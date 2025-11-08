BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena Impossible Cloud Net je 0.25027USD. Trhová kapitalizácia ICNT je --USD. Sledujte aktualizácie cien ICNT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Impossible Cloud Net je 0.25027USD. Trhová kapitalizácia ICNT je --USD. Sledujte aktualizácie cien ICNT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o ICNT

ICNT informácie o cene

Čo je ICNT

ICNT biela kniha

ICNT oficiálna webová stránka

ICNT tokenomika

ICNT predpoveď cien

ICNT história

ICNT Sprievodca nákupom

ICNT-na-fiat prevodník mien

ICNT spot

ICNT USDT-M futures

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Impossible Cloud Net Logo

Impossible Cloud Net kurz (ICNT)

1 ICNT na USD aktuálnu cenu:

$0.25027
$0.25027$0.25027
+2.70%1D
USD
Impossible Cloud Net (ICNT) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:43:08 (UTC+8)

Dnešná cena Impossible Cloud Net

Aktuálna dnešná cena Impossible Cloud Net (ICNT) je $ 0.25027, s 2.70% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ICNT na USD konverzný kurz je $ 0.25027 za ICNT.

Impossible Cloud Net sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ICNT. Počas posledných 24 hodín sa ICNTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.2329 (low) do $ 0.25588 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa ICNT zmenilo o +0.31% za poslednú hodinu a o -18.14% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 82.40K.

Impossible Cloud Net (ICNT) informácie o trhu

--
----

$ 82.40K
$ 82.40K$ 82.40K

$ 175.19M
$ 175.19M$ 175.19M

--
----

700,000,000
700,000,000 700,000,000

700,000,000
700,000,000 700,000,000

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia Impossible Cloud Net je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 82.40K. Počet coinov v obehu ICNT je --, pričom celková zásoba je 700000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 175.19M.

História cien Impossible Cloud Net v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.2329
$ 0.2329$ 0.2329
24 hod Low
$ 0.25588
$ 0.25588$ 0.25588
24 hod High

$ 0.2329
$ 0.2329$ 0.2329

$ 0.25588
$ 0.25588$ 0.25588

--
----

--
----

+0.31%

+2.70%

-18.14%

-18.14%

Impossible Cloud Net (ICNT) história cien USD

Sledujte zmeny cien Impossible Cloud Net za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.0065796+2.70%
30 dní$ +0.02488+11.03%
60 dní$ +0.01037+4.32%
90 dní$ -0.01907-7.09%
Impossible Cloud Net dnešná zmena ceny

Dnes ICNT zaznamenal zmenu o $ +0.0065796 (+2.70%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Impossible Cloud Net zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.02488 (+11.03%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Impossible Cloud Net zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ICNT zmenu o $ +0.01037 (+4.32%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Impossible Cloud Net zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.01907 (-7.09%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Impossible Cloud Net (ICNT)?

Pozrite si Impossible Cloud Netstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Impossible Cloud Net

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Impossible Cloud Net, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Impossible Cloud Net?

Several key factors influence Impossible Cloud Net (ICNT) token prices:

Market Demand: Adoption of decentralized cloud storage services drives token utility and demand.

Technology Development: Platform upgrades, new features, and technical improvements affect investor confidence.

Competition: Performance against other decentralized storage projects like Filecoin impacts valuation.

Token Utility: ICNT's use for storage payments, staking, and governance creates fundamental demand.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and risk appetite influence all altcoin prices.

Partnership Announcements: Strategic collaborations with enterprises or tech companies boost confidence.

Supply Dynamics: Token release schedules, burning mechanisms, and staking participation affect circulating supply.

Regulatory Environment: Cloud storage and data privacy regulations impact adoption prospects.

Network Usage: Active storage capacity, user growth, and transaction volume indicate real-world utility.

Team Development: Progress updates, roadmap execution, and community engagement influence investor sentiment.

Like most cryptocurrencies, ICNT prices remain highly volatile and speculative, driven by both fundamental project metrics and broader market psychology.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Impossible Cloud Net?

People want to know ICNT price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management and tracking profits/losses, market analysis and trend identification, and staying updated on their investment value in real-time.

Cenové predikcie pre Impossible Cloud Net

Cenová predikcia Impossible Cloud Net (ICNT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ICNT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Impossible Cloud Net (ICNT) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Impossible Cloud Net mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Impossible Cloud Net v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ICNT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Impossible Cloud Net Cenové predikcie.

O Impossible Cloud Net

ICNT (Iconic Token) is a digital asset that operates on the Ethereum platform, utilizing the ERC-20 token standard. It is designed to facilitate transactions within the Iconic ecosystem, a blockchain-based platform that aims to promote and foster the growth of the digital art market. ICNT is primarily used as a medium of exchange for purchasing digital art pieces, participating in auctions, and accessing other platform features. The token's supply and issuance model is based on smart contracts, ensuring transparency and security in all transactions. By leveraging blockchain technology, ICNT aims to democratize access to digital art, providing artists and collectors with a decentralized marketplace for their works.

Ako nakupovať a investovať Impossible Cloud Net

Ste pripravení začať s Impossible Cloud Net? Nákup ICNT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Impossible Cloud Net. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Impossible Cloud Net (ICNT) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Impossible Cloud Net sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Impossible Cloud Net (ICNT)

Čo môžete urobiť s Impossible Cloud Net

Vlastníctvo Impossible Cloud Net vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Impossible Cloud Net (ICNT) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Impossible Cloud Net Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Impossible Cloud Net zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Impossible Cloud Net webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Impossible Cloud Net

Akú hodnotu bude mať 1 Impossible Cloud Net v roku 2030?
Ak by hodnota Impossible Cloud Net rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Impossible Cloud Net podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:43:08 (UTC+8)

Impossible Cloud Net (ICNT) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Impossible Cloud Net

ICNT USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície ICNT s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s ICNT USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Impossible Cloud Net (ICNT) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Impossible Cloud Net a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
ICNT/USDT
$0.25027
$0.25027$0.25027
+2.67%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.24
$22.24$22.24

+122.40%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007120
$0.00007120$0.00007120

+1,324.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009868
$0.009868$0.009868

+146.70%

Flux

Flux

FLUX

$0.21180
$0.21180$0.21180

+93.72%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010109
$0.000010109$0.000010109

+68.48%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02329
$0.02329$0.02329

+44.03%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

ICNT-na-USD kalkulačka

Suma

ICNT
ICNT
USD
USD

1 ICNT = 0.25027 USD