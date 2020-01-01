Nifty Island (ISLAND) tokenomika

Nifty Island (ISLAND) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Nifty Island (ISLAND) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Nifty Island (ISLAND) informácie

Nifty Island is building web3's gaming layer, an open gaming platform powered by user-generated content, where NFT, memecoin, and web3 communities can play, create, and earn rewards.

Oficiálna webová stránka:
https://www.niftyisland.com
Biela kniha:
https://guide.niftyisland.com
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/HX6zNkjJ7zy653VoDWzbaYpSg7BrgLfq4i4RA7D5nkkz

Nifty Island (ISLAND) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Nifty Island (ISLAND) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.53M
$ 1.53M
Celková ponuka:
$ 934.18M
$ 934.18M
Počet coinov v obehu:
$ 149.18M
$ 149.18M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 10.25M
$ 10.25M
Historické maximum:
$ 0.7836
$ 0.7836
Historické minimum:
$ 0.009059406634082372
$ 0.009059406634082372
Aktuálna cena:
$ 0.010249
$ 0.010249

Nifty Island (ISLAND) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Nifty Island (ISLAND) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ISLAND tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ISLAND tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ISLAND tokenomiku, preskúmajte cenu ISLAND tokenu naživo!

Ako kúpiť ISLAND

Máte záujem pridať Nifty Island (ISLAND) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ISLAND vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Nifty Island (ISLAND) história cien

Analýza histórie cien ISLAND pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ISLAND cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ISLAND asi smeruje? Naša ISLAND stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.