izumi Finance (IZI) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o izumi Finance (IZI) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

izumi Finance (IZI) informácie

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

Oficiálna webová stránka:
https://izumi.finance/home
Biela kniha:
https://docs.izumi.finance/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x9ad37205d608b8b219e6a2573f922094cec5c200

izumi Finance (IZI) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre izumi Finance (IZI) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 8.08M
$ 8.08M
Celková ponuka:
$ 2.00B
$ 2.00B
Počet coinov v obehu:
$ 787.40M
$ 787.40M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 20.51M
$ 20.51M
Historické maximum:
$ 0.2324
$ 0.2324
Historické minimum:
$ 0.003707408845399886
$ 0.003707408845399886
Aktuálna cena:
$ 0.010256
$ 0.010256

izumi Finance (IZI) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky izumi Finance (IZI) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet IZI tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu IZI tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili IZI tokenomiku, preskúmajte cenu IZI tokenu naživo!

Ako kúpiť IZI

Máte záujem pridať izumi Finance (IZI) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu IZI vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

izumi Finance (IZI) história cien

Analýza histórie cien IZI pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

IZI cenová predikcia

Chcete vedieť, kam IZI asi smeruje? Naša IZI stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.