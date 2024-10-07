Sudeng (HIPPO) tokenomika

Sudeng (HIPPO) tokenomika

Objavte kľúčové informácie o Sudeng (HIPPO) vrátane jeho ponuky tokenov, distribučného modelu a trhových údajov v reálnom čase.
Sudeng (HIPPO) informácie

No cats, no dogs. Only $HIPPO, driven by the people.

Oficiálna webová stránka:
https://www.hippocto.meme/
Prieskumník blokov:
https://suiscan.xyz/coin/0x8993129d72e733985f7f1a00396cbd055bad6f817fee36576ce483c8bbb8b87b::sudeng::SUDENG

Sudeng (HIPPO) tokenomika a analýza cien

Preskúmajte kľúčové tokenomické a cenové údaje pre Sudeng (HIPPO) vrátane trhovej kapitalizácie, podrobností o dodávkach, FDV a histórie cien. Pochopte aktuálnu hodnotu tokenu a jeho pozíciu na trhu behom sekundy.

Trhová kapitalizácia:
$ 32.50M
Celková ponuka:
$ 10.00B
Počet coinov v obehu:
$ 10.00B
FDV (plne zriedené ocenenie):
$ 32.50M
Historické maximum:
$ 0.029999
Historické minimum:
$ 0.001332187725563984
Aktuálna cena:
$ 0.00325
Podrobná štruktúra tokenu Sudeng (HIPPO)

Ponorte sa hlbšie do spôsobu vydávania, prideľovania a odomykania HIPPO tokenov. V tejto časti sú zdôraznené kľúčové aspekty ekonomickej štruktúry tokenu: užitočnosť, stimuly a nadobúdanie práv.

Overview

sudeng (HIPPO) is a flagship memecoin on the Sui blockchain, inspired by the viral hippo "Su Deng." It is a community-driven project with a philanthropic angle, donating a portion of its revenues to wildlife conservation, notably supporting the Khao Kheow Open Zoo in Thailand. The token launched in 2024 and quickly gained traction within the Sui ecosystem, achieving notable liquidity and price milestones.

1. Issuance Mechanism

  • Type: Community-launched memecoin on Sui blockchain.
  • Initial Distribution: The token was introduced during the 2024 memecoin boom, with liquidity established on Sui decentralized exchanges (DEXs).
  • Supply Model: The specific total supply and emission schedule are not detailed in the available sources, but as a memecoin, it likely follows a fixed or pre-minted supply model typical of similar projects.

2. Allocation Mechanism

While detailed allocation tables are not provided in the public documentation, the following can be inferred from the project’s positioning and typical memecoin practices:

Allocation CategoryDescription
Community/DEX LiquidityMajority of tokens likely distributed via DEX liquidity pools and trading.
Philanthropy FundA portion of revenues is allocated to wildlife conservation efforts.
Team/DevelopmentNot explicitly stated, but community-driven management is emphasized.
Marketing/CommunityCommunity engagement and meme propagation are core to the token’s growth.

3. Usage and Incentive Mechanism

  • Primary Use:
    • Speculative trading and community engagement, as is standard for memecoins.
    • Philanthropic impact: A portion of revenues supports wildlife causes, adding a unique utility and incentive for holders who value social impact.
  • Incentives:
    • Community participation and meme culture propagation.
    • Potential for price appreciation driven by community hype and charitable initiatives.
    • No explicit staking, governance, or DeFi utility is described, aligning with the memecoin ethos.

4. Locking Mechanism

  • Locking/Unlocking:
    • There is no evidence of a formal token locking or vesting mechanism for HIPPO (sudeng).
    • As a memecoin, tokens are typically fully liquid upon launch, with no vesting for team or early contributors unless otherwise specified.
    • The absence of a lock-up period is consistent with the project’s community-driven, open-access approach.

5. Unlocking Time

  • Unlocking Schedule:
    • Not applicable; tokens are presumed to be unlocked and freely tradable from launch.
    • No vesting cliffs or gradual unlocks are mentioned in available documentation.

6. Summary Table

MechanismDetails
IssuanceCommunity launch, likely fixed/pre-minted supply, DEX liquidity introduction
AllocationCommunity/DEX, philanthropy fund, team (implied), marketing/community (implied)
Usage/IncentivesSpeculation, meme engagement, charitable donations, community-driven growth
LockingNo formal locking; tokens are liquid and tradable from launch
UnlockingNo vesting or unlock schedule; all tokens presumed unlocked at launch

7. Additional Context and Implications

  • Market Impact: HIPPO (sudeng) reached an all-time high of $0.0143 on October 7, 2024, reflecting strong community interest and the power of meme-driven narratives in crypto.
  • Philanthropy: The integration of charitable giving distinguishes HIPPO from many other memecoins, potentially broadening its appeal beyond pure speculation.
  • Risks: As with all memecoins, HIPPO is subject to high volatility, speculative trading, and lacks intrinsic utility beyond community and charitable engagement.
  • No Locking/Unlocking: The absence of vesting or lock-up periods means there is no artificial supply restriction, which can lead to both rapid price appreciation and sharp corrections.

8. References

  • KuCoin: Top Projects in the Sui Network Ecosystem to Watch in 2025
  • HTX Exchange: HIPPO Token Information
  • Kraken: sudeng (HIPPO) Price
  • Official HIPPO Website
  • SuiScan Explorer: sudeng Token

9. Conclusion

sudeng (HIPPO) exemplifies the new wave of memecoins that blend viral internet culture with real-world impact. Its token economics are simple and transparent, with no complex vesting or locking mechanisms, and its unique philanthropic angle sets it apart in the crowded memecoin landscape. However, as with all such tokens, participants should be aware of the speculative nature and inherent risks.

Sudeng (HIPPO) tokenomika: Vysvetlenie kľúčových metrík a prípady použitia

Pochopenie tokenomiky Sudeng (HIPPO) je nevyhnutné na analýzu jeho dlhodobej hodnoty, udržateľnosti a potenciálu.

Kľúčové ukazovatele a spôsob ich výpočtu:

Celková ponuka:

Maximálny počet HIPPO tokenov, ktoré boli alebo budú vytvorené.

Počet coinov v obehu:

Počet tokenov, ktoré sú v súčasnosti dostupné na trhu a vo verejných rukách.

Max. počet coinov:

Pevný limit celkového počtu HIPPO tokenov.

FDV (plne zriedené ocenenie):

Vypočíta sa ako aktuálna cena × maximálna ponuka, čím sa získa prognóza celkovej trhovej hodnoty, ak sú všetky tokeny v obehu.

Miera inflácie:

Odráža, ako rýchlo sa zavádzajú nové tokeny, čo ovplyvňuje ich vzácnosť a dlhodobý pohyb cien.

Prečo sú tieto ukazovatele dôležité pre obchodníkov?

Vyšší počet coinov v obehu = vyššia likvidita.

Obmedzený max. počet coinov + nízka inflácia = potenciál dlhodobého rastu cien.

Transparentné rozdelenie tokenov = väčšia dôvera v projekt a nižšie riziko centralizovanej kontroly.

Vysoké FDV s nízkou aktuálnou trhovou kapitalizáciou = možné signály nadhodnotenia.

Teraz, keď ste pochopili HIPPO tokenomiku, preskúmajte cenu HIPPO tokenu naživo!

Zrieknutie sa zodpovednosti

Tokenomické údaje na tejto stránke pochádzajú zo zdrojov tretích strán. Spoločnosť MEXC nezaručuje ich presnosť. Pred investíciou vykonajte dôkladný prieskum.