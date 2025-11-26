John Tsubasa Rivals (JOHN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o John Tsubasa Rivals (JOHN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:40:57 (UTC+8)
John Tsubasa Rivals (JOHN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre John Tsubasa Rivals (JOHN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

$ 1.00B
$ 12.32M
$ 0.04351
$ 0.01232
John Tsubasa Rivals (JOHN) informácie

Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.

Oficiálna webová stránka:
https://ton.tsubasa-rivals.com/
Biela kniha:
https://captain-tsubasa-rivals.gitbook.io/captain-tsubasa-rivals-mini-app
Prieskumník blokov:
https://kaiascan.io/token/0x050be4454495579b8d943d795ee3d8b6df4eb7c1?tabId=tokenTransfer&page=1

John Tsubasa Rivals (JOHN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky John Tsubasa Rivals (JOHN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet JOHN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu JOHN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili JOHN tokenomiku, preskúmajte cenu JOHN tokenu naživo!

