IMO Invest (IMO) tokenomika

IMO Invest (IMO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o IMO Invest (IMO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:11:54 (UTC+8)
USD

IMO Invest (IMO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre IMO Invest (IMO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 19.68M
$ 19.68M$ 19.68M
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 32.74M
$ 32.74M$ 32.74M
Historické maximum:
$ 2.52
$ 2.52$ 2.52
Historické minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktuálna cena:
$ 1.637
$ 1.637$ 1.637

IMO Invest (IMO) informácie

Unlock global real estate investment with RWA through $IMO. Simple, seamless, and blockchain-powered.

Oficiálna webová stránka:
https://imo-invest.com/
Biela kniha:
https://imo-invest.com/docs/IMO_Whitepaper.pdf
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0x5A7a2bf9fFae199f088B25837DcD7E115CF8E1bb

IMO Invest (IMO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky IMO Invest (IMO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet IMO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu IMO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili IMO tokenomiku, preskúmajte cenu IMO tokenu naživo!

Ako kúpiť IMO

Máte záujem pridať IMO Invest (IMO) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu IMO vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

IMO Invest (IMO) história cien

Analýza histórie cien IMO pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

IMO cenová predikcia

Chcete vedieť, kam IMO asi smeruje? Naša IMO stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.

Prečítajte si Zmluvu s používateľom a Zásady ochrany osobných údajov