Aktuálna dnešná cena Hims Hers Health je 40.89USD. Trhová kapitalizácia HIMSON je 245,704.9291862934USD. Sledujte aktualizácie cien HIMSON v USD v reálnom čase, živé grafy, trhovú kapitalizáciu, objem obchodov za 24 hodín a ďalšie informácie!

Viac informácií o HIMSON

HIMSON informácie o cene

Čo je HIMSON

HIMSON oficiálna webová stránka

HIMSON tokenomika

HIMSON predpoveď cien

HIMSON história

HIMSON Sprievodca nákupom

HIMSON-na-fiat prevodník mien

HIMSON spot

Pre-market

Zarábať

Airdrop+

Novinky

Blog

Zistiť

Hims Hers Health Logo

Hims Hers Health kurz (HIMSON)

1 HIMSON na USD aktuálnu cenu:

$40.89
$40.89
+1.46%1D
USD
Hims Hers Health (HIMSON) Živý cenový graf
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:41:57 (UTC+8)

Dnešná cena Hims Hers Health

Aktuálna dnešná cena Hims Hers Health (HIMSON) je $ 40.89, s 1.46% zmenou za posledných 24 hodín. Aktuálny HIMSON na USD konverzný kurz je $ 40.89 za HIMSON.

Hims Hers Health sa v súčasnosti radí na #2753 podľa trhovej kapitalizácie pri $ 245.70K, pričom počet coinov v obehu je 6.01K HIMSON. Počas posledných 24 hodín sa HIMSONobchodovalo v rozmedzí od $ 39.41 (low) do $ 42.9 (high), čo odráža aktivitu na trhu. Jeho historické maximum je na úrovni $ 64.87097006673565, zatiaľ čo historické minimum bolo $ 40.0508867685593.

V krátkodobom vývoji sa HIMSON zmenilo o +1.97% za poslednú hodinu a o -9.76% počas uplynulých 7 dní. Za posledný deň dosiahol celkový objem obchodovania $ 63.47K.

Hims Hers Health (HIMSON) informácie o trhu

No.2753

$ 245.70K
$ 245.70K

$ 63.47K
$ 63.47K

$ 245.70K
$ 245.70K

6.01K
6.01K

6,008.92465606
6,008.92465606

ETH

Aktuálna trhová kapitalizácia Hims Hers Health je $ 245.70K, pričom 24-hodinový objem obchodovania je $ 63.47K. Počet coinov v obehu HIMSON je 6.01K, pričom celková zásoba je 6008.92465606. Jeho max. cenová hodnota aktíva (FDV) je $ 245.70K.

História cien Hims Hers Health v USD

24-hodinový rozsah zmeny ceny:
$ 39.41
$ 39.41
24 hod Low
$ 42.9
$ 42.9
24 hod High

$ 39.41
$ 39.41

$ 42.9
$ 42.9

$ 64.87097006673565
$ 64.87097006673565

$ 40.0508867685593
$ 40.0508867685593

+1.97%

+1.46%

-9.76%

-9.76%

Hims Hers Health (HIMSON) história cien USD

Sledujte zmeny cien Hims Hers Health za dnešný deň, 30 dní, 60 dní a 90 dní:

ObdobieZmeniť (USD)Zmeniť (%)
Dnes$ +0.5884+1.46%
30 dní$ -17.28-29.71%
60 dní$ +10.89+36.30%
90 dní$ +10.89+36.30%
Hims Hers Health dnešná zmena ceny

Dnes HIMSON zaznamenal zmenu o $ +0.5884 (+1.46%), ktorá odráža jeho najnovšiu aktivitu na trhu.

Hims Hers Health zmena ceny za 30 dní

Za posledných 30 dní sa cena posunula o $ -17.28 (-29.71%), čo ukazuje krátkodobú výkonnosť tokenu.

Hims Hers Health zmena ceny za 60 dní

Rozšírením pohľadu na 60 dní zaznamenal HIMSON zmenu o $ +10.89 (+36.30%), čo poskytlo širší pohľad na jeho výkonnosť.

Hims Hers Health zmena ceny za 90 dní

Pri pohľade na 90-dňový trend sa cena posunula o $ +10.89 (+36.30%), čo ponúka pohľad na dlhodobú trajektóriu tokenu.

