Aktuálna WorldAssets cena je dnes 0.7066 USD. Sledujte aktuálnu INC na USD cenu v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, 24-hodinový objem a ďalšie informácie. Preskúmajte INC cenový trend jednoducho na MEXC.

WorldAssets Logo

WorldAssets kurz (INC)

1 INC na USD aktuálnu cenu:

$0.7066
$0.7066$0.7066
-3.61%1D
USD
WorldAssets (INC) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:36:59 (UTC+8)

WorldAssets (INC) informácie o cene (USD)

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.6562
$ 0.6562$ 0.6562
24 hod Low
$ 0.8264
$ 0.8264$ 0.8264
24 hod High

$ 0.6562
$ 0.6562$ 0.6562

$ 0.8264
$ 0.8264$ 0.8264

--
----

--
----

+0.04%

-3.61%

+606.60%

+606.60%

WorldAssets (INC) cena v reálnom čase je $ 0.7066. Za posledných 24 hodín sa obchodoval INC v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.6562 do najvyššej hodnoty $ 0.8264, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena INC je --, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je --.

Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa INC zmenil o +0.04% za poslednú hodinu, -3.61% za 24 hodín a +606.60% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.

WorldAssets (INC) informácie o trhu

--
----

$ 27.02K
$ 27.02K$ 27.02K

$ 211.98M
$ 211.98M$ 211.98M

--
----

300,000,000
300,000,000 300,000,000

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia WorldAssets je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 27.02K. Počet coinov v obehu INC je --, pričom celková zásoba je 300000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 211.98M.

WorldAssets (INC) história cien USD

Sledujte zmeny cien WorldAssets za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.026464-3.61%
30 dní$ +0.6066+606.60%
60 dní$ +0.6066+606.60%
90 dní$ +0.6066+606.60%
WorldAssets dnešná zmena ceny

Dnes INC zaznamenal zmenu o $ -0.026464 (-3.61%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

WorldAssets zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.6066 (+606.60%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

WorldAssets zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal INC zmenu o $ +0.6066 (+606.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

WorldAssets zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.6066 (+606.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby WorldAssets (INC)?

Pozrite si WorldAssetsstránku histórie cien.

Čo je WorldAssets (INC)

The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.

WorldAssets je k dispozícii na MEXC, čo vám poskytuje pohodlie pri nákupe, držbe, prevode a stakovaní tokenu priamo na našej platforme. Či už ste skúsený investor alebo nováčik vo svete kryptomien, MEXC ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie a množstvo nástrojov na efektívnu správu vašich WorldAssets investícií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tomto tokene, pozývame vás na stránku s predstavením digitálnych aktív.

Okrem toho môžete:
- Skontrolujte INC dostupnosť stakovania, aby ste videli, ako môžete získať odmeny za svoje držby.
- Prečítajte si recenzie a analýzy o WorldAssets na našom blogu, aby ste zostali informovaní o najnovších trendoch na trhu a odborných postrehoch.

Naše komplexné zdroje sú navrhnuté tak, aby boli vaše WorldAssets nákupné skúsenosti hladké a informované, pričom zaisťujú, že máte všetky nástroje a znalosti potrebné na spoľahlivé investovanie.

WorldAssets predpoveď ceny (USD)

Akú hodnotu bude mať WorldAssets (INC) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš WorldAssets (INC) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre WorldAssets.

Overte si teraz WorldAssets cenové predikcie!

WorldAssets (INC) tokenomika

Pochopenie tokenomiky WorldAssets (INC) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike INC tokenu!

Ako kúpiť WorldAssets(INC)

Hľadáte ako kúpiť WorldAssets? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Môžete si ľahko zakúpiť WorldAssets na MEXC podľa našej podrobnej príručky Ako kúpiť. Poskytujeme vám podrobné pokyny a videonávody, ktoré demonštrujú, ako sa zaregistrovať na MEXC a používať rôzne dostupné možnosti platby.

