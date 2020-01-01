IDEX (IDEX) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o IDEX (IDEX) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

IDEX (IDEX) informácie

IDEX (IDEX) is a cryptocurrency token and operates on the Ethereum platform. IDEX has a current supply of 1,000,000,000 with 519,251,085.403 in circulation. The last known price of IDEX is $0.051546 USD and is down -5.87% over the last 24 hours. It is currently trading on 4 active market(s) with $330,723.128 traded over the last 24 hours.

Oficiálna webová stránka:
https://idex.io/
Biela kniha:
https://docs.idex.io/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xb705268213d593b8fd88d3fdeff93aff5cbdcfae

IDEX (IDEX) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre IDEX (IDEX) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 23.63M
$ 23.63M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 981.35M
$ 981.35M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 24.08M
$ 24.08M
Historické maximum:
$ 0.97478
$ 0.97478
Historické minimum:
$ 0.00855880795496
$ 0.00855880795496
Aktuálna cena:
$ 0.02408
$ 0.02408

IDEX (IDEX) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky IDEX (IDEX) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet IDEX tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu IDEX tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili IDEX tokenomiku, preskúmajte cenu IDEX tokenu naživo!

Ako kúpiť IDEX

Máte záujem pridať IDEX (IDEX) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu IDEX vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

IDEX (IDEX) história cien

Analýza histórie cien IDEX pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

IDEX cenová predikcia

Chcete vedieť, kam IDEX asi smeruje? Naša IDEX stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.