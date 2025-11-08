BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena IXFI je 0.00718USD. Trhová kapitalizácia IXFI je --USD. Sledujte aktualizácie cien IXFI v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o IXFI

IXFI informácie o cene

Čo je IXFI

IXFI biela kniha

IXFI oficiálna webová stránka

IXFI tokenomika

IXFI predpoveď cien

IXFI história

IXFI Sprievodca nákupom

IXFI-na-fiat prevodník mien

IXFI kurz (IXFI)

1 IXFI na USD aktuálnu cenu:

$0.0072
-2.96%1D
USD
IXFI (IXFI) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:43:59 (UTC+8)

Dnešná cena IXFI

Aktuálna dnešná cena IXFI (IXFI) je $ 0.00718, s 2.96% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny IXFI na USD konverzný kurz je $ 0.00718 za IXFI.

IXFI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- IXFI. Počas posledných 24 hodín sa IXFIobchodovalo v rozmedzí od $ 0.006 (low) do $ 0.00803 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa IXFI zmenilo o -0.14% za poslednú hodinu a o -28.99% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 148.74K.

IXFI (IXFI) informácie o trhu

$ 148.74K
$ 35.90M
5,000,000,000
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia IXFI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 148.74K. Počet coinov v obehu IXFI je --, pričom celková zásoba je 5000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 35.90M.

História cien IXFI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.006
24 hod Low
$ 0.00803
24 hod High

-0.14%

-2.96%

-28.99%

-28.99%

IXFI (IXFI) história cien USD

Sledujte zmeny cien IXFI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.0002196-2.96%
30 dní$ -0.00415-36.63%
60 dní$ -0.00282-28.20%
90 dní$ -0.00282-28.20%
IXFI dnešná zmena ceny

Dnes IXFI zaznamenal zmenu o $ -0.0002196 (-2.96%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

IXFI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00415 (-36.63%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

IXFI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal IXFI zmenu o $ -0.00282 (-28.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

IXFI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.00282 (-28.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby IXFI (IXFI)?

Pozrite si IXFIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre IXFI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby IXFI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny IXFI?

IXFI token prices are influenced by several key factors:

Supply and Demand: Trading volume and token circulation directly impact price movements.

Exchange Performance: IXFI platform's user growth, trading fees revenue, and new feature launches affect token utility and demand.

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence significantly influence IXFI pricing.

Regulatory Environment: Crypto regulations and compliance developments impact exchange tokens like IXFI.

Competition: Performance relative to other exchange tokens and trading platforms affects market positioning.

Token Utility: Staking rewards, fee discounts, and governance rights drive demand for IXFI tokens.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu IXFI?

People want to know IXFI price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management, and risk assessment. Real-time pricing helps traders identify market trends, evaluate profit/loss positions, and determine optimal entry/exit points.

Cenové predikcie pre IXFI

Cenová predikcia IXFI (IXFI) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena IXFI v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia IXFI (IXFI) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena IXFI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne IXFI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku IXFI cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na IXFI Cenové predikcie.

O IXFI

IXFI is a digital asset that operates on a decentralized platform, providing a means for peer-to-peer transactions. It is designed with the aim of offering a secure, efficient, and scalable solution for digital transactions, with a focus on privacy and user control. The asset utilizes a consensus algorithm for transaction validation, ensuring the integrity and security of the network. It is typically used in the context of digital commerce, enabling users to transact directly without the need for intermediaries. The supply and issuance model of IXFI is designed to be deflationary, with a decreasing rate of new token creation over time.

Ako nakupovať a investovať IXFI

Ste pripravení začať s IXFI? Nákup IXFI na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom IXFI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu IXFI (IXFI) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a IXFI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť IXFI (IXFI)

Čo môžete urobiť s IXFI

Vlastníctvo IXFI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup IXFI (IXFI) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Čo je IXFI (IXFI)

IXFI launched its native $IXFI token as the utility layer within a global cryptocurrency ecosystem that began in 2021. The token supports a range of ecosystem activities, including fee discounts, staking, and access to exclusive programs such as a launchpad and cashback rewards.

IXFI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie IXFI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o IXFI

Akú hodnotu bude mať 1 IXFI v roku 2030?
Ak by hodnota IXFI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do IXFI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:43:59 (UTC+8)

IXFI (IXFI) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Pozrite si viac informácií o IXFI

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

