Aktuálna dnešná cena Intel je 37.68USD. Trhová kapitalizácia INTCON je 1,711,254.634607592USD. Sledujte aktualizácie cien INTCON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o INTCON

INTCON informácie o cene

Čo je INTCON

INTCON oficiálna webová stránka

INTCON tokenomika

INTCON predpoveď cien

INTCON história

INTCON Sprievodca nákupom

Intel Logo

Intel kurz (INTCON)

1 INTCON na USD aktuálnu cenu: $37.67

+1.04%1D
USD
Intel (INTCON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:43:38 (UTC+8)

Dnešná cena Intel

Aktuálna dnešná cena Intel (INTCON) je $ 37.68, s 1.04% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny INTCON na USD konverzný kurz je $ 37.68 za INTCON.

Intel sa v súčasnosti radí na #1847 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.71M, pričom počet coinov v obehu je 45.42K INTCON. Počas posledných 24 hodín sa INTCONobchodovalo v rozmedzí od $ 37.01 (low) do $ 38.66 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 42.38863945727811, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 23.741402264383435.

V krátkodobom vývoji sa INTCON zmenilo o +1.10% za poslednú hodinu a o -5.80% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.09K.

Intel (INTCON) informácie o trhu

No.1847

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Intel je $ 1.71M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.09K. Počet coinov v obehu INTCON je 45.42K, pričom celková zásoba je 45415.4627019. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.71M.

História cien Intel v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
24 hod High

+1.10%

+1.04%

-5.80%

-5.80%

Intel (INTCON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Intel za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.3877+1.04%
30 dní$ +0.24+0.64%
60 dní$ +22.68+151.20%
90 dní$ +22.68+151.20%
Intel dnešná zmena ceny

Dnes INTCON zaznamenal zmenu o $ +0.3877 (+1.04%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Intel zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.24 (+0.64%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Intel zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal INTCON zmenu o $ +22.68 (+151.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Intel zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +22.68 (+151.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Intel (INTCON)?

Pozrite si Intelstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Intel

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Intel, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Intel?

Intel (INTC) stock prices are influenced by several key factors:

Financial Performance: Quarterly earnings, revenue growth, profit margins, and guidance significantly impact stock price movements.

Market Competition: Competition from AMD, NVIDIA, and ARM-based processors affects market share and pricing power.

Technology Cycles: Semiconductor industry cycles, chip demand, and manufacturing capacity utilization drive price volatility.

Supply Chain: Global chip shortages, manufacturing delays, and geopolitical tensions affecting production facilities impact investor sentiment.

Innovation: New product launches, technological breakthroughs, and R&D investments influence long-term growth prospects.

Economic Conditions: Overall economic health, interest rates, and inflation affect tech sector valuations and Intel's enterprise customers.

Regulatory Environment: Trade policies, export restrictions, and government regulations on semiconductor manufacturing and sales.

Data Center Demand: Cloud computing growth and enterprise IT spending directly impact Intel's server processor business.

These factors combine to create price volatility in Intel stock.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Intel?

People want to know Intel (INTC) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and timing trades. Investors monitor daily price movements to assess performance, identify buying/selling opportunities, and evaluate market sentiment toward the semiconductor industry and Intel's business prospects.

Cenové predikcie pre Intel

Cenová predikcia Intel (INTCON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena INTCON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Intel (INTCON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Intel mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Intel v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku INTCON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Intel Cenové predikcie.

O Intel

INTCON is a digital asset designed to facilitate secure and efficient transactions within the realm of Internet of Things (IoT). Its primary purpose is to provide a decentralized platform that enables IoT devices to interact and transact with each other without the need for intermediaries. Leveraging a unique consensus mechanism, INTCON aims to solve the scalability and security issues often associated with IoT networks. The asset's issuance model is based on a fixed supply, ensuring scarcity and value preservation. Typical uses of INTCON include data exchange, device authentication, and secure payments among IoT devices. The asset plays a crucial role in the broader ecosystem of IoT, contributing to the development of a more connected and automated digital world.

Sprievodca – ako kúpiť Intel (INTCON)

Obchodné spotové poplatky:
Obchodné futures poplatky:
Čo je Intel (INTCON)

Intel Zdroj

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Intel

Akú hodnotu bude mať 1 Intel v roku 2030?
Ak by hodnota Intel rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Intel podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:43:38 (UTC+8)

Intel (INTCON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Páry
Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

