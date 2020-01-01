Hosky Token (HOSKY) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Hosky Token (HOSKY) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Hosky Token (HOSKY) informácie

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

Oficiálna webová stránka:
https://hosky.io/
Biela kniha:
https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf
Prieskumník blokov:
https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e

Hosky Token (HOSKY) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Hosky Token (HOSKY) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 11.92M

Celková ponuka:
$ 1,000.00T

Počet coinov v obehu:
$ 228.00T

FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 52.26M

Historické maximum:
$ 0.000000550002

Historické minimum:
$ 0.000000004215354442

Aktuálna cena:
$ 0.000000052259


Hosky Token (HOSKY) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Hosky Token (HOSKY) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet HOSKY tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu HOSKY tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili HOSKY tokenomiku, preskúmajte cenu HOSKY tokenu naživo!

Ako kúpiť HOSKY

Máte záujem pridať Hosky Token (HOSKY) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu HOSKY vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

Hosky Token (HOSKY) história cien

Analýza histórie cien HOSKY pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

HOSKY cenová predikcia

Chcete vedieť, kam HOSKY asi smeruje? Naša HOSKY stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

