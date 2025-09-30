ivendPay (IVPAY) tokenomika

ivendPay (IVPAY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o ivendPay (IVPAY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:06:35 (UTC+8)
ivendPay (IVPAY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre ivendPay (IVPAY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.64M
$ 1.64M$ 1.64M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 924.43M
$ 924.43M$ 924.43M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.77M
$ 1.77M$ 1.77M
Historické maximum:
$ 0.129
$ 0.129$ 0.129
Historické minimum:
$ 0.001054773631701049
$ 0.001054773631701049$ 0.001054773631701049
Aktuálna cena:
$ 0.001771
$ 0.001771$ 0.001771

ivendPay (IVPAY) informácie

IVPAY is a crypto payment system for retail, e-commerce and vending machines. Its streamlined processes makes it simple and hassle-free to get started. Say goodbye to complex setups and hello to the world of crypto with ease.

Oficiálna webová stránka:
https://ivendpay.com
Biela kniha:
https://ivendpay.com/whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://www.bscscan.com/token/0xde5bdcbd4d7dfa86e527fef9971bd6ca6a76eefb

ivendPay (IVPAY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky ivendPay (IVPAY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet IVPAY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu IVPAY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili IVPAY tokenomiku, preskúmajte cenu IVPAY tokenu naživo!

Ako kúpiť IVPAY

Máte záujem pridať ivendPay (IVPAY) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu IVPAY vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

ivendPay (IVPAY) história cien

Analýza histórie cien IVPAY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

IVPAY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam IVPAY asi smeruje? Naša IVPAY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

