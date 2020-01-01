Inspect (INSP) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Inspect (INSP) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Inspect (INSP) informácie

Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs.

Oficiálna webová stránka:
https://www.inspect.xyz
Biela kniha:
https://inspect.gitbook.io/inspect/overview/the-foundation
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x186ef81fd8e77eec8bffc3039e7ec41d5fc0b457

Inspect (INSP) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Inspect (INSP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 7.87M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 798.37M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 9.86M
Historické maximum:
$ 0.4096
Historické minimum:
$ 0.003948942101004962
Aktuálna cena:
$ 0.00986
Inspect (INSP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Inspect (INSP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet INSP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu INSP tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili INSP tokenomiku, preskúmajte cenu INSP tokenu naživo!

