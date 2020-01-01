HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) tokenomika
Hyperskids Token is a social impact token with a real purpose. With full transparency, Hyperskids Token allows anyone to contribute to social causes and track the real-time impact through blockchain technology.
Currently, the project is focused on building a DAO (Decentralized Autonomous Organization) where the community itself will vote and decide on social actions, resource allocation, and the expansion of global impact. The ultimate goal is to create a transparent, participatory ecosystem fully committed to social good — proving that Web3 can truly change lives.
HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia
Pochopenie tokenomiky HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.
Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:
Celková ponuka:
Maximálny počet HYPERSKIDS tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.
Počet coinov v obehu:
Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.
Max. počet coinov:
Pevný limit celkového počtu HYPERSKIDS tokenov.
FDV (plne zriedené ocenenie):
Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.
Miera inflácie:
Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.
Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?
Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.
Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.
Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.
Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.
Teraz, keď ste pochopili HYPERSKIDS tokenomiku, preskúmajte cenu HYPERSKIDS tokenu naživo!
Zrieknutie sa zodpovednosti
Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.
