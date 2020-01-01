JetTon Game (JETTON) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o JetTon Game (JETTON) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
JetTon Game (JETTON) informácie

JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies.

Oficiálna webová stránka:
https://jetton.investments/
Biela kniha:
https://docs.google.com/document/d/1x7UD0QAkLCeDReWGpzZHALglRp6HuXMb/edit?usp=sharing&ouid=112798349512180798944&rtpof=true&sd=true
Prieskumník blokov:
https://tonscan.org/jetton/EQAQXlWJvGbbFfE8F3oS8s87lIgdovS455IsWFaRdmJetTon

JetTon Game (JETTON) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre JetTon Game (JETTON) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.16M
Celková ponuka:
$ 84.10M
Počet coinov v obehu:
$ 8.11M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 14.25M
Historické maximum:
$ 3.5
Historické minimum:
$ 0.1199002098862238
Aktuálna cena:
$ 0.14254
JetTon Game (JETTON) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky JetTon Game (JETTON) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet JETTON tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu JETTON tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili JETTON tokenomiku, preskúmajte cenu JETTON tokenu naživo!

Ako kúpiť JETTON

Máte záujem pridať JetTon Game (JETTON) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu JETTON vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

JetTon Game (JETTON) história cien

Analýza histórie cien JETTON pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

JETTON cenová predikcia

Chcete vedieť, kam JETTON asi smeruje? Naša JETTON stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.