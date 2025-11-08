BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Joysticklabs je 0.00000736USD. Trhová kapitalizácia JSK je --USD. Sledujte aktualizácie cien JSK v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Joysticklabs kurz (JSK)

1 JSK na USD aktuálnu cenu:

$0.00000736
$0.00000736
-28.40%1D
USD
Joysticklabs (JSK) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:44:49 (UTC+8)

Dnešná cena Joysticklabs

Aktuálna dnešná cena Joysticklabs (JSK) je $ 0.00000736, s 28.40% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny JSK na USD konverzný kurz je $ 0.00000736 za JSK.

Joysticklabs sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- JSK. Počas posledných 24 hodín sa JSKobchodovalo v rozmedzí od $ 0.00000648 (low) do $ 0.00004284 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa JSK zmenilo o +7.28% za poslednú hodinu a o -86.21% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 34.83K.

Joysticklabs (JSK) informácie o trhu

--
--

$ 34.83K
$ 34.83K

$ 11.04K
$ 11.04K

--
--

1,500,000,000
1,500,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Joysticklabs je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 34.83K. Počet coinov v obehu JSK je --, pričom celková zásoba je 1500000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 11.04K.

História cien Joysticklabs v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.00000648
$ 0.00000648
24 hod Low
$ 0.00004284
$ 0.00004284
24 hod High

$ 0.00000648
$ 0.00000648

$ 0.00004284
$ 0.00004284

--
--

--
--

+7.28%

-28.40%

-86.21%

-86.21%

Joysticklabs (JSK) história cien USD

Sledujte zmeny cien Joysticklabs za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0000029193-28.40%
30 dní$ -0.00009314-92.68%
60 dní$ -0.00051894-98.61%
90 dní$ -0.39999264-100.00%
Joysticklabs dnešná zmena ceny

Dnes JSK zaznamenal zmenu o $ -0.0000029193 (-28.40%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Joysticklabs zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00009314 (-92.68%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Joysticklabs zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal JSK zmenu o $ -0.00051894 (-98.61%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Joysticklabs zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.39999264 (-100.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Joysticklabs (JSK)?

Pozrite si Joysticklabsstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Joysticklabs

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Joysticklabs, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Joysticklabs?

Several key factors influence Joysticklabs (JSK) token prices:

1. Gaming industry adoption and partnerships with game developers
2. Platform utility and demand for JSK tokens within the ecosystem
3. Overall cryptocurrency market sentiment and trends
4. Token supply mechanics including staking rewards and burning mechanisms
5. Development progress and new feature releases
6. Community engagement and social media activity
7. Regulatory changes affecting gaming tokens
8. Competition from other gaming-focused cryptocurrencies
9. Trading volume and liquidity on exchanges
10. Investor speculation and market manipulation

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Joysticklabs?

People want to know Joysticklabs (JSK) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Cenové predikcie pre Joysticklabs

Cenová predikcia Joysticklabs (JSK) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena JSK v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Joysticklabs (JSK) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Joysticklabs mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O Joysticklabs

JSK is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. As a cryptocurrency, JSK is primarily used for transactions within its network, offering a decentralized alternative to traditional financial systems. The asset utilizes a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to validate transactions and earn rewards. JSK's blockchain is designed to support smart contracts, enabling developers to build decentralized applications (dApps) on its platform. Its issuance model is fixed, with a predetermined supply released into circulation over time. This crypto asset is typically used for peer-to-peer transactions, dApp development, and as a stake in its consensus mechanism.

Ako nakupovať a investovať Joysticklabs

Ste pripravení začať s Joysticklabs? Nákup JSK na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Joysticklabs. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Joysticklabs (JSK) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Joysticklabs sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Joysticklabs (JSK)

Joysticklabs is an ecosystem of gamers that are reshaping the future of gaming by bridging Web3 and traditional gaming through products that are engaging, user-friendly, and seamless.

Joysticklabs Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Joysticklabs zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Joysticklabs webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Joysticklabs

Akú hodnotu bude mať 1 Joysticklabs v roku 2030?
Ak by hodnota Joysticklabs rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Joysticklabs podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:44:49 (UTC+8)

Joysticklabs (JSK) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Joysticklabs

JSK USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície JSK s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s JSK USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Joysticklabs (JSK) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Joysticklabs a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
JSK/USDT
$0.00000736
$0.00000736
-28.47%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$20.20

$0.00006980

$0.009647

$0.20251

$0.000010467

$0.20298

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

