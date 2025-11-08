BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena iShares Gold Trust je 75.44USD. Trhová kapitalizácia IAUON je 9,015,794.0982364944USD. Sledujte aktualizácie cien IAUON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

iShares Gold Trust kurz (IAUON)

1 IAUON na USD aktuálnu cenu:

$75.51
$75.51
+0.41%1D
USD
iShares Gold Trust (IAUON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:43:00 (UTC+8)

Dnešná cena iShares Gold Trust

Aktuálna dnešná cena iShares Gold Trust (IAUON) je $ 75.44, s 0.41% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny IAUON na USD konverzný kurz je $ 75.44 za IAUON.

iShares Gold Trust sa v súčasnosti radí na #1150 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 9.02M, pričom počet coinov v obehu je 119.51K IAUON. Počas posledných 24 hodín sa IAUONobchodovalo v rozmedzí od $ 74.83 (low) do $ 75.91 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 82.53676920433921, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 66.2823140111318.

V krátkodobom vývoji sa IAUON zmenilo o -0.12% za poslednú hodinu a o +0.17% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 55.06K.

iShares Gold Trust (IAUON) informácie o trhu

No.1150

$ 9.02M
$ 9.02M

$ 55.06K
$ 55.06K

$ 9.02M
$ 9.02M

119.51K
119.51K

119,509.46577726
119,509.46577726

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia iShares Gold Trust je $ 9.02M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 55.06K. Počet coinov v obehu IAUON je 119.51K, pričom celková zásoba je 119509.46577726. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 9.02M.

História cien iShares Gold Trust v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 74.83
$ 74.83
24 hod Low
$ 75.91
$ 75.91
24 hod High

$ 74.83
$ 74.83

$ 75.91
$ 75.91

$ 82.53676920433921
$ 82.53676920433921

$ 66.2823140111318
$ 66.2823140111318

-0.12%

+0.41%

+0.17%

+0.17%

iShares Gold Trust (IAUON) história cien USD

Sledujte zmeny cien iShares Gold Trust za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.3083+0.41%
30 dní$ -0.76-1.00%
60 dní$ +25.44+50.88%
90 dní$ +25.44+50.88%
iShares Gold Trust dnešná zmena ceny

Dnes IAUON zaznamenal zmenu o $ +0.3083 (+0.41%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

iShares Gold Trust zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.76 (-1.00%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

iShares Gold Trust zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal IAUON zmenu o $ +25.44 (+50.88%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

iShares Gold Trust zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +25.44 (+50.88%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby iShares Gold Trust (IAUON)?

Pozrite si iShares Gold Truststránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre iShares Gold Trust

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby iShares Gold Trust, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny iShares Gold Trust?

Several key factors influence iShares Gold Trust (IAU) prices:

1. Gold spot prices - IAU directly tracks physical gold value
2. US dollar strength - Inverse relationship with gold prices
3. Inflation expectations - Higher inflation increases gold demand
4. Interest rates - Lower rates make gold more attractive
5. Economic uncertainty - Gold serves as safe haven asset
6. Central bank policies - Monetary easing supports gold
7. Geopolitical tensions - Crisis drives investors to gold
8. Supply/demand dynamics - Mining output and jewelry demand
9. Market sentiment - Risk-on/risk-off investor behavior

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu iShares Gold Trust?

People want to know iShares Gold Trust (IAU) price today because gold serves as a hedge against inflation and market volatility. Investors track IAU to diversify portfolios, assess safe-haven demand during economic uncertainty, and make trading decisions. Daily price movements help evaluate investment performance and timing for buying or selling positions in this popular gold ETF.

Cenové predikcie pre iShares Gold Trust

Cenová predikcia iShares Gold Trust (IAUON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena IAUON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia iShares Gold Trust (IAUON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena iShares Gold Trust mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne iShares Gold Trust v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku IAUON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na iShares Gold Trust Cenové predikcie.

O iShares Gold Trust

IAUON is a digital asset that operates on a blockchain platform. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, with a focus on efficiency and security. The asset employs a consensus mechanism to validate transactions and maintain the integrity of the blockchain, ensuring that all transactions are transparent and immutable. IAUON's supply and issuance model is based on mining, where new coins are generated as a reward for validating transactions. The asset is typically used in the context of decentralized finance, where it can be used for various purposes such as payments, lending, and asset management. It is part of a broader ecosystem of cryptocurrencies and blockchain technologies, each with its own unique features and uses.

Ako nakupovať a investovať iShares Gold Trust

Sprievodca – ako kúpiť iShares Gold Trust (IAUON)

Čo je iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares Gold Trust Zdroj

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o iShares Gold Trust

Akú hodnotu bude mať 1 iShares Gold Trust v roku 2030?
Ak by hodnota iShares Gold Trust rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do iShares Gold Trust podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:43:00 (UTC+8)

iShares Gold Trust (IAUON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

$75.51
