asi smeruje? Naša KANGO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
Kúpte KANGO (KANGO)
Suma
1 KANGO = 0.0000081 USD