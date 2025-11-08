BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena JDcom je 31.79USD. Trhová kapitalizácia JDON je 956,244.3276895311USD. Sledujte aktualizácie cien JDON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena JDcom je 31.79USD. Trhová kapitalizácia JDON je 956,244.3276895311USD. Sledujte aktualizácie cien JDON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o JDON

JDON informácie o cene

Čo je JDON

JDON oficiálna webová stránka

JDON tokenomika

JDON predpoveď cien

JDON história

JDON Sprievodca nákupom

JDON-na-fiat prevodník mien

JDON spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

JDcom Logo

JDcom kurz (JDON)

1 JDON na USD aktuálnu cenu:

$31.79
$31.79$31.79
+1.40%1D
USD
JDcom (JDON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:44:13 (UTC+8)

Dnešná cena JDcom

Aktuálna dnešná cena JDcom (JDON) je $ 31.79, s 1.40% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny JDON na USD konverzný kurz je $ 31.79 za JDON.

JDcom sa v súčasnosti radí na #2134 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 956.24K, pričom počet coinov v obehu je 30.08K JDON. Počas posledných 24 hodín sa JDONobchodovalo v rozmedzí od $ 31.01 (low) do $ 32.27 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 36.90868486875765, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 30.590269632126216.

V krátkodobom vývoji sa JDON zmenilo o +0.95% za poslednú hodinu a o -3.82% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 54.09K.

JDcom (JDON) informácie o trhu

No.2134

$ 956.24K
$ 956.24K$ 956.24K

$ 54.09K
$ 54.09K$ 54.09K

$ 956.24K
$ 956.24K$ 956.24K

30.08K
30.08K 30.08K

30,080.03547309
30,080.03547309 30,080.03547309

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia JDcom je $ 956.24K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 54.09K. Počet coinov v obehu JDON je 30.08K, pričom celková zásoba je 30080.03547309. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 956.24K.

História cien JDcom v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 31.01
$ 31.01$ 31.01
24 hod Low
$ 32.27
$ 32.27$ 32.27
24 hod High

$ 31.01
$ 31.01$ 31.01

$ 32.27
$ 32.27$ 32.27

$ 36.90868486875765
$ 36.90868486875765$ 36.90868486875765

$ 30.590269632126216
$ 30.590269632126216$ 30.590269632126216

+0.95%

+1.40%

-3.82%

-3.82%

JDcom (JDON) história cien USD

Sledujte zmeny cien JDcom za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.4389+1.40%
30 dní$ -3.21-9.18%
60 dní$ +11.79+58.95%
90 dní$ +11.79+58.95%
JDcom dnešná zmena ceny

Dnes JDON zaznamenal zmenu o $ +0.4389 (+1.40%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

JDcom zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -3.21 (-9.18%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

JDcom zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal JDON zmenu o $ +11.79 (+58.95%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

JDcom zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +11.79 (+58.95%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby JDcom (JDON)?

Pozrite si JDcomstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre JDcom

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby JDcom, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny JDcom?

JD.com (JD) stock prices are influenced by several key factors:

Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, profit margins, and cash flow directly impact investor confidence and stock valuation.

E-commerce Market Competition: Competition with Alibaba, Pinduoduo, and other platforms affects market share and pricing power.

Chinese Economic Conditions: GDP growth, consumer spending, and regulatory changes in China significantly influence JD's business environment.

Logistics and Technology Investments: Investments in supply chain, AI, and automation affect operational efficiency and long-term growth prospects.

Regulatory Environment: Chinese government policies on tech companies, antitrust regulations, and data privacy laws create uncertainty.

Consumer Behavior: Shifts in online shopping patterns, mobile commerce adoption, and brand preferences impact sales.

Global Market Sentiment: US-China trade relations, geopolitical tensions, and overall market conditions affect Chinese stock valuations.

Currency Exchange: USD/CNY exchange rates impact financial results for US-listed shares.

Analyst Ratings: Upgrades, downgrades, and price target changes from investment firms influence investor sentiment.

Seasonal Factors: Shopping festivals like Singles Day, Chinese New Year, and holiday seasons create quarterly variations in performance.

These factors combine to create price volatility, with investors closely monitoring JD's ability to maintain growth while navigating regulatory challenges and intense competition in the Chinese e-commerce market.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu JDcom?

People want to know JD.com's current price for several key reasons:

Investment decisions - Traders and investors need real-time pricing to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Existing shareholders monitor daily price movements to assess their investment performance and overall portfolio value.

Market analysis - Price data helps identify trends, support/resistance levels, and potential trading opportunities.

News impact assessment - Current prices show how market events, earnings reports, or company announcements affect stock valuation.

Timing entries/exits - Day traders and swing traders use live pricing to optimize their entry and exit points for maximum profit potential.

Cenové predikcie pre JDcom

Cenová predikcia JDcom (JDON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena JDON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia JDcom (JDON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena JDcom mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne JDcom v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku JDON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na JDcom Cenové predikcie.

O JDcom

JDON is a digital asset that operates within the realm of decentralized finance (DeFi). It is primarily designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on enabling seamless and efficient transfers of value. JDON uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency and security. The asset's issuance model is fixed, providing a predictable supply schedule. In the broader crypto ecosystem, JDON is often used for transactions in decentralized applications (dApps), particularly those that require quick and secure transfers. Its role in the DeFi sector underscores its utility in creating an alternative financial system that is open, transparent, and accessible to all.

Ako nakupovať a investovať JDcom

Ste pripravení začať s JDcom? Nákup JDON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom JDcom. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu JDcom (JDON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 30.08K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a JDcom sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť JDcom (JDON)

Čo môžete urobiť s JDcom

Vlastníctvo JDcom vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup JDcom (JDON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je JDcom (JDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

JDcom Zdroj

Pre hlbšie pochopenie JDcom zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna JDcom webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o JDcom

Akú hodnotu bude mať 1 JDcom v roku 2030?
Ak by hodnota JDcom rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do JDcom podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:44:13 (UTC+8)

JDcom (JDON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o JDcom

JDON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície JDON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s JDON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s JDcom (JDON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem JDcom a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
JDON/USDT
$31.79
$31.79$31.79
+1.50%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$20.00
$20.00$20.00

+100.00%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00006980
$0.00006980$0.00006980

+1,296.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009741
$0.009741$0.009741

+143.52%

Flux

Flux

FLUX

$0.20792
$0.20792$0.20792

+90.17%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010108
$0.000010108$0.000010108

+68.46%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02242
$0.02242$0.02242

+38.65%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

JDON-na-USD kalkulačka

Suma

JDON
JDON
USD
USD

1 JDON = 31.79 USD