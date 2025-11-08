BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena INFINIT je 0.10533USD. Trhová kapitalizácia IN je 27,287,784.53652USD. Sledujte aktualizácie cien IN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

INFINIT Logo

INFINIT kurz (IN)

1 IN na USD aktuálnu cenu:

$0.10533
+3.72%1D
USD
INFINIT (IN) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:43:30 (UTC+8)

Dnešná cena INFINIT

Aktuálna dnešná cena INFINIT (IN) je $ 0.10533, s 3.72% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny IN na USD konverzný kurz je $ 0.10533 za IN.

INFINIT sa v súčasnosti radí na #711 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 27.29M, pričom počet coinov v obehu je 259.07M IN. Počas posledných 24 hodín sa INobchodovalo v rozmedzí od $ 0.09422 (low) do $ 0.10661 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.330328543984695, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.053529767930225576.

V krátkodobom vývoji sa IN zmenilo o -0.79% za poslednú hodinu a o -8.15% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 108.31K.

INFINIT (IN) informácie o trhu

No.711

$ 27.29M
$ 108.31K
$ 105.33M
259.07M
1,000,000,000
1,000,000,000
25.90%

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia INFINIT je $ 27.29M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 108.31K. Počet coinov v obehu IN je 259.07M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 105.33M.

História cien INFINIT v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.09422
24 hod Low
$ 0.10661
24 hod High

$ 0.09422
$ 0.10661
$ 0.330328543984695
$ 0.053529767930225576
-0.79%

+3.72%

-8.15%

-8.15%

INFINIT (IN) história cien USD

Sledujte zmeny cien INFINIT za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0037777+3.72%
30 dní$ -0.02806-21.04%
60 dní$ +0.04369+70.87%
90 dní$ -0.01216-10.35%
INFINIT dnešná zmena ceny

Dnes IN zaznamenal zmenu o $ +0.0037777 (+3.72%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

INFINIT zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02806 (-21.04%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

INFINIT zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal IN zmenu o $ +0.04369 (+70.87%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

INFINIT zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.01216 (-10.35%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby INFINIT (IN)?

Pozrite si INFINITstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre INFINIT

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby INFINIT, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny INFINIT?

INFINIT (IN) token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact IN prices.

Utility & Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive demand for the token.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity can reduce price volatility.

Partnerships: Strategic collaborations and integrations boost investor confidence.

Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burn events affect scarcity.

Regulatory News: Government policies and compliance updates impact market perception.

Technical Developments: Platform upgrades and new features influence long-term value.

Competition: Performance relative to similar DeFi projects affects positioning.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu INFINIT?

People want to know INFINIT (IN) price today for several key reasons:

Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.

Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall performance.

Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points.

Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.

Profit/loss calculation - Real-time prices show immediate gains or losses on investments.

Market sentiment analysis - Price trends indicate broader market confidence in the project.

Trading opportunities - Day traders and swing traders rely on price action for quick profits.

Due diligence - Potential investors research price history and volatility before investing.

Comparison shopping - Users compare prices across different exchanges for best execution.

News correlation - Price movements often reflect project developments, partnerships, or market news.

Since cryptocurrency markets operate 24/7 with high volatility, prices can change rapidly, making real-time information crucial for informed decision-making.

Cenové predikcie pre INFINIT

Cenová predikcia INFINIT (IN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena IN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia INFINIT (IN) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena INFINIT mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne INFINIT v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku IN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na INFINIT Cenové predikcie.

O INFINIT

IN (Infinitecoin) is a decentralized digital currency based on the Litecoin blockchain, with the ticker symbol IN. It was designed with the primary purpose of being a medium of exchange, offering faster transaction confirmations than traditional Bitcoin. The Infinitecoin protocol also allows for a larger total supply of coins, with up to 90.6 billion IN to be issued. This high supply cap is intended to make the coin more accessible and practical for everyday transactions. The consensus mechanism of Infinitecoin is based on Proof-of-Work (PoW), similar to Bitcoin and Litecoin. In the broader cryptocurrency ecosystem, Infinitecoin is often used for microtransactions and online purchases.

Ako nakupovať a investovať INFINIT

Ste pripravení začať s INFINIT? Nákup IN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom INFINIT. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu INFINIT (IN) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 259.07M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a INFINIT sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť INFINIT (IN)

Čo môžete urobiť s INFINIT

Vlastníctvo INFINIT vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup INFINIT (IN) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je INFINIT (IN)

INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.

INFINIT Zdroj

Pre hlbšie pochopenie INFINIT zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna INFINIT webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o INFINIT

Akú hodnotu bude mať 1 INFINIT v roku 2030?
Ak by hodnota INFINIT rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do INFINIT podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:43:30 (UTC+8)

INFINIT (IN) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o INFINIT

$0.10533
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$21.30

$0.00007013

$0.009868

$0.21415

$0.000010109

$0.02315

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

