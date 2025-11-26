Intel (INTCON) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Intel (INTCON) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 05:14:38 (UTC+8)
Intel (INTCON) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Intel (INTCON) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 1.74M
$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M
Celková ponuka:
$ 48.53K
$ 48.53K$ 48.53K
Počet coinov v obehu:
$ 48.53K
$ 48.53K
$ 48.53K$ 48.53K
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 1.74M
$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M
Historické maximum:
$ 350
$ 350
$ 350$ 350
Historické minimum:
$ 23.741402264383435
$ 23.741402264383435$ 23.741402264383435
Aktuálna cena:
$ 35.77
$ 35.77$ 35.77

Intel (INTCON) informácie

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oficiálna webová stránka:
https://app.ondo.finance/assets/intcon
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xFdA09936DbD717368De0835bA441d9E62069d36f

Intel (INTCON) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Intel (INTCON) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet INTCON tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu INTCON tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili INTCON tokenomiku, preskúmajte cenu INTCON tokenu naživo!

Ako kúpiť INTCON

Máte záujem pridať Intel (INTCON) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu INTCON vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Intel (INTCON) história cien

Analýza histórie cien INTCON pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

INTCON cenová predikcia

Chcete vedieť, kam INTCON asi smeruje? Naša INTCON stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

