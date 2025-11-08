BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Robinhood Markets je 128.99USD. Trhová kapitalizácia HOODON je 435,838.848157409USD. Sledujte aktualizácie cien HOODON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Robinhood Markets kurz (HOODON)

$128.99
+4.94%1D
Robinhood Markets (HOODON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:42:25 (UTC+8)

Dnešná cena Robinhood Markets

Aktuálna dnešná cena Robinhood Markets (HOODON) je $ 128.99, s 4.94% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny HOODON na USD konverzný kurz je $ 128.99 za HOODON.

Robinhood Markets sa v súčasnosti radí na #2531 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 435.84K, pričom počet coinov v obehu je 3.38K HOODON. Počas posledných 24 hodín sa HOODONobchodovalo v rozmedzí od $ 121.07 (low) do $ 131.06 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 152.93948357313678, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 96.19355397433952.

V krátkodobom vývoji sa HOODON zmenilo o +0.25% za poslednú hodinu a o -12.76% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.43K.

Robinhood Markets (HOODON) informácie o trhu

$ 435.84K
$ 57.43K
$ 435.84K
3.38K
3,378.8576491
ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Robinhood Markets je $ 435.84K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.43K. Počet coinov v obehu HOODON je 3.38K, pričom celková zásoba je 3378.8576491. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 435.84K.

História cien Robinhood Markets v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 121.07
24 hod Low
$ 131.06
24 hod High

$ 121.07
$ 131.06
$ 152.93948357313678
$ 96.19355397433952
+0.25%

+4.94%

-12.76%

-12.76%

Robinhood Markets (HOODON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Robinhood Markets za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +6.0721+4.94%
30 dní$ -21.82-14.47%
60 dní$ +12.15+10.39%
90 dní$ +48.99+61.23%
Robinhood Markets dnešná zmena ceny

Dnes HOODON zaznamenal zmenu o $ +6.0721 (+4.94%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Robinhood Markets zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -21.82 (-14.47%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Robinhood Markets zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal HOODON zmenu o $ +12.15 (+10.39%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Robinhood Markets zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +48.99 (+61.23%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Robinhood Markets (HOODON)?

Pozrite si Robinhood Marketsstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Robinhood Markets

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Robinhood Markets, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Robinhood Markets?

Several key factors influence Robinhood Markets (HOOD) stock prices:

1. User growth and engagement metrics - Active users and trading volume directly impact revenue
2. Market volatility - High volatility increases trading activity and transaction-based revenue
3. Regulatory changes - SEC rules and crypto regulations affect operations
4. Competition from other brokers - Pressure from established firms like Schwab, Fidelity
5. Interest rates - Higher rates boost net interest income from customer cash
6. Crypto market performance - Significant portion of revenue comes from crypto trading
7. Payment for order flow (PFOF) income - Major revenue source that faces regulatory scrutiny
8. Overall market sentiment toward fintech stocks
9. Company's expansion into new products like retirement accounts, credit cards
10. Quarterly earnings results and guidance

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Robinhood Markets?

People want to know Robinhood Markets (HOOD) stock price today for several key reasons:

1. Investment decisions - Current price helps determine if it's a good time to buy, sell, or hold shares
2. Portfolio tracking - Existing shareholders monitor daily performance and value changes
3. Market sentiment - Price movements reflect investor confidence in the platform
4. Trading opportunities - Day traders and swing traders look for profitable entry/exit points
5. News impact assessment - How earnings, regulatory changes, or crypto market developments affect the stock

Cenové predikcie pre Robinhood Markets

Cenová predikcia Robinhood Markets (HOODON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena HOODON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Robinhood Markets (HOODON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Robinhood Markets mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Robinhood Markets v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku HOODON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Robinhood Markets Cenové predikcie.

O Robinhood Markets

HOODON is a digital asset within the cryptocurrency market. It is designed to serve as a medium of exchange, where users can make transactions and store value digitally. HOODON operates on a decentralized network, with its operations based on blockchain technology, which ensures transparency and security for all transactions. The asset's consensus mechanism and supply model are not widely known. Its primary use is within its own ecosystem, where it is used for transactions and as a store of value. HOODON's role in the broader cryptocurrency market is still emerging, as it continues to develop and define its unique value proposition.

Ako nakupovať a investovať Robinhood Markets

Ste pripravení začať s Robinhood Markets? Nákup HOODON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Robinhood Markets. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Robinhood Markets (HOODON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Krok 4

Vyberte si tokeny

Krok 5

Dokončite svoj nákup

Sprievodca – ako kúpiť Robinhood Markets (HOODON)

Čo môžete urobiť s Robinhood Markets

Vlastníctvo Robinhood Markets vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Robinhood Markets (HOODON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Čo je Robinhood Markets (HOODON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Robinhood Markets Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Robinhood Markets zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Robinhood Markets

Akú hodnotu bude mať 1 Robinhood Markets v roku 2030?
Ak by hodnota Robinhood Markets rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Robinhood Markets podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Robinhood Markets (HOODON) dôležité aktualizácie v odvetví

