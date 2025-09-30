HashKey Platform (HSK) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o HashKey Platform (HSK) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 13:04:27 (UTC+8)
HashKey Platform (HSK) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre HashKey Platform (HSK) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 125.28M
$ 125.28M$ 125.28M
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 322.46M
$ 322.46M$ 322.46M
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 388.50M
$ 388.50M$ 388.50M
Historické maximum:
$ 2.5982
$ 2.5982$ 2.5982
Historické minimum:
$ 0.24981610577534416
$ 0.24981610577534416$ 0.24981610577534416
Aktuálna cena:
$ 0.3885
$ 0.3885$ 0.3885

HashKey Platform (HSK) informácie

HSK is the platform token of HashKey Group, and will be used across all HashKey businesses, covering global licensed exchanges, investment and asset management, tokenization, infrastructure services, and more. Additionally, HSK is the native token and gas token of HashKey Chain, an L2 public chain, empowering long-term growth of the ecosystem.

Oficiálna webová stránka:
https://group.hashkey.com/en/hsk
Biela kniha:
https://e9bfc29f-9778-4595-845d-eeaa28f4cd68.usrfiles.com/ugd/e9bfc2_9247a755877c4468b64ed0a2059fb386.pdf
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xe7c6bf469e97eeb0bfb74c8dbff5bd47d4c1c98a

HashKey Platform (HSK) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky HashKey Platform (HSK) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet HSK tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu HSK tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili HSK tokenomiku, preskúmajte cenu HSK tokenu naživo!

