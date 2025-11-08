Aktuálna dnešná cena John Tsubasa Rivals je 0.01247USD. Trhová kapitalizácia JOHN je --USD. Sledujte aktualizácie cien JOHN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena John Tsubasa Rivals je 0.01247USD. Trhová kapitalizácia JOHN je --USD. Sledujte aktualizácie cien JOHN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
John Tsubasa Rivals sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- JOHN. Počas posledných 24 hodín sa JOHNobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0116 (low) do $ 0.01319 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa JOHN zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -12.37% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 63.80K.
John Tsubasa Rivals (JOHN) informácie o trhu
$ 63.80K
$ 12.47M
1,000,000,000
KLAY
Aktuálna trhová kapitalizácia John Tsubasa Rivals je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 63.80K. Počet coinov v obehu JOHN je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 12.47M.
História cien John Tsubasa Rivals v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0116
24 hod Low
$ 0.01319
24 hod High
$ 0.0116
$ 0.01319
--
--
0.00%
+0.64%
-12.37%
-12.37%
John Tsubasa Rivals (JOHN) história cien USD
Sledujte zmeny cien John Tsubasa Rivals za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0000794
+0.64%
30 dní
$ -0.00295
-19.14%
60 dní
$ -0.00389
-23.78%
90 dní
$ -0.00753
-37.65%
John Tsubasa Rivals dnešná zmena ceny
Dnes JOHN zaznamenal zmenu o $ +0.0000794 (+0.64%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
John Tsubasa Rivals zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00295 (-19.14%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
John Tsubasa Rivals zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal JOHN zmenu o $ -0.00389 (-23.78%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
John Tsubasa Rivals zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00753 (-37.65%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby John Tsubasa Rivals (JOHN)?
Analýza umelej inteligencie pre John Tsubasa Rivals
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby John Tsubasa Rivals, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny John Tsubasa Rivals?
JOHN token prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and community engagement drive demand. Trading volume and liquidity on exchanges affect price stability. Overall cryptocurrency market trends impact JOHN alongside other tokens. Social media buzz and influencer mentions create volatility. Utility and use cases within the project ecosystem determine long-term value.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu John Tsubasa Rivals?
People want to know JOHN token price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall performance.
Market timing - Price data helps identify optimal entry and exit points for trades.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.
Market comparison - Comparing JOHN against other cryptocurrencies and market benchmarks.
News correlation - Understanding how events impact token valuation immediately.
Tax planning - Current prices help calculate taxable events and reporting requirements.
Real-time price information is essential for making informed decisions in the volatile cryptocurrency market where values can change rapidly throughout the day.
Cenové predikcie pre John Tsubasa Rivals
Cenová predikcia John Tsubasa Rivals (JOHN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena JOHN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia John Tsubasa Rivals (JOHN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena John Tsubasa Rivals mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne John Tsubasa Rivals v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku JOHN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na John Tsubasa Rivals Cenové predikcie.
O John Tsubasa Rivals
JOHN is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions without the need for a central authority, similar to Bitcoin and Ethereum. The general purpose of JOHN is to provide a secure, private, and efficient means of transferring value over the internet. It uses a proof-of-work consensus mechanism and has a fixed supply issuance model. The asset is typically used in transactions that require anonymity and security, such as online purchases and cross-border payments. Its ecosystem is built around the principles of decentralization, privacy, and user control.
Čo je John Tsubasa Rivals (JOHN)
Captain Tsubasa -RIVALS- | Mini App is a next-generation football game that combines the globally beloved Captain Tsubasa with the power of Web3. JOHN plays a crucial role in supporting the growth of the entire ecosystem as the game evolves, ensuring that players can enjoy its long-term value.
John Tsubasa Rivals Zdroj
Pre hlbšie pochopenie John Tsubasa Rivals zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o John Tsubasa Rivals
Akú hodnotu bude mať 1 John Tsubasa Rivals v roku 2030?
Ak by hodnota John Tsubasa Rivals rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do John Tsubasa Rivals podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíJohn Tsubasa Rivals?
Dnešná cena John Tsubasa Rivals je $ 0.01247. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je John Tsubasa Rivals stále dobrou investíciou?
John Tsubasa Rivals zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do JOHN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s John Tsubasa Rivals?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo John Tsubasa Rivals v hodnote $ 63.80K.
Aká je aktuálna cena John Tsubasa Rivals?
Živá cena JOHN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu John Tsubasa Rivals vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena JOHN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu John Tsubasa Rivals?
Cenu JOHN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,288.58
+2.46%
ETH
3,448.99
+4.59%
SOL
164.14
+5.61%
COAI
1.1854
+8.48%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre JOHN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár JOHN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena John Tsubasa Rivals pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena John Tsubasa Rivals v tomto roku?
Cena John Tsubasa Rivals by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu John Tsubasa Rivals (JOHN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:44:34 (UTC+8)
John Tsubasa Rivals (JOHN) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