INC do miestnych mien

1 WorldAssets(INC) na VND
18,594.179
1 WorldAssets(INC) na AUD
A$1.066966
1 WorldAssets(INC) na GBP
0.522884
1 WorldAssets(INC) na EUR
0.60061
1 WorldAssets(INC) na USD
$0.7066
1 WorldAssets(INC) na MYR
RM2.96772
1 WorldAssets(INC) na TRY
29.451088
1 WorldAssets(INC) na JPY
¥105.2834
1 WorldAssets(INC) na ARS
ARS$1,007.986098
1 WorldAssets(INC) na RUB
58.174378
1 WorldAssets(INC) na INR
62.696618
1 WorldAssets(INC) na IDR
Rp11,776.661956
1 WorldAssets(INC) na KRW
995.21077
1 WorldAssets(INC) na PHP
40.926272
1 WorldAssets(INC) na EGP
￡E.33.761348
1 WorldAssets(INC) na BRL
R$3.766178
1 WorldAssets(INC) na CAD
C$0.982174
1 WorldAssets(INC) na BDT
85.95789
1 WorldAssets(INC) na NGN
1,037.585572
1 WorldAssets(INC) na COP
$2,749.41593
1 WorldAssets(INC) na ZAR
R.12.181784
1 WorldAssets(INC) na UAH
29.140184
1 WorldAssets(INC) na TZS
T.Sh.1,736.1162
1 WorldAssets(INC) na VES
Bs130.721
1 WorldAssets(INC) na CLP
$679.7492
1 WorldAssets(INC) na PKR
Rs199.883008
1 WorldAssets(INC) na KZT
386.750444
1 WorldAssets(INC) na THB
฿22.900906
1 WorldAssets(INC) na TWD
NT$21.48064
1 WorldAssets(INC) na AED
د.إ2.593222
1 WorldAssets(INC) na CHF
Fr0.558214
1 WorldAssets(INC) na HKD
HK$5.497348
1 WorldAssets(INC) na AMD
֏270.726724
1 WorldAssets(INC) na MAD
.د.م6.43006
1 WorldAssets(INC) na MXN
$12.980242
1 WorldAssets(INC) na SAR
ريال2.642684
1 WorldAssets(INC) na ETB
Br102.167294
1 WorldAssets(INC) na KES
KSh91.299786
1 WorldAssets(INC) na JOD
د.أ0.5009794
1 WorldAssets(INC) na PLN
2.557892
1 WorldAssets(INC) na RON
лв3.059578
1 WorldAssets(INC) na SEK
kr6.627908
1 WorldAssets(INC) na BGN
лв1.172956
1 WorldAssets(INC) na HUF
Ft233.891666
1 WorldAssets(INC) na CZK
14.619554
1 WorldAssets(INC) na KWD
د.ك0.2162196
1 WorldAssets(INC) na ILS
2.33178
1 WorldAssets(INC) na BOB
Bs4.87554
1 WorldAssets(INC) na AZN
1.20122
1 WorldAssets(INC) na TJS
SM6.578446
1 WorldAssets(INC) na GEL
1.921952
1 WorldAssets(INC) na AOA
Kz646.475406
1 WorldAssets(INC) na BHD
.د.ب0.2656816
1 WorldAssets(INC) na BMD
$0.7066
1 WorldAssets(INC) na DKK
kr4.493976
1 WorldAssets(INC) na HNL
L18.534118
1 WorldAssets(INC) na MUR
32.00898
1 WorldAssets(INC) na NAD
$12.167652
1 WorldAssets(INC) na NOK
kr7.044802
1 WorldAssets(INC) na NZD
$1.208286
1 WorldAssets(INC) na PAB
B/.0.7066
1 WorldAssets(INC) na PGK
K2.988918
1 WorldAssets(INC) na QAR
ر.ق2.572024
1 WorldAssets(INC) na RSD
дин.70.525746
1 WorldAssets(INC) na UZS
soʻm8,513.251054
1 WorldAssets(INC) na ALL
L58.237972
1 WorldAssets(INC) na ANG
ƒ1.264814
1 WorldAssets(INC) na AWG
ƒ1.27188
1 WorldAssets(INC) na BBD
$1.4132
1 WorldAssets(INC) na BAM
KM1.172956
1 WorldAssets(INC) na BIF
Fr2,078.1106
1 WorldAssets(INC) na BND
$0.904448
1 WorldAssets(INC) na BSD
$0.7066
1 WorldAssets(INC) na JMD
$113.451696
1 WorldAssets(INC) na KHR
2,837.747996
1 WorldAssets(INC) na KMF
Fr296.0654
1 WorldAssets(INC) na LAK
15,360.869258
1 WorldAssets(INC) na LKR
Rs213.661708
1 WorldAssets(INC) na MDL
L11.814352
1 WorldAssets(INC) na MGA
Ar3,154.460248
1 WorldAssets(INC) na MOP
P5.659866
1 WorldAssets(INC) na MVR
10.81098
1 WorldAssets(INC) na MWK
MK1,224.60846
1 WorldAssets(INC) na MZN
MT45.15174
1 WorldAssets(INC) na NPR
Rs100.40786
1 WorldAssets(INC) na PYG
4,975.8772
1 WorldAssets(INC) na RWF
Fr1,023.8634
1 WorldAssets(INC) na SBD
$5.815318
1 WorldAssets(INC) na SCR
10.330492
1 WorldAssets(INC) na SRD
$26.92146
1 WorldAssets(INC) na SVC
$6.175684
1 WorldAssets(INC) na SZL
L12.167652
1 WorldAssets(INC) na TMT
m2.4731
1 WorldAssets(INC) na TND
د.ت2.0505532
1 WorldAssets(INC) na TTD
$4.783682
1 WorldAssets(INC) na UGX
Sh2,444.836
1 WorldAssets(INC) na XAF
Fr394.9894
1 WorldAssets(INC) na XCD
$1.90782
1 WorldAssets(INC) na XOF
Fr394.9894
1 WorldAssets(INC) na XPF
Fr71.3666
1 WorldAssets(INC) na BWP
P9.383648
1 WorldAssets(INC) na BZD
$1.420266
1 WorldAssets(INC) na CVE
$66.406268
1 WorldAssets(INC) na DJF
Fr125.7748
1 WorldAssets(INC) na DOP
$44.1625
1 WorldAssets(INC) na DZD
د.ج91.490568
1 WorldAssets(INC) na FJD
$1.58985
1 WorldAssets(INC) na GNF
Fr6,143.887
1 WorldAssets(INC) na GTQ
Q5.412556
1 WorldAssets(INC) na GYD
$147.757126
1 WorldAssets(INC) na ISK
kr85.4986

