Aktuálna dnešná cena Ika (IKA) je $ 0.01248, s 9.29% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny IKA na USD konverzný kurz je $ 0.01248 za IKA.
Ika sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- IKA. Počas posledných 24 hodín sa IKAobchodovalo v rozmedzí od $ 0.01025 (low) do $ 0.01261 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa IKA zmenilo o -0.16% za poslednú hodinu a o -29.18% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 82.74K.
Ika (IKA) informácie o trhu
$ 82.74K
$ 124.80M
10,000,000,000
SUI
Aktuálna trhová kapitalizácia Ika je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 82.74K. Počet coinov v obehu IKA je --, pričom celková zásoba je 10000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 124.80M.
História cien Ika v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.01025
24 hod Low
$ 0.01261
24 hod High
$ 0.01025
$ 0.01261
--
--
-0.16%
+9.29%
-29.18%
-29.18%
Ika (IKA) história cien USD
Sledujte zmeny cien Ika za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.00106
+9.29%
30 dní
$ -0.02041
-62.06%
60 dní
$ -0.02775
-68.98%
90 dní
$ -0.02718
-68.54%
Ika dnešná zmena ceny
Dnes IKA zaznamenal zmenu o $ +0.00106 (+9.29%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Ika zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.02041 (-62.06%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Ika zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal IKA zmenu o $ -0.02775 (-68.98%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Ika zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.02718 (-68.54%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Ika (IKA)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Ika, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Ika?
IKA cryptocurrency prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence significantly impact demand. Trading volume and liquidity on exchanges affect price stability. Overall cryptocurrency market trends often drive IKA movements alongside major coins like Bitcoin.
Supply dynamics, including token distribution and any burning mechanisms, influence scarcity. Adoption rates, partnerships, and real-world utility development can boost value.
Regulatory news and compliance updates affect investor perception. Technical developments, roadmap progress, and community growth also play crucial roles in price determination.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Ika?
People want to know Ika (IKA) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and market opportunities.
Cenové predikcie pre Ika
Cenová predikcia Ika (IKA) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena IKA v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Ika (IKA) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Ika mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Ika v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku IKA cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Ika Cenové predikcie.
O Ika
IKA is a digital cryptocurrency that operates on a decentralized network. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions across the globe, offering a fast, secure, and low-cost alternative to traditional financial systems. IKA uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to proof-of-work systems. The crypto asset's supply model is capped, meaning there is a finite number of IKA tokens that can ever exist. This digital asset is typically used for online transactions, remittances, and as a store of value, particularly in regions with unstable local currencies. As part of the broader cryptocurrency ecosystem, IKA contributes to the ongoing evolution of digital finance.
Koľko dnes stojíIka?
Dnešná cena Ika je $ 0.01248. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Ika stále dobrou investíciou?
Ika zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do IKA, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Ika?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Ika v hodnote $ 82.74K.
Aká je aktuálna cena Ika?
Živá cena IKA sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Ika vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena IKA, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Ika?
Cenu IKA ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,162.38
+2.34%
ETH
3,444.08
+4.44%
SOL
163.91
+5.46%
COAI
1.1894
+8.84%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre IKA na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár IKA/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Ika pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Ika v tomto roku?
Cena Ika by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Ika (IKA).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:43:16 (UTC+8)
