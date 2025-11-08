John Tsubasa Rivals História cien
John Tsubasa Rivals (JOHN) história cien
Časové obdobie: 2025-08-07 ~ 2025-11-07
John Tsubasa Rivals aktuálna cena
John Tsubasa Rivals sa v súčasnosti obchoduje na úrovni 0.01246 USD. Má trhovú kapitalizáciu 0.00 USD a 24-hodinový objem obchodovania 0.00 USD. Viac JOHN údajov nájdete na stránke s aktuálnymi cenami MEXC.
Používatelia môžu na základe John Tsubasa Rivals živých cenových štatistík analyzovať aktuálne trhové trendy a predpovedať krátkodobé aj dlhodobé pohyby cien. Vďaka údajom v reálnom čase, ktoré máte na dosah ruky, môžete prijímať informované rozhodnutia a získať prehľad o potenciálnych budúcich cenových predikciách pre John Tsubasa Rivals.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 04:32:03 (UTC+8)
John Tsubasa Rivals Zdroje MEXC
O John Tsubasa Rivals (JOHN) histórii cien
John Tsubasa Rivals monitorovanie cenovej histórie je základným nástrojom pre investorov do kryptomien, ktorý im umožňuje jednoducho sledovať výkonnosť svojich investícií. Táto funkcia ponúka komplexný pohľad na John Tsubasa Rivals cenové pohyby v priebehu času, vrátane otváracej hodnoty, maximálnej a záverečnej ceny, ako aj objemu obchodov. Okrem toho poskytuje rýchly pohľad na denné percentuálne zmeny a zvýrazňuje dni s výraznými cenovými výkyvmi. Je pozoruhodné, že John Tsubasa Rivals dosiahlo najvyššiu hodnotu dňa -, pričom sa vyšplhalo na ohromujúcu hodnotu 0 USD. Tieto uvedené informácie o cene pochádzajú výlučne z histórie obchodovania MEXC, čo zaručuje spoľahlivosť a presnosť. Naše historické John Tsubasa Rivals údaje o cenách sú dostupné v rôznych intervaloch: 1 deň, 1 týždeň a 1 mesiac zahŕňajúce metriky open, high, low, close a objemu. Tieto údaje sú starostlivo testované na konzistenciu, úplnosť a presnosť, vďaka čomu sú ideálne na obchodné simulácie a spätné testovanie. Tieto súbory údajov sú dostupné na bezplatné stiahnutie a aktualizujú sa v reálnom čase, čo predstavuje cenný zdroj pre investorov.
John Tsubasa Rivals Žiadosti historických údajov v obchodovaní
John Tsubasa RivalsHistorické údaje hrajú kľúčovú úlohu v obchodných stratégiách. Takto sa využívajú:
1. Technická analýza: Obchodníci využívajú historické údaje John Tsubasa Rivals na identifikáciu trhových trendov a vzorov. Pomocou nástrojov, ako sú grafy a vizuálne pomôcky, rozlišujú vzory, ktoré im pomôžu pri rozhodovaní o vstupe na trh a výstupe z neho. Efektívny prístup zahŕňa ukladanie historických údajov John Tsubasa Rivals do GridDB a ich analýzu pomocou Pythonu pomocou knižníc ako Matplotlib na vizualizáciu a Pandas, Numpy a Scipy na analýzu údajov.
2. Cenová predikcia: Historické údaje sú kľúčové pri predikcii John Tsubasa Rivals cenových pohybov. Skúmaním minulých trhových trendov môžu obchodníci rozpoznať vzorce a predpovedať budúce správanie na trhu. Podrobné historické údaje John Tsubasa Rivals spoločnosti MEXC, ktoré minútu po minúte poskytujú informácie o otvorených, vysokých, nízkych a uzavretých cenách, sú kľúčové pre vývoj a trénovanie prediktívnych modelov, čím pomáhajú pri informovaných obchodných rozhodnutiach.
3. Rizikové riadenie: Prístup k historickým údajom umožňuje obchodníkom vyhodnotiť riziká spojené s John Tsubasa Rivals investíciami. Pomáha pochopiť volatilitu John Tsubasa Rivals, čo vedie k informovanejším investičným rozhodnutiam.
4. Správa portfólia: Historické údaje pomáhajú pri sledovaní výkonnosti investícií v čase. To umožňuje obchodníkom identifikovať aktíva, ktoré nefungujú dobre, a upraviť svoje portfóliá tak, aby optimalizovali výnosy.
5. Tréning obchodných robotov: John Tsubasa Rivals Historické údaje o trhu kryptomeny OHLC (open, high, low, close) je možné stiahnuť na školenie John Tsubasa Rivals obchodných robotov s cieľom dosiahnuť vyššiu výkonnosť trhu.
Tieto nástroje a zdroje umožňujú obchodníkom ponoriť sa hlboko do historických údajov John Tsubasa Rivals a poskytujú cenné poznatky a potenciál na zlepšenie ich obchodných stratégií.
