BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena JoJoWorld je 0.02838USD. Trhová kapitalizácia JOJO je --USD. Sledujte aktualizácie cien JOJO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena JoJoWorld je 0.02838USD. Trhová kapitalizácia JOJO je --USD. Sledujte aktualizácie cien JOJO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o JOJO

JOJO informácie o cene

Čo je JOJO

JOJO oficiálna webová stránka

JOJO tokenomika

JOJO predpoveď cien

JOJO história

JOJO Sprievodca nákupom

JOJO-na-fiat prevodník mien

JOJO spot

JOJO USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

JoJoWorld Logo

JoJoWorld kurz (JOJO)

1 JOJO na USD aktuálnu cenu:

$0.02839
$0.02839$0.02839
+3.57%1D
USD
JoJoWorld (JOJO) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:44:41 (UTC+8)

Dnešná cena JoJoWorld

Aktuálna dnešná cena JoJoWorld (JOJO) je $ 0.02838, s 3.57% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny JOJO na USD konverzný kurz je $ 0.02838 za JOJO.

JoJoWorld sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- JOJO. Počas posledných 24 hodín sa JOJOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.02678 (low) do $ 0.02844 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa JOJO zmenilo o +0.56% za poslednú hodinu a o -16.68% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.51K.

JoJoWorld (JOJO) informácie o trhu

--
----

$ 57.51K
$ 57.51K$ 57.51K

$ 22.70M
$ 22.70M$ 22.70M

--
----

800,000,000
800,000,000 800,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia JoJoWorld je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.51K. Počet coinov v obehu JOJO je --, pričom celková zásoba je 800000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 22.70M.

História cien JoJoWorld v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.02678
$ 0.02678$ 0.02678
24 hod Low
$ 0.02844
$ 0.02844$ 0.02844
24 hod High

$ 0.02678
$ 0.02678$ 0.02678

$ 0.02844
$ 0.02844$ 0.02844

--
----

--
----

+0.56%

+3.57%

-16.68%

-16.68%

JoJoWorld (JOJO) história cien USD

Sledujte zmeny cien JoJoWorld za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0009786+3.57%
30 dní$ -0.03321-53.93%
60 dní$ +0.00338+13.52%
90 dní$ +0.00338+13.52%
JoJoWorld dnešná zmena ceny

Dnes JOJO zaznamenal zmenu o $ +0.0009786 (+3.57%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

JoJoWorld zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.03321 (-53.93%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

JoJoWorld zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal JOJO zmenu o $ +0.00338 (+13.52%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

JoJoWorld zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.00338 (+13.52%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby JoJoWorld (JOJO)?

Pozrite si JoJoWorldstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre JoJoWorld

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby JoJoWorld, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny JoJoWorld?

JoJoWorld (JOJO) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact JOJO pricing.

Trading Volume: Higher trading activity typically indicates increased interest and can drive price volatility.

Project Development: Updates, partnerships, and roadmap progress affect investor perception and token value.

Community Growth: Active user base and social media engagement influence demand.

Tokenomics: Supply mechanics, staking rewards, and token utility within the JoJoWorld ecosystem.

Exchange Listings: New exchange additions can increase accessibility and trading volume.

Regulatory News: Crypto regulations and policy changes impact all digital assets including JOJO.

Bitcoin Correlation: Most altcoins follow Bitcoin's price movements to some degree.

Gaming Sector Trends: As a gaming-related token, broader GameFi and metaverse market performance affects JOJO.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price swings due to relatively lower market cap.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu JoJoWorld?

People want to know JoJoWorld (JOJO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and evaluating investment opportunities. Real-time price data helps traders capitalize on market movements and manage risk effectively.

Cenové predikcie pre JoJoWorld

Cenová predikcia JoJoWorld (JOJO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena JOJO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia JoJoWorld (JOJO) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena JoJoWorld mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne JoJoWorld v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku JOJO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na JoJoWorld Cenové predikcie.

O JoJoWorld

JOJO is a digital asset that operates on a decentralized blockchain platform. It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, enabling users to send and receive payments in a secure and efficient manner. JOJO uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. The asset's supply and issuance model is predetermined and transparent, ensuring a fair distribution of tokens. In the broader crypto ecosystem, JOJO is often used for decentralized finance (DeFi) applications, offering users a range of financial services without the need for traditional intermediaries.

Ako nakupovať a investovať JoJoWorld

Ste pripravení začať s JoJoWorld? Nákup JOJO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom JoJoWorld. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu JoJoWorld (JOJO) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a JoJoWorld sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť JoJoWorld (JOJO)

Čo môžete urobiť s JoJoWorld

Vlastníctvo JoJoWorld vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup JoJoWorld (JOJO) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je JoJoWorld (JOJO)

JoJoWorld is a decentralized 3D data infrastructure platform that empowers creators to contribute and tokenize spatial data while enabling enterprises to access curated datasets and AI annotation tools. Powered by the JOJO token, it delivers utility through incentives, governance, and seamless access to high-quality 3D resources for AI, robotics, and AR/VR applications.

JoJoWorld Zdroj

Pre hlbšie pochopenie JoJoWorld zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna JoJoWorld webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o JoJoWorld

Akú hodnotu bude mať 1 JoJoWorld v roku 2030?
Ak by hodnota JoJoWorld rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do JoJoWorld podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:44:41 (UTC+8)

JoJoWorld (JOJO) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o JoJoWorld

JOJO USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície JOJO s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s JOJO USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s JoJoWorld (JOJO) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem JoJoWorld a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
JOJO/USDT
$0.02839
$0.02839$0.02839
+3.57%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$19.69
$19.69$19.69

+96.90%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007174
$0.00007174$0.00007174

+1,334.80%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009647
$0.009647$0.009647

+141.17%

Flux

Flux

FLUX

$0.20225
$0.20225$0.20225

+84.99%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010108
$0.000010108$0.000010108

+68.46%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02223
$0.02223$0.02223

+37.47%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

JOJO-na-USD kalkulačka

Suma

JOJO
JOJO
USD
USD

1 JOJO = 0.02838 USD