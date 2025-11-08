Aktuálna dnešná cena Joysticklabs je 0.00000736USD. Trhová kapitalizácia JSK je --USD. Sledujte aktualizácie cien JSK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Joysticklabs je 0.00000736USD. Trhová kapitalizácia JSK je --USD. Sledujte aktualizácie cien JSK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Joysticklabs (JSK) je $ 0.00000736, s 28.40% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny JSK na USD konverzný kurz je $ 0.00000736 za JSK.
Joysticklabs sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- JSK. Počas posledných 24 hodín sa JSKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00000648 (low) do $ 0.00004284 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa JSK zmenilo o +7.28% za poslednú hodinu a o -86.21% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 34.83K.
Joysticklabs (JSK) informácie o trhu
$ 34.83K
$ 11.04K
1,500,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Joysticklabs je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 34.83K. Počet coinov v obehu JSK je --, pričom celková zásoba je 1500000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 11.04K.
História cien Joysticklabs v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High
+7.28%
-28.40%
-86.21%
-86.21%
Joysticklabs (JSK) história cien USD
Sledujte zmeny cien Joysticklabs za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ -0.0000029193
-28.40%
30 dní
$ -0.00009314
-92.68%
60 dní
$ -0.00051894
-98.61%
90 dní
$ -0.39999264
-100.00%
Joysticklabs dnešná zmena ceny
Dnes JSK zaznamenal zmenu o $ -0.0000029193 (-28.40%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Joysticklabs zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00009314 (-92.68%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Joysticklabs zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal JSK zmenu o $ -0.00051894 (-98.61%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Joysticklabs zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.39999264 (-100.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Joysticklabs (JSK)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Joysticklabs, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Joysticklabs?
Several key factors influence Joysticklabs (JSK) token prices:
1. Gaming industry adoption and partnerships with game developers 2. Platform utility and demand for JSK tokens within the ecosystem 3. Overall cryptocurrency market sentiment and trends 4. Token supply mechanics including staking rewards and burning mechanisms 5. Development progress and new feature releases 6. Community engagement and social media activity 7. Regulatory changes affecting gaming tokens 8. Competition from other gaming-focused cryptocurrencies 9. Trading volume and liquidity on exchanges 10. Investor speculation and market manipulation
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Joysticklabs?
People want to know Joysticklabs (JSK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Cenové predikcie pre Joysticklabs
Cenová predikcia Joysticklabs (JSK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena JSK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Joysticklabs (JSK) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Joysticklabs mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Joysticklabs v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku JSK cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Joysticklabs Cenové predikcie.
O Joysticklabs
JSK is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. As a cryptocurrency, JSK is primarily used for transactions within its network, offering a decentralized alternative to traditional financial systems. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. JSK's blockchain is designed to support smart contracts, enabling developers to build decentralized applications (dApps) on its platform. Its issuance model is fixed, with a predetermined supply released into circulation over time. This crypto asset is typically used for peer-to-peer transactions, dApp development, and as a stake in its consensus mechanism.
Ako nakupovať a investovať Joysticklabs
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Joysticklabs
Akú hodnotu bude mať 1 Joysticklabs v roku 2030?
Ak by hodnota Joysticklabs rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Joysticklabs podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíJoysticklabs?
Dnešná cena Joysticklabs je $ 0.00000736. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Joysticklabs stále dobrou investíciou?
Joysticklabs zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do JSK, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Joysticklabs?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Joysticklabs v hodnote $ 34.83K.
Aká je aktuálna cena Joysticklabs?
Živá cena JSK sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Joysticklabs vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena JSK, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Joysticklabs?
Cenu JSK ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Zvýši sa cena Joysticklabs v tomto roku?
Cena Joysticklabs by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Joysticklabs (JSK).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:44:49 (UTC+8)
