A fairlaunch platform that helps blockchain projects launch and expand within the Web3 ecosystem. It is backed by Ting Foundation, UFIN Labs, BingX, and Coinstore Labs — strategic partners who have collectively onboarded over 40 million users and supported more than 400 projects across various blockchain networks. The JLaunchpad Alpha Accelerator Program is focused on identifying and supporting promising Web3 projects in mini-apps, SocialFi, AI and GameFi.
JLaunchpad (JLP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky JLaunchpad (JLP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet JLP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu JLP tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili JLP tokenomiku, preskúmajte cenu JLP tokenu naživo!
JLaunchpad (JLP) história cien
Analýza histórie cien JLP pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
JLP cenová predikcia
Chcete vedieť, kam JLP asi smeruje? Naša JLP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.
