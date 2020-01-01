Jerry The Turtle (JYAI) tokenomika

JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology.

Oficiálna webová stránka:
https://www.jerrytheturtle.com/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x4e9623b7e5b6438542458f5ee828d65c24d3af8c

Jerry The Turtle (JYAI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Jerry The Turtle (JYAI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 6.67M
$ 6.67M$ 6.67M
Celková ponuka:
$ 69.00B
$ 69.00B$ 69.00B
Počet coinov v obehu:
$ 69.00B
$ 69.00B$ 69.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 6.67M
$ 6.67M$ 6.67M
Historické maximum:
$ 0.00034477
$ 0.00034477$ 0.00034477
Historické minimum:
$ 0.0000000524860777
$ 0.0000000524860777$ 0.0000000524860777
Aktuálna cena:
$ 0.000096706
$ 0.000096706$ 0.000096706

Jerry The Turtle (JYAI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Jerry The Turtle (JYAI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet JYAI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu JYAI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili JYAI tokenomiku, preskúmajte cenu JYAI tokenu naživo!

