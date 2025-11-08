BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Robinhood xStock je 128.57USD. Trhová kapitalizácia HOODX je 3,985,650.1340025929USD. Sledujte aktualizácie cien HOODX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Dnešná cena Robinhood xStock

Aktuálna dnešná cena Robinhood xStock (HOODX) je $ 128.57, s 4.80% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny HOODX na USD konverzný kurz je $ 128.57 za HOODX.

Robinhood xStock sa v súčasnosti radí na #1488 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3.99M, pričom počet coinov v obehu je 31.00K HOODX. Počas posledných 24 hodín sa HOODXobchodovalo v rozmedzí od $ 121.07 (low) do $ 131.25 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 153.08036045849482, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 91.00407335090168.

V krátkodobom vývoji sa HOODX zmenilo o -0.14% za poslednú hodinu a o -13.07% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 75.19K.

Aktuálna trhová kapitalizácia Robinhood xStock je $ 3.99M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 75.19K. Počet coinov v obehu HOODX je 31.00K, pričom celková zásoba je 30999.84548497. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.99M.

Robinhood xStock (HOODX) história cien USD

Sledujte zmeny cien Robinhood xStock za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +5.8933+4.80%
30 dní$ -22.49-14.89%
60 dní$ +11.52+9.84%
90 dní$ +13.97+12.19%
Robinhood xStock dnešná zmena ceny

Dnes HOODX zaznamenal zmenu o $ +5.8933 (+4.80%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Robinhood xStock zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -22.49 (-14.89%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Robinhood xStock zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal HOODX zmenu o $ +11.52 (+9.84%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Robinhood xStock zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +13.97 (+12.19%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Robinhood xStock (HOODX)?

Pozrite si Robinhood xStockstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Robinhood xStock

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Robinhood xStock, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Robinhood xStock?

Several key factors influence Robinhood's stock (HOOD) price:

1. User growth and trading volume - More active users typically boost revenue
2. Market volatility - Higher volatility increases trading activity and fees
3. Regulatory changes - New rules affecting retail trading impact operations
4. Competition from other brokers
5. Interest rates - Affect cash sweep revenue
6. Crypto market performance - Crypto trading generates significant revenue
7. Payment for order flow income
8. Overall market sentiment toward fintech stocks
9. Company earnings and guidance
10. Economic conditions affecting retail investor activity

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Robinhood xStock?

People want to know Robinhood xStock (HOODX) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market timing, and risk management. Traders need current pricing to buy/sell at optimal moments. Investors monitor daily fluctuations to assess performance and adjust holdings accordingly.

Cenové predikcie pre Robinhood xStock

Cenová predikcia Robinhood xStock (HOODX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena HOODX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Robinhood xStock (HOODX) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Robinhood xStock mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

O Robinhood xStock

HOODX is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, providing users with a means of conducting secure, anonymous transactions. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments without the need for a central authority. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. HOODX is typically used within its own ecosystem for a variety of purposes, including but not limited to, purchasing goods and services, staking, and participating in network governance. Its issuance model is based on a fixed supply, ensuring scarcity and potentially enhancing its value over time.

Ako nakupovať a investovať Robinhood xStock

Sprievodca – ako kúpiť Robinhood xStock (HOODX)

Čo je Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Robinhood xStock zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Robinhood xStock webová stránka
Prieskumník blokov

