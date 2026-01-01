BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena ITALIANROT je 0.0008607USD. Trhová kapitalizácia ITALIANROT je --USD. Sledujte aktualizácie cien ITALIANROT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

ITALIANROT Logo

ITALIANROT kurz (ITALIANROT)

1 ITALIANROT na USD aktuálnu cenu:

$0.0008607
$0.0008607$0.0008607
+7.80%1D
USD
ITALIANROT (ITALIANROT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2026-01-15 04:07:42 (UTC+8)

Dnešná cena ITALIANROT

Aktuálna dnešná cena ITALIANROT (ITALIANROT) je $ 0.0008607, s 7.80% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ITALIANROT na USD konverzný kurz je $ 0.0008607 za ITALIANROT.

ITALIANROT sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ITALIANROT. Počas posledných 24 hodín sa ITALIANROTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0006393 (low) do $ 0.0009004 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa ITALIANROT zmenilo o -2.70% za poslednú hodinu a o +13.71% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.65K.

ITALIANROT (ITALIANROT) informácie o trhu

--
----

$ 55.65K
$ 55.65K$ 55.65K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Aktuálna trhová kapitalizácia ITALIANROT je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.65K. Počet coinov v obehu ITALIANROT je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.

História cien ITALIANROT v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0006393
$ 0.0006393$ 0.0006393
24 hod Low
$ 0.0009004
$ 0.0009004$ 0.0009004
24 hod High

$ 0.0006393
$ 0.0006393$ 0.0006393

$ 0.0009004
$ 0.0009004$ 0.0009004

--
----

--
----

-2.70%

+7.80%

+13.71%

+13.71%

ITALIANROT (ITALIANROT) história cien USD

Sledujte zmeny cien ITALIANROT za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000062277+7.80%
30 dní$ +0.0000679+8.56%
60 dní$ -0.0006393-42.62%
90 dní$ -0.0006393-42.62%
ITALIANROT dnešná zmena ceny

Dnes ITALIANROT zaznamenal zmenu o $ +0.000062277 (+7.80%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

ITALIANROT zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.0000679 (+8.56%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

ITALIANROT zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ITALIANROT zmenu o $ -0.0006393 (-42.62%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

ITALIANROT zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0006393 (-42.62%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby ITALIANROT (ITALIANROT)?

Pozrite si ITALIANROTstránku histórie cien.

Cenové predikcie pre ITALIANROT

Cenová predikcia ITALIANROT (ITALIANROT) pre rok 2030 (o 4 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ITALIANROT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
ITALIANROT (ITALIANROT) Cenová predikcia pre 2040 (o 14 roky)

V roku 2040 by cena ITALIANROT mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne ITALIANROT v 2026–2027? Navštívte našu stránku ITALIANROT cenová predikcia pre roky 2026–2027 a to kliknutím na ITALIANROT Cenová predikcia.

Ako nakupovať a investovať ITALIANROT

Ste pripravení začať s ITALIANROT? Nákup ITALIANROT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom ITALIANROT. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu ITALIANROT (ITALIANROT) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.
Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a ITALIANROT sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť ITALIANROT (ITALIANROT)

Čo môžete urobiť s ITALIANROT

Vlastníctvo ITALIANROT vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

  • Preskúmajte spotový trh MEXC

    Preskúmajte spotový trh MEXC

    Obchodujte s viac ako 2,800 tokenmi s veľmi nízkymi poplatkami.

    Obchodovanie s futures

    Obchodovanie s futures

    Obchodujte s až 500-násobnou pákou a vysokou likviditou.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Vkladajte tokeny a získavajte úžasné airdropy.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Kupujte a predávajte nové tokeny ešte pred ich oficiálnym uvedením na burzu.

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup ITALIANROT (ITALIANROT) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je ITALIANROT (ITALIANROT)

AI-generated abstract animal characters

ITALIANROT Zdroj

Pre hlbšie pochopenie ITALIANROT zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o ITALIANROT

Posledná aktualizácia stránky: 2026-01-15 04:07:42 (UTC+8)

ITALIANROT (ITALIANROT) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
01-13 21:31:46Aktualizácie odvetvia
U.S. December Unadjusted Core CPI Annual Rate 2.6%, Expected 2.70%, Previous 2.60%
01-13 18:07:07Aktualizácie odvetvia
SEC Chairman: Confident the Clarity Act Will Be Delivered to the President for Signature This Year
01-13 12:48:54Aktualizácie odvetvia
Yesterday, US Bitcoin spot ETFs saw net inflows of $116.7 million, and Ethereum ETFs saw net inflows of $5.1 million
01-12 13:34:58Aktualizácie odvetvia
Prediction Market Notional Trading Volume Surpasses $5.3 Billion at Year-End, Achieving Growth for Six Consecutive Weeks
01-12 13:21:15Aktualizácie odvetvia
Several New Meme Coins on Solana Chain Surge Significantly, Pump Livestream Coin "SOL" Market Cap Breaks Ten Million
01-12 07:55:23Aktualizácie odvetvia
Crypto market remains sideways, major Chinese meme coins stabilize after pullback

ITALIANROT Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025
Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025
Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o ITALIANROT

ITALIANROT USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície ITALIANROT s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s ITALIANROT USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s ITALIANROT (ITALIANROT) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem ITALIANROT a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
ITALIANROT/USDT
$0.0008607
$0.0008607$0.0008607
+7.93%
0.00% (USDT)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

