IdleTradeX (IDLETRADEX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o IdleTradeX (IDLETRADEX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-26 09:44:54 (UTC+8)
USD

IdleTradeX (IDLETRADEX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre IdleTradeX (IDLETRADEX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
--
----
Celková ponuka:
$ 50.00B
$ 50.00B$ 50.00B
Počet coinov v obehu:
--
----
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 54.90K
$ 54.90K$ 54.90K
Historické maximum:
$ 0.375
$ 0.375$ 0.375
Historické minimum:
--
----
Aktuálna cena:
$ 0.000001098
$ 0.000001098$ 0.000001098

IdleTradeX (IDLETRADEX) informácie

IdleTradeX is a decentralized marketplace for idle goods, combining NFT authentication, real-world asset (RWA) tokenization, and on-chain settlement. It ensures second-hand items are traded with verified authenticity, transparency, and sustainable incentives.

Oficiálna webová stránka:
https://idletradex.xyz/
Biela kniha:
https://idletradex.xyz/whitepaper.html
Prieskumník blokov:
https://basescan.org/token/0x7EF216353D846eb57a0135c94c8DFAf07A0ebBBD

IdleTradeX (IDLETRADEX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky IdleTradeX (IDLETRADEX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet IDLETRADEX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu IDLETRADEX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili IDLETRADEX tokenomiku, preskúmajte cenu IDLETRADEX tokenu naživo!

IdleTradeX (IDLETRADEX) história cien

Analýza histórie cien IDLETRADEX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

IDLETRADEX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam IDLETRADEX asi smeruje? Naša IDLETRADEX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

