Aktuálna dnešná cena iShares Gold Trust (IAUON) je $ 75.44, s 0.41% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny IAUON na USD konverzný kurz je $ 75.44 za IAUON.
iShares Gold Trust sa v súčasnosti radí na #1150 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 9.02M, pričom počet coinov v obehu je 119.51K IAUON. Počas posledných 24 hodín sa IAUONobchodovalo v rozmedzí od $ 74.83 (low) do $ 75.91 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 82.53676920433921, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 66.2823140111318.
V krátkodobom vývoji sa IAUON zmenilo o -0.12% za poslednú hodinu a o +0.17% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.06K.
iShares Gold Trust (IAUON) informácie o trhu
No.1150
$ 9.02M
$ 55.06K
$ 9.02M
119.51K
119,509.46577726
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia iShares Gold Trust je $ 9.02M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.06K. Počet coinov v obehu IAUON je 119.51K, pričom celková zásoba je 119509.46577726. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 9.02M.
História cien iShares Gold Trust v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 74.83
24 hod Low
$ 75.91
24 hod High
$ 74.83
$ 75.91
$ 82.53676920433921
$ 66.2823140111318
-0.12%
+0.41%
+0.17%
+0.17%
iShares Gold Trust (IAUON) história cien USD
Sledujte zmeny cien iShares Gold Trust za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.3083
+0.41%
30 dní
$ -0.76
-1.00%
60 dní
$ +25.44
+50.88%
90 dní
$ +25.44
+50.88%
iShares Gold Trust dnešná zmena ceny
Dnes IAUON zaznamenal zmenu o $ +0.3083 (+0.41%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
iShares Gold Trust zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.76 (-1.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
iShares Gold Trust zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal IAUON zmenu o $ +25.44 (+50.88%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
iShares Gold Trust zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +25.44 (+50.88%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Analýza umelej inteligencie pre iShares Gold Trust
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby iShares Gold Trust, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny iShares Gold Trust?
Several key factors influence iShares Gold Trust (IAU) prices:
1. Gold spot prices - IAU directly tracks physical gold value 2. US dollar strength - Inverse relationship with gold prices 3. Inflation expectations - Higher inflation increases gold demand 4. Interest rates - Lower rates make gold more attractive 5. Economic uncertainty - Gold serves as safe haven asset 6. Central bank policies - Monetary easing supports gold 7. Geopolitical tensions - Crisis drives investors to gold 8. Supply/demand dynamics - Mining output and jewelry demand 9. Market sentiment - Risk-on/risk-off investor behavior
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu iShares Gold Trust?
People want to know iShares Gold Trust (IAU) price today because gold serves as a hedge against inflation and market volatility. Investors track IAU to diversify portfolios, assess safe-haven demand during economic uncertainty, and make trading decisions. Daily price movements help evaluate investment performance and timing for buying or selling positions in this popular gold ETF.
Cenové predikcie pre iShares Gold Trust
Cenová predikcia iShares Gold Trust (IAUON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena IAUON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia iShares Gold Trust (IAUON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena iShares Gold Trust mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne iShares Gold Trust v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku IAUON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na iShares Gold Trust Cenové predikcie.
O iShares Gold Trust
IAUON is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on efficiency and security. The asset employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the blockchain, ensuring that all transactions are transparent and immutable. IAUON's supply and issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions. The asset is typically used in the context of decentralized finance, where it can be used for various purposes such as payments, lending, and asset management. It is part of a broader ecosystem of cryptocurrencies and blockchain technologies, each with its own unique features and uses.
Ako nakupovať a investovať iShares Gold Trust
Ste pripravení začať s iShares Gold Trust? Nákup IAUON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom iShares Gold Trust. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu iShares Gold Trust (IAUON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 119.51K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a iShares Gold Trust sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s iShares Gold Trust
Vlastníctvo iShares Gold Trust vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup iShares Gold Trust (IAUON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o iShares Gold Trust
Akú hodnotu bude mať 1 iShares Gold Trust v roku 2030?
Ak by hodnota iShares Gold Trust rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do iShares Gold Trust podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíiShares Gold Trust?
Dnešná cena iShares Gold Trust je $ 75.44. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je iShares Gold Trust stále dobrou investíciou?
iShares Gold Trust zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do IAUON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s iShares Gold Trust?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo iShares Gold Trust v hodnote $ 55.06K.
Aká je aktuálna cena iShares Gold Trust?
Živá cena IAUON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu iShares Gold Trust vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena IAUON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu iShares Gold Trust?
Cenu IAUON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,156.11
+2.33%
ETH
3,444.38
+4.45%
SOL
163.91
+5.46%
COAI
1.1935
+9.22%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre IAUON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár IAUON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena iShares Gold Trust pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena iShares Gold Trust v tomto roku?
Cena iShares Gold Trust by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu iShares Gold Trust (IAUON).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:43:00 (UTC+8)
