Aktuálna dnešná cena JoJoWorld je 0.02838USD. Trhová kapitalizácia JOJO je --USD. Sledujte aktualizácie cien JOJO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena JoJoWorld (JOJO) je $ 0.02838, s 3.57% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny JOJO na USD konverzný kurz je $ 0.02838 za JOJO.
JoJoWorld sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- JOJO. Počas posledných 24 hodín sa JOJOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.02678 (low) do $ 0.02844 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa JOJO zmenilo o +0.56% za poslednú hodinu a o -16.68% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.51K.
JoJoWorld (JOJO) informácie o trhu
--
----
$ 57.51K
$ 57.51K$ 57.51K
$ 22.70M
$ 22.70M$ 22.70M
--
----
800,000,000
800,000,000 800,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia JoJoWorld je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.51K. Počet coinov v obehu JOJO je --, pričom celková zásoba je 800000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 22.70M.
História cien JoJoWorld v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.02678
$ 0.02678$ 0.02678
24 hod Low
$ 0.02844
$ 0.02844$ 0.02844
24 hod High
$ 0.02678
$ 0.02678$ 0.02678
$ 0.02844
$ 0.02844$ 0.02844
--
----
--
----
+0.56%
+3.57%
-16.68%
-16.68%
JoJoWorld (JOJO) história cien USD
Sledujte zmeny cien JoJoWorld za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0009786
+3.57%
30 dní
$ -0.03321
-53.93%
60 dní
$ +0.00338
+13.52%
90 dní
$ +0.00338
+13.52%
JoJoWorld dnešná zmena ceny
Dnes JOJO zaznamenal zmenu o $ +0.0009786 (+3.57%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
JoJoWorld zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.03321 (-53.93%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
JoJoWorld zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal JOJO zmenu o $ +0.00338 (+13.52%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
JoJoWorld zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00338 (+13.52%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby JoJoWorld (JOJO)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby JoJoWorld, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny JoJoWorld?
JoJoWorld (JOJO) prices are influenced by several key factors:
Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can drive price volatility.
Project Development: Updates, partnerships, and roadmap progress affect investor perception and token value.
Community Growth: Active user base and social media engagement influence demand.
Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and token utility within the JoJoWorld ecosystem.
Exchange Listings: New exchange additions can increase accessibility and trading volume.
Regulatory News: Crypto regulations and policy changes impact all digital assets including JOJO.
Bitcoin Correlation: Most altcoins follow Bitcoin's price movements to some degree.
Gaming Sector Trends: As a gaming-related token, broader GameFi and metaverse market performance affects JOJO.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings due to relatively lower market cap.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu JoJoWorld?
People want to know JoJoWorld (JOJO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on market movements and manage risk effectively.
Cenové predikcie pre JoJoWorld
Cenová predikcia JoJoWorld (JOJO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena JOJO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia JoJoWorld (JOJO) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena JoJoWorld mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne JoJoWorld v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku JOJO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na JoJoWorld Cenové predikcie.
O JoJoWorld
JOJO is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure and efficient manner. JOJO uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. The asset's supply and issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of tokens. In the broader crypto ecosystem, JOJO is often used for decentralized finance (DeFi) applications, offering users a range of financial services without the need for traditional intermediaries.
Ako nakupovať a investovať JoJoWorld
Ste pripravení začať s JoJoWorld? Nákup JOJO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom JoJoWorld. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu JoJoWorld (JOJO) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a JoJoWorld sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s JoJoWorld
Vlastníctvo JoJoWorld vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je JoJoWorld (JOJO)
JoJoWorld is a decentralized 3D data infrastructure platform that empowers creators to contribute and tokenize spatial data while enabling enterprises to access curated datasets and AI annotation tools. Powered by the JOJO token, it delivers utility through incentives, governance, and seamless access to high-quality 3D resources for AI, robotics, and AR/VR applications.
JoJoWorld Zdroj
Pre hlbšie pochopenie JoJoWorld zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota JoJoWorld rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do JoJoWorld podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíJoJoWorld?
Dnešná cena JoJoWorld je $ 0.02838. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je JoJoWorld stále dobrou investíciou?
JoJoWorld zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do JOJO, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s JoJoWorld?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo JoJoWorld v hodnote $ 57.51K.
Aká je aktuálna cena JoJoWorld?
Živá cena JOJO sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu JoJoWorld vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena JOJO, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu JoJoWorld?
Cenu JOJO ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,306.69
+2.48%
ETH
3,448.59
+4.58%
SOL
164.12
+5.60%
COAI
1.1863
+8.56%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre JOJO na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár JOJO/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena JoJoWorld pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena JoJoWorld v tomto roku?
Cena JoJoWorld by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu JoJoWorld (JOJO).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:44:41 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.