Aktuálna dnešná cena Hybrid je 0.0001102USD. Trhová kapitalizácia HYB je --USD. Sledujte aktualizácie cien HYB v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Hybrid Logo

Hybrid kurz (HYB)

1 HYB na USD aktuálnu cenu:

$0.0001102
$0.0001102$0.0001102
-0.27%1D
USD
Hybrid (HYB) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:42:53 (UTC+8)

Dnešná cena Hybrid

Aktuálna dnešná cena Hybrid (HYB) je $ 0.0001102, s 0.27% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny HYB na USD konverzný kurz je $ 0.0001102 za HYB.

Hybrid sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- HYB. Počas posledných 24 hodín sa HYBobchodovalo v rozmedzí od $ 0.0001092 (low) do $ 0.0001198 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa HYB zmenilo o -0.37% za poslednú hodinu a o -29.63% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 52.60K.

Hybrid (HYB) informácie o trhu

$ 52.60K
$ 52.60K

$ 110.20K
$ 110.20K

1,000,000,000
1,000,000,000

BASE

Aktuálna trhová kapitalizácia Hybrid je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 52.60K. Počet coinov v obehu HYB je --, pričom celková zásoba je 1000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 110.20K.

História cien Hybrid v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.0001092
$ 0.0001092
24 hod Low
$ 0.0001198
$ 0.0001198
24 hod High

$ 0.0001092
$ 0.0001092

$ 0.0001198
$ 0.0001198

-0.37%

-0.27%

-29.63%

-29.63%

Hybrid (HYB) história cien USD

Sledujte zmeny cien Hybrid za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ -0.000000298-0.27%
30 dní$ -0.0001214-52.42%
60 dní$ -0.0019788-94.73%
90 dní$ -0.0026588-96.03%
Hybrid dnešná zmena ceny

Dnes HYB zaznamenal zmenu o $ -0.000000298 (-0.27%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Hybrid zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0001214 (-52.42%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Hybrid zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal HYB zmenu o $ -0.0019788 (-94.73%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Hybrid zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.0026588 (-96.03%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Hybrid (HYB)?

Pozrite si Hybridstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Hybrid

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Hybrid, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Hybrid?

Several key factors influence Hybrid (HYB) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact HYB pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior directly affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, upgrades, and new features can drive price appreciation or decline.

Partnerships: Strategic alliances and integrations with other projects influence market perception and value.

Regulatory News: Government policies and legal developments in crypto markets create price volatility.

Competition: Performance of similar hybrid or DeFi projects affects HYB's market position.

Trading Volume: Higher liquidity typically leads to more stable pricing and reduced volatility.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Hybrid?

People want to know Hybrid (HYB) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility and opportunities in the crypto market.

Cenové predikcie pre Hybrid

Cenová predikcia Hybrid (HYB) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena HYB v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Hybrid (HYB) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Hybrid mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O Hybrid

Hybrid Block (HYB) is a cryptocurrency that operates on a hybrid blockchain technology. The primary purpose of HYB is to simplify the process of buying, selling, and trading cryptocurrencies for both new and experienced users. It utilizes a three-part ecosystem consisting of Hybrid Central, Hybrid Exchange, and Hybrid Terminal to provide a comprehensive trading solution. The platform aims to bridge the gap between the East and West through language localization, customer service, and user-friendly interfaces. The HYB token serves as the native currency within this ecosystem, used for transaction fees and access to premium services. The supply and issuance model of HYB is based on a fixed total supply with no further issuance.

Sprievodca – ako kúpiť Hybrid (HYB)

Čo môžete urobiť s Hybrid

--
--
--
--
Čo je Hybrid (HYB)

Modular ecosystem for AI, data, and onchain automation.

Hybrid Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Hybrid zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Hybrid webová stránka
Prieskumník blokov

$0.0001102
$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.24

$0.00007102

$0.009875

$0.21087

$0.000010109

$0.02343