Chcete odomknúť históriu cien a cenové pohyby Hims Hers Health (HIMSON)?

Pozrite si Hims Hers Healthstránku histórie cien.

Analýza umelej inteligencie pre Hims Hers Health

Poznatky riadené umelou inteligenciou, ktoré analyzujú najnovšie cenové pohyby Hims Hers Health, trendy v objeme obchodovania a ukazovatele nálady na trhu a poskytujú aktualizácie v reálnom čase na identifikáciu obchodných príležitostí a podporu informovaného rozhodovania.

Aké faktory ovplyvňujú ceny Hims Hers Health?

HIMS stock prices are influenced by several key factors:

1. Revenue growth and subscriber acquisition rates
2. Regulatory changes in telehealth and prescription drug policies
3. Competition from other telehealth platforms
4. Marketing effectiveness and customer acquisition costs
5. Product expansion into new health categories
6. Overall telehealth industry trends and adoption
7. Healthcare policy changes and insurance coverage
8. Financial performance metrics like gross margins
9. Management guidance and strategic partnerships
10. General market sentiment toward growth stocks

Prečo chcú ľudia dnes poznať cenu Hims Hers Health?

People want to know HIMS stock price today because it's a popular telehealth company offering direct-to-consumer healthcare services. Investors track daily prices to make trading decisions, monitor portfolio performance, assess market volatility, and evaluate investment opportunities in the growing digital health sector.

Cenové predikcie pre Hims Hers Health

Cenová predikcia Hims Hers Health (HIMSON) pre rok 2030 (o 5 rokov)
V nadväznosti na vyššie uvedený modul cenovej predikcie je cieľová cena HIMSON v roku 2030 $ -- spolu s mierou rastu 0.00%.
Cenová predikcia Hims Hers Health (HIMSON) pre rok 2040 (o 15 rokov)

V roku 2040 by cena Hims Hers Health mohla potenciálne vzrásť o 0.00%. Mohla by dosiahnuť obchodnú cenu $ --.

Chcete vedieť, akú cenu dosiahne Hims Hers Health v rokoch 2025 – 2026? Navštívte našu stránku HIMSON cenových predikcií, kde nájdete predpovede cien na roky 2025 – 2026 kliknutím na Hims Hers Health Cenové predikcie.

O Hims Hers Health

HIMSON is a digital asset that operates on a decentralized platform. The primary purpose of HIMSON is to facilitate peer-to-peer transactions with a focus on privacy and anonymity. It uses a proof-of-stake consensus mechanism, which is known for its energy efficiency compared to the traditional proof-of-work model. HIMSON's issuance model is designed with a fixed supply to prevent inflation. The asset is typically used within its own ecosystem for various transactions, including but not limited to, purchasing goods and services, and for transferring value across borders. Its design and functionality make it a significant part of the broader digital currency landscape.

Ako nakupovať a investovať Hims Hers Health

Ste pripravení začať s Hims Hers Health? Nákup HIMSON na MEXC je rýchly a vhodný pre začiatočníkov. Po prvom nákupe môžete začať obchodovať okamžite. Ak sa chcete dozvedieť viac, pozrite si v našom úplnom sprievodcovi nákupom Hims Hers Health. Nižšie nájdete stručný prehľad 5 krokov, ktoré vám pomôžu začať cestu Hims Hers Health (HIMSON) nákupu.

1. krok

Zaregistrujte si účet a dokončite KYC

Najprv si zaregistrujte účet a vyplňte KYC na MEXC. Môžete tak urobiť na oficiálnej webovej stránke MEXC alebo v aplikácii MEXC pomocou svojho telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy.
Krok 2

Pridajte USDT, USDC alebo USDE do peňaženky

USDT, USDC a USDE uľahčujú obchodovanie na MEXC. USDT, USDC a USDE si môžete kúpiť bankovým prevodom, mimoburzovým obchodovaním alebo P2P obchodovaním.

