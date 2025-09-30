Ithaca Protocol (ITHACA) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Ithaca Protocol (ITHACA) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:12:49 (UTC+8)
Ithaca Protocol (ITHACA) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Ithaca Protocol (ITHACA) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 596.88K
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 79.79M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 7.48M
Historické maximum:
$ 0.14663
Historické minimum:
$ 0.004934531351990261
Aktuálna cena:
$ 0.007481
Ithaca Protocol (ITHACA) informácie

Ithaca is a Non-Custodial, Composable Option Protocol enabling optimal risk sharing across time and event horizons for professional and retail users as well modular decentralized infrastructure to spin up and market make complete option, option strategy, structured product markets on any underlying.

Oficiálna webová stránka:
https://www.ithacaprotocol.io/
Biela kniha:
https://docs.ithacaprotocol.io/docs/
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x49f1D4dB3ea1a64390E990C6deBEaC88EAC007Ca

Ithaca Protocol (ITHACA) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Ithaca Protocol (ITHACA) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ITHACA tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ITHACA tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ITHACA tokenomiku, preskúmajte cenu ITHACA tokenu naživo!

