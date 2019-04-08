IRISnet (IRIS) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o IRISnet (IRIS) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
IRISnet (IRIS) informácie

IRISnet: Interchain Service Hub for NextGen Distributed Applications -- A BPoS Blockchain that is Self Evolutionary. IRIS network (a.k.a. IRISnet) aims to establish a technology foundation to facilitate construction of next-generation distributed applications. By incorporating a comprehensive service infrastructure and an enhanced IBC protocol into Cosmos stack, IRISnet enables integration and interoperablity of business services offered by heterogeneous blockchains including public chains as well as consortium chains.

Oficiálna webová stránka:
https://www.irisnet.org/
Biela kniha:
https://www.irisnet.org/docs/resources/whitepaper-en.html
Prieskumník blokov:
https://irishub.iobscan.io/#/home

IRISnet (IRIS) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre IRISnet (IRIS) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.73M

Celková ponuka:
$ 2.13B

Počet coinov v obehu:
$ 1.62B

FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 2.28M

Historické maximum:
$ 0.31584

Historické minimum:
$ 0.000234721767649552

Aktuálna cena:
$ 0.0010709


IRISnet (IRIS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky IRISnet (IRIS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet IRIS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu IRIS tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili IRIS tokenomiku, preskúmajte cenu IRIS tokenu naživo!

Ako kúpiť IRIS

Máte záujem pridať IRISnet (IRIS) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu IRIS vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

IRISnet (IRIS) história cien

Analýza histórie cien IRIS pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

IRIS cenová predikcia

Chcete vedieť, kam IRIS asi smeruje? Naša IRIS stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?











Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.