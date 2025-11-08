Aktuálna dnešná cena Robinhood xStock je 128.57USD. Trhová kapitalizácia HOODX je 3,985,650.1340025929USD. Sledujte aktualizácie cien HOODX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Robinhood xStock je 128.57USD. Trhová kapitalizácia HOODX je 3,985,650.1340025929USD. Sledujte aktualizácie cien HOODX v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Robinhood xStock (HOODX) je $ 128.57, s 4.80% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny HOODX na USD konverzný kurz je $ 128.57 za HOODX.
Robinhood xStock sa v súčasnosti radí na #1488 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 3.99M, pričom počet coinov v obehu je 31.00K HOODX. Počas posledných 24 hodín sa HOODXobchodovalo v rozmedzí od $ 121.07 (low) do $ 131.25 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 153.08036045849482, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 91.00407335090168.
V krátkodobom vývoji sa HOODX zmenilo o -0.14% za poslednú hodinu a o -13.07% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 75.19K.
Robinhood xStock (HOODX) informácie o trhu
No.1488
$ 3.99M
$ 75.19K
$ 3.99M
31.00K
--
30,999.84548497
SOL
Aktuálna trhová kapitalizácia Robinhood xStock je $ 3.99M, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 75.19K. Počet coinov v obehu HOODX je 31.00K, pričom celková zásoba je 30999.84548497. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 3.99M.
História cien Robinhood xStock v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 121.07
24 hod Low
$ 131.25
24 hod High
$ 121.07
$ 131.25
$ 153.08036045849482
$ 91.00407335090168
-0.14%
+4.80%
-13.07%
-13.07%
Robinhood xStock (HOODX) história cien USD
Sledujte zmeny cien Robinhood xStock za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +5.8933
+4.80%
30 dní
$ -22.49
-14.89%
60 dní
$ +11.52
+9.84%
90 dní
$ +13.97
+12.19%
Robinhood xStock dnešná zmena ceny
Dnes HOODX zaznamenal zmenu o $ +5.8933 (+4.80%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Robinhood xStock zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -22.49 (-14.89%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Robinhood xStock zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal HOODX zmenu o $ +11.52 (+9.84%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Robinhood xStock zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +13.97 (+12.19%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Robinhood xStock (HOODX)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Robinhood xStock, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Robinhood xStock?
Several key factors influence Robinhood's stock (HOOD) price:
1. User growth and trading volume - More active users typically boost revenue 2. Market volatility - Higher volatility increases trading activity and fees 3. Regulatory changes - New rules affecting retail trading impact operations 4. Competition from other brokers 5. Interest rates - Affect cash sweep revenue 6. Crypto market performance - Crypto trading generates significant revenue 7. Payment for order flow income 8. Overall market sentiment toward fintech stocks 9. Company earnings and guidance 10. Economic conditions affecting retail investor activity
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Robinhood xStock?
People want to know Robinhood xStock (HOODX) price today for several key reasons: investment decisions, portfolio tracking, market timing, and risk management. Traders need current pricing to buy/sell at optimal moments. Investors monitor daily fluctuations to assess performance and adjust holdings accordingly.
Cenové predikcie pre Robinhood xStock
Cenová predikcia Robinhood xStock (HOODX) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena HOODX v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Robinhood xStock (HOODX) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Robinhood xStock mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Robinhood xStock v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku HOODX cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Robinhood xStock Cenové predikcie.
O Robinhood xStock
HOODX is a cryptocurrency that operates on a decentralized platform, providing users with a means of conducting secure, anonymous transactions. It is designed to facilitate peer-to-peer transactions, allowing users to send and receive payments without the need for a central authority. The asset uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. HOODX is typically used within its own ecosystem for a variety of purposes, including but not limited to, purchasing goods and services, staking, and participating in network governance. Its issuance model is based on a fixed supply, ensuring scarcity and potentially enhancing its value over time.
Ako nakupovať a investovať Robinhood xStock
Ste pripravení začať s Robinhood xStock? Nákup HOODX na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Robinhood xStock. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Robinhood xStock (HOODX) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 31.00K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Robinhood xStock sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Robinhood xStock
Vlastníctvo Robinhood xStock vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Robinhood xStock (HOODX) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Robinhood xStock (HOODX)
Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.
Robinhood xStock Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Robinhood xStock zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Robinhood xStock
Akú hodnotu bude mať 1 Robinhood xStock v roku 2030?
Ak by hodnota Robinhood xStock rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Robinhood xStock podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíRobinhood xStock?
Dnešná cena Robinhood xStock je $ 128.57. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Robinhood xStock stále dobrou investíciou?
Robinhood xStock zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do HOODX, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Robinhood xStock?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Robinhood xStock v hodnote $ 75.19K.
Aká je aktuálna cena Robinhood xStock?
Živá cena HOODX sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Robinhood xStock vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena HOODX, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Robinhood xStock?
Cenu HOODX ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,238.59
+2.41%
ETH
3,446.37
+4.51%
SOL
164.01
+5.53%
COAI
1.1998
+9.80%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre HOODX na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár HOODX/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Robinhood xStock pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Robinhood xStock v tomto roku?
Cena Robinhood xStock by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Robinhood xStock (HOODX).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:42:32 (UTC+8)
Robinhood xStock (HOODX) dôležité aktualizácie v odvetví
Čas (UTC+8)
Typ
Informácie
11-07 01:12:41
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00
On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15
Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
Ceny kryptomien sú vystavené vysokým trhovým rizikám a cenovej volatilite. Mali by ste investovať do projektov a produktov, ktoré poznáte a kde rozumiete súvisiacim rizikám. Pred uskutočnením akejkoľvek investície by ste mali dôkladne zvážiť svoje investičné skúsenosti, finančnú situáciu, investičné ciele a toleranciu rizika a poradiť sa s nezávislým finančným poradcom. Tento materiál by nemal slúžiť ako finančné poradenstvo. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Hodnota vašej investície môže klesať aj stúpať a investovaná suma sa vám nemusí vrátiť. Za svoje investičné rozhodnutia nesiete výhradnú zodpovednosť. MEXC nezodpovedá za žiadne straty, ktoré vám môžu vzniknúť. Ďalšie informácie nájdete v našich podmienkach používania a upozornení na riziká.
Upozorňujeme tiež, že údaje súvisiace s vyššie uvedenou kryptomenou tu prezentovanou (napríklad jej aktuálna cena) sú založené na zdrojoch tretích strán. Sú vám prezentované „tak ako sú“ a slúžia len na informačné účely, bez zastúpenia alebo záruky akéhokoľvek druhu. Odkazy poskytnuté na stránky tretích strán tiež nie sú pod kontrolou spoločnosti MEXC. MEXC nezodpovedá za spoľahlivosť a presnosť takýchto stránok tretích strán a ich obsahu.