IMGN Labs (IMGN) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o IMGN Labs (IMGN) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

IMGN Labs (IMGN) informácie

Oficiálna webová stránka:
https://imgn.org
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0x9BbA915F036158582C20B51113B925f243A1A1A1

IMGN Labs (IMGN) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre IMGN Labs (IMGN) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 2.67M
Celková ponuka:
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 850.52M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 3.14M
Historické maximum:
$ 0.011005
Historické minimum:
$ 0.00290767258118181
Aktuálna cena:
$ 0.003142
IMGN Labs (IMGN) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky IMGN Labs (IMGN) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet IMGN tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu IMGN tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili IMGN tokenomiku, preskúmajte cenu IMGN tokenu naživo!

Ako kúpiť IMGN

Máte záujem pridať IMGN Labs (IMGN) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu IMGN vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

IMGN Labs (IMGN) história cien

Analýza histórie cien IMGN pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

IMGN cenová predikcia

Chcete vedieť, kam IMGN asi smeruje? Naša IMGN stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.