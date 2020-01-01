Ice Open Network (ICENETWORK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Ice Open Network (ICENETWORK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Ice Open Network (ICENETWORK) informácie

Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
https://ice.io
Biela kniha:
https://ice.io/whitepaper
Prieskumník blokov:
https://solscan.io/token/E9aPbhb5xRVGP2L6qJixfJC5qWAzECpUFUxnGx3wUiND

Ice Open Network (ICENETWORK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Ice Open Network (ICENETWORK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 41.05M
Celková ponuka:
$ 21.15B
Počet coinov v obehu:
$ 6.62B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 131.26M
Historické maximum:
$ 0.013243
Historické minimum:
$ 0.002752095838621793
Aktuálna cena:
$ 0.006206
Ice Open Network (ICENETWORK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Ice Open Network (ICENETWORK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet ICENETWORK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu ICENETWORK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili ICENETWORK tokenomiku, preskúmajte cenu ICENETWORK tokenu naživo!

Ako kúpiť ICENETWORK

Máte záujem pridať Ice Open Network (ICENETWORK) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu ICENETWORK vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Ice Open Network (ICENETWORK) história cien

Analýza histórie cien ICENETWORK pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

ICENETWORK cenová predikcia

Chcete vedieť, kam ICENETWORK asi smeruje? Naša ICENETWORK stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.