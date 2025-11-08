Aktuálna dnešná cena Intel je 37.68USD. Trhová kapitalizácia INTCON je 1,711,254.634607592USD. Sledujte aktualizácie cien INTCON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Intel je 37.68USD. Trhová kapitalizácia INTCON je 1,711,254.634607592USD. Sledujte aktualizácie cien INTCON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Intel (INTCON) je $ 37.68, s 1.04% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny INTCON na USD konverzný kurz je $ 37.68 za INTCON.
Intel sa v súčasnosti radí na #1847 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 1.71M, pričom počet coinov v obehu je 45.42K INTCON. Počas posledných 24 hodín sa INTCONobchodovalo v rozmedzí od $ 37.01 (low) do $ 38.66 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 42.38863945727811, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 23.741402264383435.
V krátkodobom vývoji sa INTCON zmenilo o +1.10% za poslednú hodinu a o -5.80% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.09K.
Intel (INTCON) informácie o trhu
No.1847
$ 1.71M
$ 55.09K
$ 1.71M
45.42K
45,415.4627019
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Intel je $ 1.71M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.09K. Počet coinov v obehu INTCON je 45.42K, pričom celková zásoba je 45415.4627019. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 1.71M.
História cien Intel v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 37.01
24 hod Low
$ 38.66
24 hod High
$ 37.01
$ 38.66
$ 42.38863945727811
$ 23.741402264383435
+1.10%
+1.04%
-5.80%
-5.80%
Intel (INTCON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Intel za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.3877
+1.04%
30 dní
$ +0.24
+0.64%
60 dní
$ +22.68
+151.20%
90 dní
$ +22.68
+151.20%
Intel dnešná zmena ceny
Dnes INTCON zaznamenal zmenu o $ +0.3877 (+1.04%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Intel zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.24 (+0.64%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Intel zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal INTCON zmenu o $ +22.68 (+151.20%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Intel zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +22.68 (+151.20%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Intel (INTCON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Intel, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Intel?
Intel (INTC) stock prices are influenced by several key factors:
Market Competition: Competition from AMD, NVIDIA, and ARM-based processors affects market share and pricing power.
Technology Cycles: Semiconductor industry cycles, chip demand, and manufacturing capacity utilization drive price volatility.
Supply Chain: Global chip shortages, manufacturing delays, and geopolitical tensions affecting production facilities impact investor sentiment.
Innovation: New product launches, technological breakthroughs, and R&D investments influence long-term growth prospects.
Economic Conditions: Overall economic health, interest rates, and inflation affect tech sector valuations and Intel's enterprise customers.
Regulatory Environment: Trade policies, export restrictions, and government regulations on semiconductor manufacturing and sales.
Data Center Demand: Cloud computing growth and enterprise IT spending directly impact Intel's server processor business.
These factors combine to create price volatility in Intel stock.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Intel?
People want to know Intel (INTC) stock price today for investment decisions, portfolio tracking, market analysis, and timing trades. Investors monitor daily price movements to assess performance, identify buying/selling opportunities, and evaluate market sentiment toward the semiconductor industry and Intel's business prospects.
Cenové predikcie pre Intel
Cenová predikcia Intel (INTCON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena INTCON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Intel (INTCON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Intel mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Intel v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku INTCON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Intel Cenové predikcie.
O Intel
INTCON is a digital asset designed to facilitate secure and efficient transactions within the realm of Internet of Things (IoT). Its primary purpose is to provide a decentralized platform that enables IoT devices to interact and transact with each other without the need for intermediaries. Leveraging a unique consensus mechanism, INTCON aims to solve the scalability and security issues often associated with IoT networks. The asset's issuance model is based on a fixed supply, ensuring scarcity and value preservation. Typical uses of INTCON include data exchange, device authentication, and secure payments among IoT devices. The asset plays a crucial role in the broader ecosystem of IoT, contributing to the development of a more connected and automated digital world.
INTCON is a digital asset designed to facilitate secure and efficient transactions within the realm of Internet of Things (IoT). Its primary purpose is to provide a decentralized platform that enables IoT devices to interact and transact with each other without the need for intermediaries. Leveraging a unique consensus mechanism, INTCON aims to solve the scalability and security issues often associated with IoT networks. The asset's issuance model is based on a fixed supply, ensuring scarcity and value preservation. Typical uses of INTCON include data exchange, device authentication, and secure payments among IoT devices. The asset plays a crucial role in the broader ecosystem of IoT, contributing to the development of a more connected and automated digital world.
Ako nakupovať a investovať Intel
Ste pripravení začať s Intel? Nákup INTCON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Intel. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Intel (INTCON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 45.42K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Intel sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Intel
Vlastníctvo Intel vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Ak by hodnota Intel rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Intel podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíIntel?
Dnešná cena Intel je $ 37.68. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Intel stále dobrou investíciou?
Intel zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do INTCON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Intel?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Intel v hodnote $ 55.09K.
Aká je aktuálna cena Intel?
Živá cena INTCON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Intel vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena INTCON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Intel?
Cenu INTCON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,178.58
+2.35%
ETH
3,443.98
+4.44%
SOL
163.94
+5.48%
COAI
1.186
+8.53%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre INTCON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár INTCON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Intel pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Intel v tomto roku?
Cena Intel by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Intel (INTCON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:43:38 (UTC+8)
