I m a Jeet (JEETS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o I m a Jeet (JEETS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

I m a Jeet (JEETS) informácie

$JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous “jeet” —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn’t just a meme — it’s a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer.

Oficiálna webová stránka:
https://Jeets.ai
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/7D87YFU86HJcHwc3izRp27eAH6G9MYY8WeoE1R5xpump

I m a Jeet (JEETS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre I m a Jeet (JEETS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 3.15M
$ 3.15M$ 3.15M
Celková ponuka:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
Počet coinov v obehu:
$ 999.99M
$ 999.99M$ 999.99M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.15M
$ 3.15M$ 3.15M
Historické maximum:
$ 0.0042734
$ 0.0042734$ 0.0042734
Historické minimum:
$ 0.001265723808883623
$ 0.001265723808883623$ 0.001265723808883623
Aktuálna cena:
$ 0.0031513
$ 0.0031513$ 0.0031513

I m a Jeet (JEETS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky I m a Jeet (JEETS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet JEETS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu JEETS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili JEETS tokenomiku, preskúmajte cenu JEETS tokenu naživo!

Ako kúpiť JEETS

Máte záujem pridať I m a Jeet (JEETS) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu JEETS vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

I m a Jeet (JEETS) história cien

Analýza histórie cien JEETS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

JEETS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam JEETS asi smeruje? Naša JEETS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.