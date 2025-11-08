Aktuálna dnešná cena Impossible Cloud Net je 0.25027USD. Trhová kapitalizácia ICNT je --USD. Sledujte aktualizácie cien ICNT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Impossible Cloud Net je 0.25027USD. Trhová kapitalizácia ICNT je --USD. Sledujte aktualizácie cien ICNT v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Impossible Cloud Net (ICNT) je $ 0.25027, s 2.70% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny ICNT na USD konverzný kurz je $ 0.25027 za ICNT.
Impossible Cloud Net sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- ICNT. Počas posledných 24 hodín sa ICNTobchodovalo v rozmedzí od $ 0.2329 (low) do $ 0.25588 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa ICNT zmenilo o +0.31% za poslednú hodinu a o -18.14% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 82.40K.
Impossible Cloud Net (ICNT) informácie o trhu
--
----
$ 82.40K
$ 82.40K$ 82.40K
$ 175.19M
$ 175.19M$ 175.19M
--
----
700,000,000
700,000,000 700,000,000
700,000,000
700,000,000 700,000,000
BASE
Aktuálna trhová kapitalizácia Impossible Cloud Net je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 82.40K. Počet coinov v obehu ICNT je --, pričom celková zásoba je 700000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 175.19M.
História cien Impossible Cloud Net v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.2329
$ 0.2329$ 0.2329
24 hod Low
$ 0.25588
$ 0.25588$ 0.25588
24 hod High
$ 0.2329
$ 0.2329$ 0.2329
$ 0.25588
$ 0.25588$ 0.25588
--
----
--
----
+0.31%
+2.70%
-18.14%
-18.14%
Impossible Cloud Net (ICNT) história cien USD
Sledujte zmeny cien Impossible Cloud Net za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.0065796
+2.70%
30 dní
$ +0.02488
+11.03%
60 dní
$ +0.01037
+4.32%
90 dní
$ -0.01907
-7.09%
Impossible Cloud Net dnešná zmena ceny
Dnes ICNT zaznamenal zmenu o $ +0.0065796 (+2.70%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Impossible Cloud Net zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ +0.02488 (+11.03%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Impossible Cloud Net zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal ICNT zmenu o $ +0.01037 (+4.32%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Impossible Cloud Net zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.01907 (-7.09%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Impossible Cloud Net (ICNT)?
Analýza umelej inteligencie pre Impossible Cloud Net
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Impossible Cloud Net, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Impossible Cloud Net?
Several key factors influence Impossible Cloud Net (ICNT) token prices:
Market Demand: Adoption of decentralized cloud storage services drives token utility and demand.
Technology Development: Platform upgrades, new features, and technical improvements affect investor confidence.
Competition: Performance against other decentralized storage projects like Filecoin impacts valuation.
Token Utility: ICNT's use for storage payments, staking, and governance creates fundamental demand.
Market Sentiment: Overall crypto market trends and risk appetite influence all altcoin prices.
Partnership Announcements: Strategic collaborations with enterprises or tech companies boost confidence.
Regulatory Environment: Cloud storage and data privacy regulations impact adoption prospects.
Network Usage: Active storage capacity, user growth, and transaction volume indicate real-world utility.
Team Development: Progress updates, roadmap execution, and community engagement influence investor sentiment.
Like most cryptocurrencies, ICNT prices remain highly volatile and speculative, driven by both fundamental project metrics and broader market psychology.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Impossible Cloud Net?
People want to know ICNT price today for several key reasons: making informed trading decisions, timing buy/sell orders, portfolio management and tracking profits/losses, market analysis and trend identification, and staying updated on their investment value in real-time.
Cenové predikcie pre Impossible Cloud Net
Cenová predikcia Impossible Cloud Net (ICNT) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena ICNT v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Impossible Cloud Net (ICNT) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Impossible Cloud Net mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Impossible Cloud Net v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku ICNT cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Impossible Cloud Net Cenové predikcie.
O Impossible Cloud Net
ICNT (Iconic Token) is a digital asset that operates on the Ethereum platform, utilizing the ERC-20 token standard. It is designed to facilitate transactions within the Iconic ecosystem, a blockchain-based platform that aims to promote and foster the growth of the digital art market. ICNT is primarily used as a medium of exchange for purchasing digital art pieces, participating in auctions, and accessing other platform features. The token's supply and issuance model is based on smart contracts, ensuring transparency and security in all transactions. By leveraging blockchain technology, ICNT aims to democratize access to digital art, providing artists and collectors with a decentralized marketplace for their works.
ICNT (Iconic Token) is a digital asset that operates on the Ethereum platform, utilizing the ERC-20 token standard. It is designed to facilitate transactions within the Iconic ecosystem, a blockchain-based platform that aims to promote and foster the growth of the digital art market. ICNT is primarily used as a medium of exchange for purchasing digital art pieces, participating in auctions, and accessing other platform features. The token's supply and issuance model is based on smart contracts, ensuring transparency and security in all transactions. By leveraging blockchain technology, ICNT aims to democratize access to digital art, providing artists and collectors with a decentralized marketplace for their works.
Ako nakupovať a investovať Impossible Cloud Net
Ste pripravení začať s Impossible Cloud Net? Nákup ICNT na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Impossible Cloud Net. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Impossible Cloud Net (ICNT) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Impossible Cloud Net sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Impossible Cloud Net
Vlastníctvo Impossible Cloud Net vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Impossible Cloud Net (ICNT) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Impossible Cloud Net
Akú hodnotu bude mať 1 Impossible Cloud Net v roku 2030?
Ak by hodnota Impossible Cloud Net rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Impossible Cloud Net podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíImpossible Cloud Net?
Dnešná cena Impossible Cloud Net je $ 0.25027. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Impossible Cloud Net stále dobrou investíciou?
Impossible Cloud Net zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do ICNT, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Impossible Cloud Net?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Impossible Cloud Net v hodnote $ 82.40K.
Aká je aktuálna cena Impossible Cloud Net?
Živá cena ICNT sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Impossible Cloud Net vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena ICNT, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Impossible Cloud Net?
Cenu ICNT ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,162.38
+2.34%
ETH
3,444.08
+4.44%
SOL
163.91
+5.46%
COAI
1.1894
+8.84%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre ICNT na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár ICNT/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Impossible Cloud Net pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Impossible Cloud Net v tomto roku?
Cena Impossible Cloud Net by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Impossible Cloud Net (ICNT).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:43:08 (UTC+8)
Impossible Cloud Net (ICNT) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.