Aktuálna dnešná cena Holoworld AI (HOLO) je $ 0.1149, s 5.60% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny HOLO na USD konverzný kurz je $ 0.1149 za HOLO.
Holoworld AI sa v súčasnosti radí na #- podľa trhovej kapitalizácie pri --, pričom počet coinov v obehu je -- HOLO. Počas posledných 24 hodín sa HOLOobchodovalo v rozmedzí od $ 0.1013 (low) do $ 0.116 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni --, zatiaľ čo historické minimum bolo --.
V krátkodobom vývoji sa HOLO zmenilo o -0.70% za poslednú hodinu a o -7.94% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 107.46K.
Holoworld AI (HOLO) informácie o trhu
$ 107.46K
$ 107.46K$ 107.46K
$ 235.32M
$ 235.32M$ 235.32M
2,048,000,000
2,048,000,000 2,048,000,000
2,048,000,000
2,048,000,000 2,048,000,000
BSC
Aktuálna trhová kapitalizácia Holoworld AI je --, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 107.46K. Počet coinov v obehu HOLO je --, pričom celková zásoba je 2048000000. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 235.32M.
História cien Holoworld AI v USD
24-hodinový rozsah zmeny ceny:
24 hod Low
$ 0.116
$ 0.116$ 0.116
24 hod High
$ 0.116
$ 0.116$ 0.116
-0.70%
+5.60%
-7.94%
-7.94%
Holoworld AI (HOLO) história cien USD
Sledujte zmeny cien Holoworld AI za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:
Obdobie
Zmeniť (USD)
Zmeniť (%)
Dnes
$ +0.006093
+5.60%
30 dní
$ -0.0987
-46.21%
60 dní
$ +0.0649
+129.80%
90 dní
$ +0.0649
+129.80%
Holoworld AI dnešná zmena ceny
Dnes HOLO zaznamenal zmenu o $ +0.006093 (+5.60%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.
Holoworld AI zmena ceny za 30 dní
Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -0.0987 (-46.21%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.
Holoworld AI zmena ceny za 60 dní
Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal HOLO zmenu o $ +0.0649 (+129.80%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.
Holoworld AI zmena ceny za 90 dní
Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +0.0649 (+129.80%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.
Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Holoworld AI (HOLO)?
Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Holoworld AI, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.
Aké faktory ovplyvňujú ceny Holoworld AI?
Several key factors influence Holoworld AI (HOLO) prices:
1. Market sentiment and investor confidence in AI-related cryptocurrencies 2. Overall crypto market trends and Bitcoin's performance 3. Technology developments and platform updates 4. Partnership announcements and adoption rates 5. Trading volume and liquidity on exchanges 6. Regulatory news affecting AI or crypto sectors 7. Competition from other AI blockchain projects 8. Token supply dynamics and tokenomics 9. Community engagement and social media buzz 10. Broader economic conditions and risk appetite
Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Holoworld AI?
People want to know Holoworld AI (HOLO) price today for several key reasons: making informed trading decisions, portfolio management, and investment timing. Traders need real-time prices to buy/sell at optimal moments. Investors track daily performance to assess their holdings' value and market trends. Price monitoring helps identify entry/exit points and potential profit opportunities in the volatile crypto market.
Cenové predikcie pre Holoworld AI
Cenová predikcia Holoworld AI (HOLO) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena HOLO v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Holoworld AI (HOLO) pre rok 2040 (o 15 rokov)
V roku 2040 by cena Holoworld AI mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.
MEXC nástroje Na prognózy scenárov v reálnom čase a personalizovanejšiu analýzu môžu používatelia využiť nástroj MEXC na cenové predikcie a AI informácie o trhu.
Vyhlásenie: Tieto scenáre sú ilustračné a vzdelávacie; kryptomeny sú volatilné – pred rozhodnutím si urobte vlastný prieskum (DYOR). Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Holoworld AI v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku HOLO cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Holoworld AI Cenové predikcie.
O Holoworld AI
Holo (HOLO) is a decentralized hosting platform that enables fully-functional decentralized applications (dApps) to serve mainstream internet users. It is designed to act as a bridge between the broader internet and apps built using Holochain, a framework for developing dApps that are hosted by users on a peer-to-peer network rather than on centralized servers. HOLO operates on a unique Proof-of-Service consensus algorithm and has a supply model based on the hosting power provided by participants. The Holo network allows developers to build and run their applications without the need for blockchain, offering a scalable and user-friendly alternative to traditional blockchains.
Ako nakupovať a investovať Holoworld AI
Ste pripravení začať s Holoworld AI? Nákup HOLO na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Holoworld AI. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Holoworld AI (HOLO) nákupu.
1. krok
Zaregistrujte si účet a dokončite KYC
Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4
Vyberte si tokeny
K dispozícii je viac ako -- tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5
Dokončite svoj nákup
Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Holoworld AI sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Čo môžete urobiť s Holoworld AI
Vlastníctvo Holoworld AI vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin
Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC
Nákup Holoworld AI (HOLO) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.
Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.
Čo je Holoworld AI (HOLO)
Holoworld AI is a decentralized application hub designed for artificial intelligence agents, applications, and digital intellectual properties (IPs). At its core, Holoworld AI operates as an app store for AI-native applications. These applications include autonomous agents, generative media tools, and interactive content systems. By combining blockchain-based identity, ownership, and settlement layers with AI-driven utilities, the platform enables creators to develop and share digital products that can function independently or interact with each other. This design seeks to lower barriers for AI deployment by offering discoverability, monetization, and interoperability in one ecosystem.
Holoworld AI Zdroj
Pre hlbšie pochopenie Holoworld AI zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:
Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Holoworld AI
Akú hodnotu bude mať 1 Holoworld AI v roku 2030?
Ak by hodnota Holoworld AI rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Holoworld AI podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Koľko dnes stojíHoloworld AI?
Dnešná cena Holoworld AI je $ 0.1149. V sekcii História cien nájdete informácie o histórii cien za dnešok, 30 dní, 60 dní a 90 dní.
Je Holoworld AI stále dobrou investíciou?
Holoworld AI zostáva aktívne obchodovanou kryptomenou s prebiehajúcou trhovou aktivitou a rozvojom ekosystému. Investície do kryptomien, ako napríklad do HOLO, sú však zo svojej podstaty nestabilné a mali by zodpovedať vašej osobnej tolerancii voči riziku. Pred finančnými rozhodnutiami a investíciami si vždy urobte nezávislý prieskum (DYOR) a zvážte podmienky na trhu.
Aký je denný objem obchodovania s Holoworld AI?
Na MEXC sa za posledných 24 hodín zobchodovalo Holoworld AI v hodnote $ 107.46K.
Aká je aktuálna cena Holoworld AI?
Živá cena HOLO sa aktualizuje v reálnom čase na základe globálnej obchodnej aktivity na hlavných burzách vrátane MEXC. Trhové ceny neustále kolíšu v dôsledku zmien likvidity, objemu obchodovania a celkového sentimentu. Ak chcete zobraziť najnovšiu cenu Holoworld AI vo vašej preferovanej mene, navštívte stránku Cena HOLO, kde nájdete ďalšie informácie.
Čo ovplyvňuje cenu Holoworld AI?
Cenu HOLO ovplyvňuje niekoľko kľúčových faktorov vrátane celkovej nálady na trhu, objemu obchodovania, technologického vývoja a trendov prijímania používateľmi. Dôležitú úlohu pri pohybe cien zohrávajú aj širšie makroekonomické podmienky, ako sú zmeny úrokových sadzieb, cykly likvidity a regulačné opatrenia.
Ak chcete byť informovaní o zmenách na trhu v reálnom čase a aktualizáciách projektov, navštívte MEXC News, kde nájdete najnovšie analýzy a poznatky o kryptomenách.
Ktorý token má najvyšší objem obchodovania na MEXC?
Nižšie sú uvedené aktuálne najviac obchodované tokeny na MEXC podľa 24-hodinového objemu obchodovania. Ceny a výkonnosť sa priebežne aktualizujú na základe živých trhových údajov.
Token s najväčším záujmom
Cena
Zmeniť
BTC
103,163.79
+2.34%
ETH
3,443.55
+4.42%
SOL
163.8
+5.39%
COAI
1.192
+9.08%
USDC
1.0004
-0.01%
Ako môžem zadať príkaz Stop-loss alebo Take-profit pre HOLO na MEXC?
MEXC podporuje príkazy Stop-loss a Take-profit, ktoré pomáhajú automaticky riadiť riziko.
1. Prejdite do sekcie Spot alebo Obchodovanie s futures a vyberte pár HOLO/USDT.
2. V ponuke typu príkazu vyberte „Stop-Limit“ alebo „Spúšťač príkazu“.
3. Nastavte spúšťaciu cenu (úroveň, ktorá aktivuje príkaz) a cenu vykonania (cena, za ktorú bude príkaz vyplnený).
4. Potvrďte podrobnosti o príkaze a odošlite ho.
Váš Stop-loss príkaz sa aktivuje, ak sa cena Holoworld AI pohne proti vašej pozícii, zatiaľ čo Take-profit príkaz sa vykoná automaticky, keď dosiahne vašu cieľovú úroveň zisku.
Podrobné príklady a návody nájdete v príručke MEXC na spotové obchodovanie
Zvýši sa cena Holoworld AI v tomto roku?
Cena Holoworld AI by sa v tomto roku mohla zvýšiť v závislosti od podmienok na trhu a vývoja projektov. Pre hlbšiu analýzu si prečítajte cenovú predikciu Holoworld AI (HOLO).
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:42:11 (UTC+8)
