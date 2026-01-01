ITALIANROT kurz (ITALIANROT)
Aktuálna dnešná cena ITALIANROT (ITALIANROT) je $ 0.0008607, s 7.80% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ITALIANROT na USD konverzný kurz je $ 0.0008607 za ITALIANROT.
ITALIANROT sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ITALIANROT. Počas posledných 24 hodín sa ITALIANROTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0006393 (low) do $ 0.0009004 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa ITALIANROT zmenilo o -2.70% za poslednú hodinu a o +13.71% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.65K.
Aktuálna trhová kapitalizácia ITALIANROT je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.65K. Počet coinov v obehu ITALIANROT je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
Sledujte zmeny cien ITALIANROT za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ +0.000062277
|+7.80%
|30 dní
|$ +0.0000679
|+8.56%
|60 dní
|$ -0.0006393
|-42.62%
|90 dní
|$ -0.0006393
|-42.62%
Dnes ITALIANROT zaznamenal zmenu o $ +0.000062277 (+7.80%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0000679 (+8.56%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ITALIANROT zmenu o $ -0.0006393 (-42.62%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0006393 (-42.62%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ITALIANROT (ITALIANROT)?
Pozrite si ITALIANROTstránku histórie cien.
V roku 2040 by cena ITALIANROT mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Pre hlbšie pochopenie ITALIANROT zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Suma
1 ITALIANROT = 0.0008607 USD