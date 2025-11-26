INFINIT (IN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o INFINIT (IN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 04:40:14 (UTC+8)
USD

INFINIT (IN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre INFINIT (IN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 20.14M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 268.94M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 74.87M
Historické maximum:
$ 0.33949
Historické minimum:
$ 0.053529767930225576
Aktuálna cena:
$ 0.07487
INFINIT (IN) informácie

INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.

Oficiálna webová stránka:
https://infinit.tech/
Biela kniha:
https://drive.google.com/file/d/1OIXvc2sis97FieGkkjENKvO7MDmUbQlH/view
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0x61fac5f038515572d6f42d4bcb6b581642753d50

INFINIT (IN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky INFINIT (IN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet IN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu IN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili IN tokenomiku, preskúmajte cenu IN tokenu naživo!

