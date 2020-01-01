HIPPOP (HIPPOP) tokenomika

HIPPOP (HIPPOP) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o HIPPOP (HIPPOP) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
USD

HIPPOP (HIPPOP) informácie

$HIP is a meme token, it is based on RWA,and has definite use cases. Along with this, our coin has a large NFT community, an artist community and the HIPPOP app has just been released.

Oficiálna webová stránka:
https://hypeboy.xyz/
Biela kniha:
https://the-hype-lab.gitbook.io/litepaper_eng
Prieskumník blokov:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0xa0995d43901551601060447f9aBf93ebc277cEC2

HIPPOP (HIPPOP) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre HIPPOP (HIPPOP) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Celková ponuka:
$ 1.25B
$ 1.25B$ 1.25B
Počet coinov v obehu:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 420.75K
$ 420.75K$ 420.75K
Historické maximum:
$ 0.20281
$ 0.20281$ 0.20281
Historické minimum:
$ 0.000102006827494638
$ 0.000102006827494638$ 0.000102006827494638
Aktuálna cena:
$ 0.0003366
$ 0.0003366$ 0.0003366

HIPPOP (HIPPOP) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky HIPPOP (HIPPOP) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet HIPPOP tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu HIPPOP tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili HIPPOP tokenomiku, preskúmajte cenu HIPPOP tokenu naživo!

Ako kúpiť HIPPOP

Máte záujem pridať HIPPOP (HIPPOP) do svojho portfólia? MEXC podporuje rôzne spôsoby nákupu HIPPOP vrátane kreditných kariet, bankových prevodov a peer-to-peer obchodovania. Či už ste začiatočník alebo profesionál, MEXC umožňuje jednoduchý a bezpečný nákup krypta.

HIPPOP (HIPPOP) história cien

Analýza histórie cien HIPPOP pomáha používateľom pochopiť minulé pohyby na trhu, kľúčové úrovne podpory/odporu a vzory volatility. Či už sledujete historické maximá alebo identifikujete trendy, historické údaje sú dôležitou súčasťou predpovedania cien a technickej analýzy.

HIPPOP cenová predikcia

Chcete vedieť, kam HIPPOP asi smeruje? Naša HIPPOP stránka s cenovými predpoveďami kombinuje náladu na trhu, historické trendy a technické ukazovatele, aby poskytla výhľad do budúcnosti.

Prečo by ste si mali vybrať MEXC?

MEXC je jednou z najlepších svetových kryptobúrz, ktorej dôverujú milióny používateľov na celom svete. Či už ste začiatočník, alebo profesionál, MEXC je najjednoduchšia cesta ku kryptu.

Viac ako 4 000 obchodných párov na spotových a futures trhoch
Najrýchlejšie zaradenie tokenov medzi burzami CEX
Najvyššia likvidita v rámci celého odvetvia
Najnižšie poplatky s nepretržitým zákazníckym servisom
100%+ transparentnosť rezervných tokenov pre prostriedky používateľov
Mimoriadne nízke vstupné bariéry: nákup krypta len za 1 USDT
mc_how_why_title
Kúpte si krypto len za 1 USDT: Najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku kryptu!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.