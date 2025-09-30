Metaverse HQ (HQ) tokenomika

Metaverse HQ (HQ) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Metaverse HQ (HQ) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-09-30 14:11:06 (UTC+8)
USD

Metaverse HQ (HQ) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Metaverse HQ (HQ) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 811.00K
$ 811.00K$ 811.00K
Historické maximum:
$ 0.276
$ 0.276$ 0.276
Historické minimum:
$ 0.000714774487257543
$ 0.000714774487257543$ 0.000714774487257543
Aktuálna cena:
$ 0.000811
$ 0.000811$ 0.000811

Metaverse HQ (HQ) informácie

The First AI Enhanced Questing Protocol For Sustainable and Impactful Incentivization.

Oficiálna webová stránka:
https://app.mvhq.io/
Biela kniha:
https://litepaper.mvhq.io/
Prieskumník blokov:
https://etherscan.io/token/0xde6AcEAF7F2dCEB3d425643C5F85351f2B38FcdE

Metaverse HQ (HQ) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Metaverse HQ (HQ) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet HQ tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu HQ tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili HQ tokenomiku, preskúmajte cenu HQ tokenu naživo!

