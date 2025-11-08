BurzaDEX+
Kúp kryptomenyTrhySpotFutures500XEarnPodujatia
Viac
Flip Fest
Aktuálna dnešná cena HUMP AI je 0.000022USD. Trhová kapitalizácia HUMP je --USD. Sledujte aktualizácie cien HUMP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena HUMP AI je 0.000022USD. Trhová kapitalizácia HUMP je --USD. Sledujte aktualizácie cien HUMP v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o HUMP

HUMP informácie o cene

Čo je HUMP

HUMP biela kniha

HUMP oficiálna webová stránka

HUMP tokenomika

HUMP predpoveď cien

HUMP história

HUMP Sprievodca nákupom

HUMP-na-fiat prevodník mien

HUMP spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

HUMP AI Logo

HUMP AI kurz (HUMP)

1 HUMP na USD aktuálnu cenu:

$0.000022
$0.000022$0.000022
+15.78%1D
USD
HUMP AI (HUMP) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:42:46 (UTC+8)

Dnešná cena HUMP AI

Aktuálna dnešná cena HUMP AI (HUMP) je $ 0.000022, s 15.78% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny HUMP na USD konverzný kurz je $ 0.000022 za HUMP.

HUMP AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- HUMP. Počas posledných 24 hodín sa HUMPobchodovalo v rozmedzí od $ 0.000018 (low) do $ 0.000031 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa HUMP zmenilo o 0.00% za poslednú hodinu a o -31.25% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 11.79K.

HUMP AI (HUMP) informácie o trhu

--
----

$ 11.79K
$ 11.79K$ 11.79K

$ 110.00K
$ 110.00K$ 110.00K

--
----

5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000

BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia HUMP AI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 11.79K. Počet coinov v obehu HUMP je --, pričom celková zásoba je 5000000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 110.00K.

História cien HUMP AI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.000018
$ 0.000018$ 0.000018
24 hod Low
$ 0.000031
$ 0.000031$ 0.000031
24 hod High

$ 0.000018
$ 0.000018$ 0.000018

$ 0.000031
$ 0.000031$ 0.000031

--
----

--
----

0.00%

+15.78%

-31.25%

-31.25%

HUMP AI (HUMP) história cien USD

Sledujte zmeny cien HUMP AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.000003+15.78%
30 dní$ -0.00002-47.62%
60 dní$ -0.024978-99.92%
90 dní$ -0.024978-99.92%
HUMP AI dnešná zmena ceny

Dnes HUMP zaznamenal zmenu o $ +0.000003 (+15.78%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

HUMP AI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.00002 (-47.62%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

HUMP AI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal HUMP zmenu o $ -0.024978 (-99.92%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

HUMP AI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ -0.024978 (-99.92%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby HUMP AI (HUMP)?

Pozrite si HUMP AIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre HUMP AI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby HUMP AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny HUMP AI?

HUMP AI token prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact HUMP prices.

Trading Volume: Higher trading activity typically leads to increased price volatility and potential growth.

AI Sector Performance: As an AI-related token, HUMP correlates with artificial intelligence market developments and adoption.

Token Utility: Real-world use cases and platform functionality drive demand.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and burn events affect scarcity.

Partnership Announcements: Strategic collaborations and integrations can boost investor interest.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations impact all tokens including HUMP.

Technical Analysis: Chart patterns and trading indicators influence short-term price movements.

Community Growth: Active user base and social media engagement support price stability.

Competitive Landscape: Performance relative to other AI tokens affects market positioning.

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu HUMP AI?

People want to know HUMP AI (HUMP) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, monitoring market volatility, and assessing investment timing. Real-time price data helps traders capitalize on market movements.

Cenové predikcie pre HUMP AI

Cenová predikcia HUMP AI (HUMP) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena HUMP v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia HUMP AI (HUMP) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena HUMP AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

MEXC nástroje
Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR).
Chcete vedieť, akú cenu dosiahne HUMP AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku HUMP cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na HUMP AI Cenové predikcie.

O HUMP AI

Humpback Finance (HUMP) is a decentralized finance (DeFi) token that operates on the Binance Smart Chain (BSC). It is designed to provide a range of DeFi services such as yield farming, staking, and liquidity provision, with a focus on sustainable and equitable tokenomics. The token's supply model includes a deflationary mechanism, where a portion of each transaction is burned, reducing the overall supply over time. This is intended to create a balance between supply and demand, contributing to the token's stability. HUMP is typically used within its native ecosystem for transactions, earning rewards, and participating in the platform's governance through voting rights.

Ako nakupovať a investovať HUMP AI

Ste pripravení začať s HUMP AI? Nákup HUMP na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom HUMP AI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu HUMP AI (HUMP) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a HUMP AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť HUMP AI (HUMP)

Čo môžete urobiť s HUMP AI

Vlastníctvo HUMP AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup HUMP AI (HUMP) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je HUMP AI (HUMP)

HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.

HUMP AI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie HUMP AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna HUMP AI webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o HUMP AI

Akú hodnotu bude mať 1 HUMP AI v roku 2030?
Ak by hodnota HUMP AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do HUMP AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:42:46 (UTC+8)

HUMP AI (HUMP) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o HUMP AI

HUMP USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície HUMP s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s HUMP USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s HUMP AI (HUMP) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem HUMP AI a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
HUMP/USDT
$0.000022
$0.000022$0.000022
+15.78%
0.00% (USDT)

Ďalšie kryptomeny na preskúmanie

Top kryptomeny s trhovými údajmi dostupnými na MEXC

HOT

Aktuálne trendové kryptomeny, ktoré získavajú významnú pozornosť trhu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
USDCoin

USDCoin

USDC
Ethereum

Ethereum

ETH
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

Novo pridané

Nedávno uvedené kryptomeny, ktoré sú dostupné na obchodovanie

BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN51

SN51

SN51

$22.24
$22.24$22.24

+122.40%

Top ziskové kryptomeny

Dnešné top krypto pumpy

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00007055
$0.00007055$0.00007055

+1,311.00%

ELIZAOS

ELIZAOS

ELIZAOS

$0.009800
$0.009800$0.009800

+145.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.21084
$0.21084$0.21084

+92.84%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000010109
$0.000010109$0.000010109

+68.48%

Solidus Ai Tech

Solidus Ai Tech

AITECH

$0.02358
$0.02358$0.02358

+45.82%

Zrieknutie sa zodpovednosti

Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká. Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.

HUMP-na-USD kalkulačka

Suma

HUMP
HUMP
USD
USD

1 HUMP = 0.000022 USD