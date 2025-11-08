Aktuálna dnešná cena HUMP AI je 0.000022USD. Trhová kapitalizácia HUMP je --USD. Sledujte aktualizácie cien HUMP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena HUMP AI je 0.000022USD. Trhová kapitalizácia HUMP je --USD. Sledujte aktualizácie cien HUMP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena HUMP AI (HUMP) je $ 0.000022, s 15.78% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny HUMP na USD konverzný kurz je $ 0.000022 za HUMP.
HUMP AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- HUMP. Počas posledných 24 hodín sa HUMPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000018 (low) do $ 0.000031 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa HUMP zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -31.25% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 11.79K.
HUMP AI (HUMP) informácie o trhu
--
----
$ 11.79K
$ 11.79K
$ 110.00K
$ 110.00K
--
----
5,000,000,000
5,000,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia HUMP AI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 11.79K. Počet coinov v obehu HUMP je --, pričom celková zásoba je 5000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 110.00K.
História cien HUMP AI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000018
$ 0.000018
24 hod Low
$ 0.000031
$ 0.000031
24 hod High
$ 0.000018
$ 0.000018
$ 0.000031
$ 0.000031
--
----
--
----
0.00%
+15.78%
-31.25%
-31.25%
HUMP AI (HUMP) história cien USD
Sledujte zmeny cien HUMP AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.000003
+15.78%
30 dní
$ -0.00002
-47.62%
60 dní
$ -0.024978
-99.92%
90 dní
$ -0.024978
-99.92%
HUMP AI dnešná zmena ceny
Dnes HUMP zaznamenal zmenu o $ +0.000003 (+15.78%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
HUMP AI zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00002 (-47.62%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
HUMP AI zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal HUMP zmenu o $ -0.024978 (-99.92%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
HUMP AI zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.024978 (-99.92%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Aké faktory ovplyvňujú ceny HUMP AI?
HUMP AI token prices are influenced by several key factors:
Community Growth: Active user base and social media engagement support price stability.
Competitive Landscape: Performance relative to other AI tokens affects market positioning.
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu HUMP AI?
People want to know HUMP AI (HUMP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on market movements.
Cenové predikcie pre HUMP AI
Cenová predikcia HUMP AI (HUMP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena HUMP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia HUMP AI (HUMP) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena HUMP AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
O HUMP AI
Humpback Finance (HUMP) is a decentralized finance (DeFi) token that operates on the Binance Smart Chain (BSC). It is designed to provide a range of DeFi services such as yield farming, staking, and liquidity provision, with a focus on sustainable and equitable tokenomics. The token's supply model includes a deflationary mechanism, where a portion of each transaction is burned, reducing the overall supply over time. This is intended to create a balance between supply and demand, contributing to the token's stability. HUMP is typically used within its native ecosystem for transactions, earning rewards, and participating in the platform's governance through voting rights.
Humpback Finance (HUMP) is a decentralized finance (DeFi) token that operates on the Binance Smart Chain (BSC). It is designed to provide a range of DeFi services such as yield farming, staking, and liquidity provision, with a focus on sustainable and equitable tokenomics. The token's supply model includes a deflationary mechanism, where a portion of each transaction is burned, reducing the overall supply over time. This is intended to create a balance between supply and demand, contributing to the token's stability. HUMP is typically used within its native ecosystem for transactions, earning rewards, and participating in the platform's governance through voting rights.
Čo je HUMP AI (HUMP)
HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.
HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.
Ak by hodnota HUMP AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do HUMP AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíHUMP AI?
Dnešná cena HUMP AI je $ 0.000022. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je HUMP AI stále dobrou investíciou?
HUMP AI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do HUMP, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s HUMP AI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo HUMP AI v hodnote $ 11.79K.
Aká je aktuálna cena HUMP AI?
Živá cena HUMP sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu HUMP AI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena HUMP, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu HUMP AI?
Cenu HUMP ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,168.98
+2.35%
ETH
3,444.75
+4.46%
SOL
163.89
+5.45%
COAI
1.197
+9.54%
USDC
1.0004
-0.01%
Zvýši sa cena HUMP AI v tomto roku?
Cena HUMP AI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu HUMP AI (HUMP).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:42:46 (UTC+8)
HUMP AI (HUMP) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