Krok 3

Prejdite na stránku Spotové obchodovanie

Na webovej lokalite MEXC kliknite na Spot v hornej lište a vyhľadajte preferované tokeny.
Krok 4

Vyberte si tokeny

K dispozícii je viac ako 6.01K tokenov, takže si môžete ľahko kúpiť Bitcoin, Ethereum a trendové tokeny.
Krok 5

Dokončite svoj nákup

Zadajte sumu tokenov alebo jej ekvivalent v miestnej mene. Kliknite na tlačidlo Kúpiť a Hims Hers Health sa okamžite pripíše do vašej peňaženky.
Sprievodca – ako kúpiť Hims Hers Health (HIMSON)

Čo môžete urobiť s Hims Hers Health

Vlastníctvo Hims Hers Health vám umožňuje otvoriť viac dverí, ako len kúpiť a držať. Môžete obchodovať s BTC na stovkách trhov, získavať pasívne odmeny prostredníctvom flexibilného stakovania a sporiacich produktov alebo využívať profesionálne obchodné nástroje na rast svojho majetku. Či už ste začiatočník alebo profesionálny skúsený investor, MEXC vám uľahčí maximalizáciu vášho krypto potenciálu. Nižšie sú uvedené štyri hlavné spôsoby, ako môžete čo najlepšie využiť svoje tokeny Bitcoin

Obchodovanie s extrémne nízkymi poplatkami na MEXC

Nákup Hims Hers Health (HIMSON) na MEXC znamená väčšiu hodnotu za vaše peniaze. Ako jedna z platforiem s najnižšími poplatkami za krypto transakcie na trhu vám MEXC pomáha znížiť náklady už od prvého obchodu.

Obchodné spotové poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ
Obchodné futures poplatky:
--
Zadávateľ
--
Prijímateľ

Pozrite si konkurenčné obchodné poplatky MEXC

Okrem toho môžete obchodovať s vybranými spotovými tokenmi úplne bez poplatkov prostredníctvom MEXC Zero Fee Fest.

Čo je Hims Hers Health (HIMSON)

Hims Hers Health Zdroj

Pre hlbšie pochopenie Hims Hers Health zvážte preskúmanie ďalších zdrojov, ako sú biela kniha, oficiálna webová stránka a ďalšie publikácie:

Oficiálna Hims Hers Health webová stránka
Prieskumník blokov

Ľudia sa tiež pýtajú: Ďalšie otázky o Hims Hers Health

Akú hodnotu bude mať 1 Hims Hers Health v roku 2030?
Ak by hodnota Hims Hers Health rástla ročnou mierou 5 %, mohla by do roku 2026 dosiahnuť približne $--, do roku 2030 $--, do roku 2035 $-- a do roku 2040 $--. Tieto údaje ilustrujú scenár neustáleho rastu, hoci skutočná budúca cena bude závisieť od prijatia na trhu, vývoja regulácie a makroekonomických podmienok. Podrobný rozpis potenciálnych cien a očakávanej návratnosti investícií do Hims Hers Health podľa jednotlivých rokov si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke.
Posledná aktualizácia stránky: 2025-11-08 03:41:57 (UTC+8)

Hims Hers Health (HIMSON) dôležité aktualizácie v odvetví

Čas (UTC+8)TypInformácie
11-07 01:12:41Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Aktualizácie odvetvia
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Aktualizácie odvetvia
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Aktualizácie odvetvia
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain údaje
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualizácie odvetvia
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"

Top správy

Prečo toľko ľudí stále stráca peniaze počas býčieho trhu?

October 6, 2025

Vzostup Bitcoin Layer 2 sietí: Porozumenie technológii, ktorá preformuje budúcnosť Bitcoinu v roku 2025

October 6, 2025

Altcoiny v 2025: Keď TOTAL3 dosiahne nové maximá, ale váš portfólio sa nepohne

October 5, 2025
Zobraziť viac

Pozrite si viac informácií o Hims Hers Health

HIMSON USDT (obchodovanie s futures)

Dlhé alebo krátke pozície HIMSON s pákovým efektom. Preskúmajte obchodovanie s HIMSON USDT futures na MEXC a využite výkyvy na trhu.

Obchodujte na trhoch s Hims Hers Health (HIMSON) na MEXC

Preskúmajte spotové trhy a trhy s Futures, sledujte aktuálnu cenu a objem Hims Hers Health a obchodujte priamo.

Páry
Cena
Zmena 24 hodín
24 h objem
HIMSON/USDT
$40.89
$40.89
+1.41%
0.00% (USDT)

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$22.24

$0.00007055

$0.009754

$0.20498

$0.000010200

$0.02437

