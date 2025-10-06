WorldAssets kurz (INC)
WorldAssets (INC) cena v reálnom čase je $ 0.7066. Za posledných 24 hodín sa obchodoval INC v rozmedzí od najnižšej hodnoty $ 0.6562 do najvyššej hodnoty $ 0.8264, čo svedčí o aktívnej volatilite trhu. Najvyššia cena INC je --, zatiaľ čo najnižšia cena v histórii je --.
Z hľadiska krátkodobej výkonnosti sa INC zmenil o +0.04% za poslednú hodinu, -3.61% za 24 hodín a +606.60% za posledných 7 dní. Získate tak rýchly prehľad o jeho najnovších cenových trendoch a dynamike trhu na MEXC.
Aktuálna trhová kapitalizácia WorldAssets je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 27.02K. Počet coinov v obehu INC je --, pričom celková zásoba je 300000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 211.98M.
Sledujte zmeny cien WorldAssets za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
|Obdobie
|Zmeniť (USD)
|Zmeniť (%)
|Dnes
|$ -0.026464
|-3.61%
|30 dní
|$ +0.6066
|+606.60%
|60 dní
|$ +0.6066
|+606.60%
|90 dní
|$ +0.6066
|+606.60%
Dnes INC zaznamenal zmenu o $ -0.026464 (-3.61%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.6066 (+606.60%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal INC zmenu o $ +0.6066 (+606.60%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.6066 (+606.60%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby WorldAssets (INC)?
Pozrite si WorldAssetsstránku histórie cien.
The WORLDASSETS (WAT Protocol) platform is an innovative financial service platform for the tokenization of real-world assets (RWA). Through the WAT Protocol, the platform integrates on-chain physical assets, a dual-token model (asset ownership token + asset yield token), RWAFi (RWA + DeFi), AMM liquidity, POS-DAO asset committee, asset compliance, and a complete tokenization exit mechanism to achieve the true implementation of RWA.
WorldAssets je k dispozícii na MEXC, čo vám poskytuje pohodlie pri nákupe, držbe, prevode a stakovaní tokenu priamo na našej platforme. Či už ste skúsený investor alebo nováčik vo svete kryptomien, MEXC ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie a množstvo nástrojov na efektívnu správu vašich WorldAssets investícií. Ak chcete získať podrobnejšie informácie o tomto tokene, pozývame vás na stránku s predstavením digitálnych aktív.
Okrem toho môžete:
- Skontrolujte INC dostupnosť stakovania, aby ste videli, ako môžete získať odmeny za svoje držby.
- Prečítajte si recenzie a analýzy o WorldAssets na našom blogu, aby ste zostali informovaní o najnovších trendoch na trhu a odborných postrehoch.
Naše komplexné zdroje sú navrhnuté tak, aby boli vaše WorldAssets nákupné skúsenosti hladké a informované, pričom zaisťujú, že máte všetky nástroje a znalosti potrebné na spoľahlivé investovanie.
Akú hodnotu bude mať WorldAssets (INC) USD zajtra, o týždeň alebo o mesiac? Na akú hodnotu by mohol byť váš WorldAssets (INC) majetok ocenený v roku 2025, 2026, 2027, 2028 – alebo dokonca o 10 či 20 rokov? Pomocou nášho nástroja na predpovedanie cien môžete preskúmať krátkodobé aj dlhodobé prognózy pre WorldAssets.
Overte si teraz WorldAssets cenové predikcie!
Pochopenie tokenomiky WorldAssets (INC) môže poskytnúť hlbší pohľad na jej dlhodobú hodnotu a rastový potenciál. Tokenomika odhaľuje základnú štruktúru ekonomiky projektu – od spôsobu rozdelenia tokenov až po spôsob riadenia ich ponuky. Získajte informácie o rozsiahlej tokenomike INC tokenu!
Hľadáte ako kúpiť WorldAssets? Proces je jednoduchý a bezproblémový! Môžete si ľahko zakúpiť WorldAssets na MEXC podľa našej podrobnej príručky Ako kúpiť. Poskytujeme vám podrobné pokyny a videonávody, ktoré demonštrujú, ako sa zaregistrovať na MEXC a používať rôzne dostupné možnosti platby.
Pre hlbšie pochopenie WorldAssets zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