WorldAssets Zdroj

Pre hlbšie pochopenie WorldAssets zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna WorldAssets webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o WorldAssets

Akú hodnotu má dnes WorldAssets (INC)?
Aktuálna INC cena v USD je 0.7066 USD, aktualizovaná v reálnom čase s najnovšími trhovými údajmi.
Aká je aktuálna cena INC na USD?
Aktuálna cena INC na USD je $ 0.7066. Pozrite si MEXC konvertor pre presnú konverziu tokenov.
Aká je trhová kapitalizácia WorldAssets?
Trhová kapitalizácia INC je -- USD. Trhová hodnota = aktuálna cena × počet coinov v obehu. Uvádza celkovú trhovú hodnotu tokenu a jeho poradie.
Aký je počet coinov v obehu INC?
Počet coinov v obehu INC je -- USD.
Aká bola historicky najvyššia cena (ATH) INC?
INC dosiahla cenu ATH vo výške -- USD.
Aká bola historicky najnižšia cena (ATL) INC?
INC videl cenu ATL vo výške -- USD.
Aký je objem obchodovania INC?
Živý 24-hodinový objem obchodovania pre INC je $ 27.02K USD.
Bude INC tento rok vyššia?
INC môže v tomto roku vzrásť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Podrobnejšiu analýzu nájdete v časti INCpredpoveď cien.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-10-06 05:36:59 (UTC+8)

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

INC-na-USD kalkulačka

Suma

INC
INC
USD
USD

1 INC = 0.7066 USD

Obchodovať INC

INC/USDT
$0.7066
$0.7066$0.7066
-5.45%

Pripojte sa k MEXC ešte dnes

-- poplatok spotového zadávateľa, -- poplatok spotového prijímateľa
-- poplatok spotového zadávateľa, -- poplatok spotového prijímateľa