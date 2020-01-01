Jupiter (JUP) tokenomika
Jupiter (JUP) informácie
Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.
Jupiter (JUP) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Jupiter (JUP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
Podrobná štruktúra tokenu Jupiter (JUP)
Ponorte sa hlbšie do spôsobu vydávania, prideľovania a odomykania JUP tokenov. V tejto časti sú zdôraznené kľúčové aspekty ekonomickej štruktúry tokenu: užitočnosť, stimuly a nadobúdanie práv.
Overview
Jupiter (JUP) is the governance token for the Jupiter ecosystem, a leading DeFi protocol and DEX aggregator on Solana. The tokenomics are designed to emphasize decentralization, community engagement, and long-term sustainability, with a total supply of 10 billion JUP and no venture capital (VC) allocation.
Issuance Mechanism
- Initial Mint: 10 billion JUP tokens were minted at genesis.
- Distribution: The entire supply was split equally between team and community wallets (50% each).
- Launch Mechanism: A portion of tokens was distributed via a seven-day open market sale using a single-sided USDC-JUP Dynamic Liquidity Market Maker (DLMM) pool on Meteora, with a starting price of $0.40 per token. The pool was locked for seven days to provide price support and initial liquidity.
Allocation Mechanism
|Category
|Allocation (JUP)
|% of Total Supply
|Notes
|Team
|5,000,000,000
|50%
|Includes team members, strategic reserve, and liquidity provision
|- Team Members
|2,000,000,000
|20%
|2-year vesting, 1-year cliff
|- Strategic Reserve
|2,000,000,000
|20%
|Locked for at least 1 year, 6 months' notice before any liquidity event
|- Liquidity Provision
|1,000,000,000
|10%
|For market making and liquidity needs
|Community
|5,000,000,000
|50%
|Includes airdrops, grants, and community needs
|- Airdrop #1
|1,000,000,000
|10%
|Distributed to early users
|- Airdrop #2
|700,000,000
|7%
|Jupuary 2025 airdrop
|- Community Needs
|500,000,000
|5%
|For ongoing community initiatives
|- ApePro Airdrop
|5,000,000
|0.05%
|Special airdrop event
|- Contributors/Grants
|1,000,000,000
|10%
|For community contributors and grants
|- Other Liquidity/Fees
|950,000,000
|9.5%
|Includes LP needs, MM loans, launchpad fees, launch pool, etc.
Note: The above table is based on the most recent and detailed breakdowns available as of July 2025.
Usage and Incentive Mechanism
- Governance: JUP is intended as a governance token, allowing holders to vote on ecosystem decisions (e.g., launchpad projects, disputes, grants). However, as of early 2024, the governance functionality was not fully operational.
- Airdrops: Regular airdrops (notably the annual "Jupuary" event) incentivize user engagement and reward active participants.
- Staking and Rewards: Users can lock JUP tokens to receive voting power and participate in Active Staking Rewards (ASR), which are distributed quarterly. Rewards are sourced from launchpad fees and other ecosystem revenues.
- Liquidity Provision: JUP is used to bootstrap liquidity pools and support market stability.
- No Protocol Fees: Jupiter does not charge protocol fees, but integrators can set their own platform fees on swaps.
Locking Mechanism
- Jupiter Lock: Jupiter provides an open-source, audited tool called "Jupiter Lock" for locking and vesting tokens. This tool allows project teams to implement cliffs and vesting schedules transparently.
- Team Vesting: Team allocations are subject to a 2-year vesting period with a 1-year cliff.
- Strategic Reserve: Locked for at least one year, with a minimum of six months' notice before any liquidity event.
Unlocking Time
- Launch Pool: The initial launch pool was locked for seven days post-launch.
- Team Tokens: Begin unlocking after a 1-year cliff, then vest linearly over the following year.
- Strategic Reserve: Locked for at least one year; any unlocking requires six months' advance notice to the community.
- Community Allocations: Airdrops and grants are distributed according to event schedules (e.g., Jupuary airdrops).
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|10B minted at genesis, split 50/50 between team and community
|Allocation
|See detailed table above
|Usage
|Governance, staking rewards, airdrops, liquidity, no protocol fees
|Locking
|Jupiter Lock tool, team vesting (2 years, 1-year cliff), strategic reserve (1+ year lock)
|Unlocking
|Launch pool (7 days), team (after 1-year cliff), strategic reserve (6 months' notice)
Additional Notes
- No VC Allocation: Jupiter emphasizes decentralization by excluding venture capital allocations.
- Community-Centric: Over one-third of the supply is distributed via airdrops, with ongoing community engagement.
- Transparency: All locking and vesting mechanisms are designed to be transparent and auditable via open-source tools.
This structure supports a fair, decentralized, and sustainable ecosystem, with mechanisms in place to incentivize long-term participation and community governance.
Jupiter (JUP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky Jupiter (JUP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet JUP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu JUP tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili JUP tokenomiku, preskúmajte cenu JUP tokenu naživo!
Ako kúpiť JUP
Máte záujem pridať Jupiter (JUP) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu JUP vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.
Jupiter (JUP) história cien
Analýza histórie cien JUP pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
JUP cenová predikcia
Chcete vedieť, kam JUP asi smeruje? Naša JUP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
Prečo by ste si mali vybrať MEXC?
MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.