SPACE ID (ID) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o SPACE ID (ID) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

SPACE ID (ID) informácie

SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity.

Oficiálna webová stránka:
https://space.id
Biela kniha:
https://docs.space.id
Prieskumník blokov:
https://bscscan.com/token/0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406

SPACE ID (ID) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre SPACE ID (ID) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 172.04M
Celková ponuka:
$ 2.00B
Počet coinov v obehu:
$ 1.19B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 290.20M
Historické maximum:
$ 1.8377
Historické minimum:
$ 0.1348710561542328
Aktuálna cena:
$ 0.1451
SPACE ID (ID) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky SPACE ID (ID) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ID tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ID tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ID tokenomiku, preskúmajte cenu ID tokenu naživo!

Ako kúpiť ID

Máte záujem pridať SPACE ID (ID) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ID vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

SPACE ID (ID) história cien

Analýza histórie cien ID pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ID cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ID asi smeruje? Naša ID stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.