Aktuálna dnešná cena IncomRWA (IRWA) je $ 0.0187, s 0.00% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny IRWA na USD konverzný kurz je $ 0.0187 za IRWA.
IncomRWA sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- IRWA. Počas posledných 24 hodín sa IRWAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01847 (low) do $ 0.01877 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa IRWA zmenilo o -0.27% za poslednú hodinu a o +3.03% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 62.22K.
IncomRWA (IRWA) informácie o trhu
--
----
$ 62.22K
$ 62.22K$ 62.22K
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia IncomRWA je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 62.22K. Počet coinov v obehu IRWA je --, pričom celková zásoba je --. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je --.
História cien IncomRWA v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01847
$ 0.01847$ 0.01847
24 hod Low
$ 0.01877
$ 0.01877$ 0.01877
24 hod High
$ 0.01847
$ 0.01847$ 0.01847
$ 0.01877
$ 0.01877$ 0.01877
--
----
--
----
-0.27%
0.00%
+3.03%
+3.03%
IncomRWA (IRWA) história cien USD
Sledujte zmeny cien IncomRWA za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ 0
0.00%
30 dní
$ +0.00106
+6.00%
60 dní
$ +0.00275
+17.24%
90 dní
$ +0.0137
+274.00%
IncomRWA dnešná zmena ceny
Dnes IRWA zaznamenal zmenu o $ 0 (0.00%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
IncomRWA zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.00106 (+6.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
IncomRWA zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal IRWA zmenu o $ +0.00275 (+17.24%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
IncomRWA zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0137 (+274.00%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby IncomRWA (IRWA)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby IncomRWA, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny IncomRWA?
Several key factors influence IncomRWA (IRWA) token prices:
1. Real-world asset backing - The value and performance of underlying physical assets directly impact token valuation
2. Market demand and supply - Trading volume, investor interest, and token circulation affect price movements
3. Regulatory environment - Changes in RWA tokenization regulations can significantly influence investor confidence
4. Asset quality and diversification - The creditworthiness and variety of backing assets determine stability
5. Platform adoption - Increased usage of the IncomRWA ecosystem drives demand
6. Overall crypto market sentiment - Broader market trends affect all digital assets including IRWA
7. Interest rates - Changes in traditional finance rates impact RWA token attractiveness
8. Liquidity levels - Higher liquidity typically reduces price volatility
These factors combine to create IRWA's market price through complex interactions between traditional asset markets and cryptocurrency dynamics.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu IncomRWA?
People want to know IncomRWA (IRWA) price today for several key reasons: making informed investment decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market volatility, and evaluating potential profits or losses. Real-time pricing helps traders capitalize on market movements.
Cenové predikcie pre IncomRWA
Cenová predikcia IncomRWA (IRWA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena IRWA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia IncomRWA (IRWA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena IncomRWA mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne IncomRWA v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku IRWA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na IncomRWA Cenové predikcie.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne IncomRWA v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku IRWA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na IncomRWA Cenové predikcie.
O IncomRWA
IRWA is a digital asset that operates on a blockchain network designed to facilitate secure and private transactions. It is primarily used as a medium of exchange within its native ecosystem, with a focus on providing a decentralized solution for online transactions. IRWA employs a proof-of-stake consensus mechanism, which is widely recognized for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. The asset's issuance model is designed to control the supply and maintain the value of the currency. IRWA's ecosystem is built with the intention of fostering a community of users who value privacy and security in their online transactions, making it a significant player in the realm of privacy-focused cryptocurrencies.
Ako nakupovať a investovať IncomRWA
Ste pripravení začať s IncomRWA? Nákup IRWA na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom IncomRWA.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a IncomRWA sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s IncomRWA
Vlastníctvo IncomRWA vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je IncomRWA (IRWA)
IncomRWA ($iRWA) is a decentralized RWA protocol by Incomlend Group that brings real-world trade finance yields on-chain. Backed by institutional-grade portfolios of short-term trade receivables, it offers stable, USD-denominated returns uncorrelated to crypto markets. By staking $iRWA, users access predictable yield from real invoice payments, bridging the $4.5T trade finance market with Web3.
IncomRWA Zdroj
Pre hlbšie pochopenie IncomRWA zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota IncomRWA rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do IncomRWA podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíIncomRWA?
Dnešná cena IncomRWA je $ 0.0187. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je IncomRWA stále dobrou investíciou?
IncomRWA zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do IRWA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s IncomRWA?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo IncomRWA v hodnote $ 62.22K.
Aká je aktuálna cena IncomRWA?
Živá cena IRWA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu IncomRWA vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena IRWA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu IncomRWA?
Cenu IRWA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,252.54
+2.43%
ETH
3,446.7
+4.52%
SOL
164.14
+5.61%
COAI
1.186
+8.53%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre IRWA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár IRWA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena IncomRWA pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena IncomRWA v tomto roku?
Cena IncomRWA by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu IncomRWA (IRWA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:43:45 (UTC+8)
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.