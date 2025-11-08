BurzaDEX+
Aktuálna dnešná cena Holoworld AI je 0.1149USD. Trhová kapitalizácia HOLO je --USD. Sledujte aktualizácie cien HOLO v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Holoworld AI Logo

Holoworld AI kurz (HOLO)

1 HOLO na USD aktuálnu cenu:

$0.1149
+5.60%1D
USD
Holoworld AI (HOLO) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:42:11 (UTC+8)

Dnešná cena Holoworld AI

Aktuálna dnešná cena Holoworld AI (HOLO) je $ 0.1149, s 5.60% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny HOLO na USD konverzný kurz je $ 0.1149 za HOLO.

Holoworld AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- HOLO. Počas posledných 24 hodín sa HOLOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1013 (low) do $ 0.116 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.

V krátkodobom vývoji sa HOLO zmenilo o -0.70% za poslednú hodinu a o -7.94% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 107.46K.

Holoworld AI (HOLO) informácie o trhu

$ 107.46K
$ 235.32M
2,048,000,000
2,048,000,000
BSC

Aktuálna trhová kapitalizácia Holoworld AI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 107.46K. Počet coinov v obehu HOLO je --, pričom celková zásoba je 2048000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 235.32M.

História cien Holoworld AI v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 0.1013
24 hod Low
$ 0.116
24 hod High

$ 0.1013
$ 0.116
--
--
-0.70%

+5.60%

-7.94%

-7.94%

Holoworld AI (HOLO) história cien USD

Sledujte zmeny cien Holoworld AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.006093+5.60%
30 dní$ -0.0987-46.21%
60 dní$ +0.0649+129.80%
90 dní$ +0.0649+129.80%
Holoworld AI dnešná zmena ceny

Dnes HOLO zaznamenal zmenu o $ +0.006093 (+5.60%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Holoworld AI zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0987 (-46.21%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Holoworld AI zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal HOLO zmenu o $ +0.0649 (+129.80%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Holoworld AI zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0649 (+129.80%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Holoworld AI (HOLO)?

Pozrite si Holoworld AIstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Holoworld AI

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Holoworld AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Holoworld AI?

Several key factors influence Holoworld AI (HOLO) prices:

1. Market sentiment and investor confidence in AI-related cryptocurrencies
2. Overall crypto market trends and Bitcoin's performance
3. Technology developments and platform updates
4. Partnership announcements and adoption rates
5. Trading volume and liquidity on exchanges
6. Regulatory news affecting AI or crypto sectors
7. Competition from other AI blockchain projects
8. Token supply dynamics and tokenomics
9. Community engagement and social media buzz
10. Broader economic conditions and risk appetite

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Holoworld AI?

People want to know Holoworld AI (HOLO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and investment timing. Traders need real-time prices to buy/sell at optimal moments. Investors track daily performance to assess their holdings' value and market trends. Price monitoring helps identify entry/exit points and potential profit opportunities in the volatile crypto market.

Cenové predikcie pre Holoworld AI

Cenová predikcia Holoworld AI (HOLO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena HOLO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Holoworld AI (HOLO) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Holoworld AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Holoworld AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku HOLO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Holoworld AI Cenové predikcie.

O Holoworld AI

Holo (HOLO) is a decentralized hosting platform that enables fully-functional decentralized applications (dApps) to serve mainstream internet users. It is designed to act as a bridge between the broader internet and apps built using Holochain, a framework for developing dApps that are hosted by users on a peer-to-peer network rather than on centralized servers. HOLO operates on a unique Proof-of-Service consensus algorithm and has a supply model based on the hosting power provided by participants. The Holo network allows developers to build and run their applications without the need for blockchain, offering a scalable and user-friendly alternative to traditional blockchains.

Ako nakupovať a investovať Holoworld AI

Ste pripravení začať s Holoworld AI? Nákup HOLO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Holoworld AI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Holoworld AI (HOLO) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Krok 4

Vyberte si tokeny

Krok 5

Dokončite svoj nákup

Sprievodca – ako kúpiť Holoworld AI (HOLO)

Čo môžete urobiť s Holoworld AI

Vlastníctvo Holoworld AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Holoworld AI (HOLO) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Holoworld AI (HOLO)

Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.

Holoworld AI Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Holoworld AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Biela kniha
Oficiálna Holoworld AI webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Holoworld AI

Akú hodnotu bude mať 1 Holoworld AI v roku 2030?
Ak by hodnota Holoworld AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Holoworld AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Holoworld AI (HOLO) dôležité aktualizácie v odvetví

Pozrite si viac informácií o Holoworld AI

