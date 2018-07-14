IQ (IQ) tokenomika
The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.
IQ (IQ) tokenomika a analýza cien
Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre IQ (IQ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.
IQ (IQ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky IQ (IQ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet IQ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu IQ tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili IQ tokenomiku, preskúmajte cenu IQ tokenu naživo!
Analýza histórie cien IQ pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.
