JEWEL (JEWEL) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o JEWEL (JEWEL) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:13:02 (UTC+8)
USD

JEWEL (JEWEL) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre JEWEL (JEWEL) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.65M
$ 3.65M
Celková ponuka:
$ 121.01M
$ 121.01M
Počet coinov v obehu:
$ 113.54M
$ 113.54M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.89M
$ 3.89M
Historické maximum:
$ 24.33
$ 24.33
Historické minimum:
$ 0.010132781636744387
$ 0.010132781636744387
Aktuálna cena:
$ 0.03216
$ 0.03216

JEWEL (JEWEL) informácie

JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more!

Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply

Oficiálna webová stránka:
https://defikingdoms.com/
Biela kniha:
https://docs.defikingdoms.com/
Prieskumník blokov:
https://explorer.harmony.one/address/0x72cb10c6bfa5624dd07ef608027e366bd690048f

JEWEL (JEWEL) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky JEWEL (JEWEL) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet JEWEL tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu JEWEL tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili JEWEL tokenomiku, preskúmajte cenu JEWEL tokenu naživo!

Ako kúpiť JEWEL

Máte záujem pridať JEWEL (JEWEL) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu JEWEL vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

JEWEL (JEWEL) história cien

Analýza histórie cien JEWEL pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

JEWEL cenová predikcia

Chcete vedieť, kam JEWEL asi smeruje? Naša JEWEL stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

