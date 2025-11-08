Aktuálna dnešná cena Robinhood Markets je 128.99USD. Trhová kapitalizácia HOODON je 435,838.848157409USD. Sledujte aktualizácie cien HOODON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!Aktuálna dnešná cena Robinhood Markets je 128.99USD. Trhová kapitalizácia HOODON je 435,838.848157409USD. Sledujte aktualizácie cien HOODON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!
Aktuálna dnešná cena Robinhood Markets (HOODON) je $ 128.99, s 4.94% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny HOODON na USD konverzný kurz je $ 128.99 za HOODON.
Robinhood Markets sa v súčasnosti radí na #2531 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 435.84K, pričom počet coinov v obehu je 3.38K HOODON. Počas posledných 24 hodín sa HOODONobchodovalo v rozmedzí od $ 121.07 (low) do $ 131.06 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 152.93948357313678, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 96.19355397433952.
V krátkodobom vývoji sa HOODON zmenilo o +0.25% za poslednú hodinu a o -12.76% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 57.43K.
Robinhood Markets (HOODON) informácie o trhu
No.2531
$ 435.84K
$ 57.43K
$ 435.84K
3.38K
3,378.8576491
ETH
Aktuálna trhová kapitalizácia Robinhood Markets je $ 435.84K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 57.43K. Počet coinov v obehu HOODON je 3.38K, pričom celková zásoba je 3378.8576491. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 435.84K.
História cien Robinhood Markets v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 121.07
24 hod Low
$ 131.06
24 hod High
$ 121.07
$ 131.06
$ 152.93948357313678
$ 96.19355397433952
+0.25%
+4.94%
-12.76%
-12.76%
Robinhood Markets (HOODON) história cien USD
Sledujte zmeny cien Robinhood Markets za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +6.0721
+4.94%
30 dní
$ -21.82
-14.47%
60 dní
$ +12.15
+10.39%
90 dní
$ +48.99
+61.23%
Robinhood Markets dnešná zmena ceny
Dnes HOODON zaznamenal zmenu o $ +6.0721 (+4.94%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Robinhood Markets zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -21.82 (-14.47%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Robinhood Markets zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal HOODON zmenu o $ +12.15 (+10.39%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Robinhood Markets zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +48.99 (+61.23%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Robinhood Markets (HOODON)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Robinhood Markets, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Robinhood Markets?
Cenové predikcie pre Robinhood Markets
Cenová predikcia Robinhood Markets (HOODON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena HOODON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Robinhood Markets (HOODON) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Robinhood Markets mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Robinhood Markets v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku HOODON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Robinhood Markets Cenové predikcie.
O Robinhood Markets
HOODON is a digital asset within the cryptocurrency market. It is designed to serve as a medium of exchange, where users can make transactions and store value digitally. HOODON operates on a decentralized network, with its operations based on blockchain technology, which ensures transparency and security for all transactions. The asset's consensus mechanism and supply model are not widely known. Its primary use is within its own ecosystem, where it is used for transactions and as a store of value. HOODON's role in the broader cryptocurrency market is still emerging, as it continues to develop and define its unique value proposition.
Ako nakupovať a investovať Robinhood Markets
Ste pripravení začať s Robinhood Markets? Nákup HOODON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Robinhood Markets. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Robinhood Markets (HOODON) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako 3.38K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Robinhood Markets sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Robinhood Markets
Vlastníctvo Robinhood Markets vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Robinhood Markets (HOODON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Robinhood Markets
Akú hodnotu bude mať 1 Robinhood Markets v roku 2030?
Ak by hodnota Robinhood Markets rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Robinhood Markets podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíRobinhood Markets?
Dnešná cena Robinhood Markets je $ 128.99. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Robinhood Markets stále dobrou investíciou?
Robinhood Markets zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do HOODON, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Robinhood Markets?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Robinhood Markets v hodnote $ 57.43K.
Aká je aktuálna cena Robinhood Markets?
Živá cena HOODON sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Robinhood Markets vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena HOODON, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Robinhood Markets?
Cenu HOODON ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,240.09
+2.42%
ETH
3,446.13
+4.50%
SOL
164.05
+5.55%
COAI
1.1998
+9.80%
USDC
1.0005
0.00%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre HOODON na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár HOODON/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Robinhood Markets pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Robinhood Markets v tomto roku?
Cena Robinhood Markets by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Robinhood Markets (HOODON).
