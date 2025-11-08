Aktuálna dnešná cena INFINIT je 0.10533USD. Trhová kapitalizácia IN je 27,287,784.53652USD. Sledujte aktualizácie cien IN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena INFINIT je 0.10533USD. Trhová kapitalizácia IN je 27,287,784.53652USD. Sledujte aktualizácie cien IN v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena INFINIT (IN) je $ 0.10533, s 3.72% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny IN na USD konverzný kurz je $ 0.10533 za IN.
INFINIT sa v súčasnosti radí na #711 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 27.29M, pričom počet coinov v obehu je 259.07M IN. Počas posledných 24 hodín sa INobchodovalo v rozmedzí od $ 0.09422 (low) do $ 0.10661 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 0.330328543984695, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 0.053529767930225576.
V krátkodobom vývoji sa IN zmenilo o -0.79% za poslednú hodinu a o -8.15% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 108.31K.
INFINIT (IN) informácie o trhu
No.711
$ 27.29M
$ 27.29M$ 27.29M
$ 108.31K
$ 108.31K$ 108.31K
$ 105.33M
$ 105.33M$ 105.33M
259.07M
259.07M 259.07M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
25.90%
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia INFINIT je $ 27.29M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 108.31K. Počet coinov v obehu IN je 259.07M, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 105.33M.
História cien INFINIT v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.09422
$ 0.09422$ 0.09422
24 hod Low
$ 0.10661
$ 0.10661$ 0.10661
24 hod High
$ 0.09422
$ 0.09422$ 0.09422
$ 0.10661
$ 0.10661$ 0.10661
$ 0.330328543984695
$ 0.330328543984695$ 0.330328543984695
$ 0.053529767930225576
$ 0.053529767930225576$ 0.053529767930225576
-0.79%
+3.72%
-8.15%
-8.15%
INFINIT (IN) história cien USD
Sledujte zmeny cien INFINIT za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0037777
+3.72%
30 dní
$ -0.02806
-21.04%
60 dní
$ +0.04369
+70.87%
90 dní
$ -0.01216
-10.35%
INFINIT dnešná zmena ceny
Dnes IN zaznamenal zmenu o $ +0.0037777 (+3.72%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
INFINIT zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02806 (-21.04%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
INFINIT zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal IN zmenu o $ +0.04369 (+70.87%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
INFINIT zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.01216 (-10.35%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby INFINIT (IN)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby INFINIT, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny INFINIT?
INFINIT (IN) token prices are influenced by several key factors:
Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact IN prices.
Utility & Adoption: Real-world use cases and platform adoption drive demand for the token.
Trading Volume: Higher liquidity and trading activity can reduce price volatility.
Partnerships: Strategic collaborations and integrations boost investor confidence.
Tokenomics: Supply mechanisms, staking rewards, and burn events affect scarcity.
Regulatory News: Government policies and compliance updates impact market perception.
Technical Developments: Platform upgrades and new features influence long-term value.
Competition: Performance relative to similar DeFi projects affects positioning.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu INFINIT?
People want to know INFINIT (IN) price today for several key reasons:
Investment decisions - Traders need current prices to buy, sell, or hold positions effectively.
Portfolio tracking - Investors monitor their holdings' value and overall performance.
Market timing - Price movements help identify optimal entry and exit points.
Risk management - Current prices enable proper position sizing and stop-loss placement.
Profit/loss calculation - Real-time prices show immediate gains or losses on investments.
Market sentiment analysis - Price trends indicate broader market confidence in the project.
Trading opportunities - Day traders and swing traders rely on price action for quick profits.
Due diligence - Potential investors research price history and volatility before investing.
Comparison shopping - Users compare prices across different exchanges for best execution.
News correlation - Price movements often reflect project developments, partnerships, or market news.
Since cryptocurrency markets operate 24/7 with high volatility, prices can change rapidly, making real-time information crucial for informed decision-making.
Cenové predikcie pre INFINIT
Cenová predikcia INFINIT (IN) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena IN v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia INFINIT (IN) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena INFINIT mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne INFINIT v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku IN cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na INFINIT Cenové predikcie.
O INFINIT
IN (Infinitecoin) is a decentralized digital currency based on the Litecoin blockchain, with the ticker symbol IN. It was designed with the primary purpose of being a medium of exchange, offering faster transaction confirmations than traditional Bitcoin. The Infinitecoin protocol also allows for a larger total supply of coins, with up to 90.6 billion IN to be issued. This high supply cap is intended to make the coin more accessible and practical for everyday transactions. The consensus mechanism of Infinitecoin is based on Proof-of-Work (PoW), similar to Bitcoin and Litecoin. In the broader cryptocurrency ecosystem, Infinitecoin is often used for microtransactions and online purchases.
IN (Infinitecoin) is a decentralized digital currency based on the Litecoin blockchain, with the ticker symbol IN. It was designed with the primary purpose of being a medium of exchange, offering faster transaction confirmations than traditional Bitcoin. The Infinitecoin protocol also allows for a larger total supply of coins, with up to 90.6 billion IN to be issued. This high supply cap is intended to make the coin more accessible and practical for everyday transactions. The consensus mechanism of Infinitecoin is based on Proof-of-Work (PoW), similar to Bitcoin and Litecoin. In the broader cryptocurrency ecosystem, Infinitecoin is often used for microtransactions and online purchases.
Ako nakupovať a investovať INFINIT
Ste pripravení začať s INFINIT? Nákup IN na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom INFINIT. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu INFINIT (IN) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 259.07M tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a INFINIT sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s INFINIT
Vlastníctvo INFINIT vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je INFINIT (IN)
INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.
INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.
INFINIT Zdroj
Pre hlbšie pochopenie INFINIT zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ak by hodnota INFINIT rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do INFINIT podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíINFINIT?
Dnešná cena INFINIT je $ 0.10533. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je INFINIT stále dobrou investíciou?
INFINIT zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do IN, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s INFINIT?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo INFINIT v hodnote $ 108.31K.
Aká je aktuálna cena INFINIT?
Živá cena IN sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu INFINIT vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena IN, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu INFINIT?
Cenu IN ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,189.46
+2.37%
ETH
3,445.36
+4.48%
SOL
164.02
+5.54%
COAI
1.1837
+8.32%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre IN na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár IN/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena INFINIT pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena INFINIT v tomto roku?
Cena INFINIT by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu INFINIT (IN).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:43:30 (UTC+8)
INFINIT (IN) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.